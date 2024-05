Sykkel bare av gammel vane?

For selv om sju av ti har tilgang til sykkel i Norge, brukes den lite sammenlignet med andre transportmidler. Bare fire prosent av alle reisene her til lands i fjor, ble gjort på sykkel, ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen til Statens vegvesen.

– Er sykkel noe «alle» har, men «ingen» bruker?

– Det er helt tydelig at mange sykler ikke brukes veldig ofte, svarer Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen.

– Hva kan det skyldes?

– Vi vet at en god del har lyst til å sykle mer, men på grunn av mangel på opplevd trygghet når de er ute i trafikken, reiser de heller kollektivt eller kjører til skole og jobb. Særlig barn og unge opplever denne utryggheten når resten av trafikken beveger seg i 50 kilometer i timen – men også mor og far, som derfor sier nei til at barna sykler. Dette vil vi gjøre noe med. Derfor jobber vi for en generell fartsgrense på 30 kilometer i timen i byer og tettsteder i Norge, svarer Oftedal.

Flere til fots

Enn så lenge får mange sykler stå i fred, både når eieren skal til jobb eller skole.

Bare 8 prosent av arbeidsreisene i fjor ble gjort på sykkel. Faktisk ble flere arbeidsreiser gjort til fots – 12 prosent av dem. Dette tallet blekner likevel sammenlignet med hvor mange kjørte bil – hele 57 prosent av reisene ble utført på den måten, ifølge reisevaneundersøkelsen.

Heller ikke når yngre folk var på farten til skolen, var det vanlig med en sykkel mellom beina. Kun 5 prosent av skolereisene i fjor skjedde på den måten – mot 13 prosent i 2022.

– Noe vi må ha

Så kan man tro at sykkelen er noe man i stedet tar fram når man har bedre tid – på fritida. Men nei, i fjor foregikk 42 prosent av fritidsreisene til fots, 29 prosent skjedde bak rattet, 15 prosent som passasjer i bil og 9 prosent kollektivt. Den som er god i hoderegning skjønner nok at det derfor var bare en liten andel av fritidsreisene som skjedde med sykkel. Reisevaneundersøkelsen runder det ned til 4 prosent.

– Er sykkel noe vi kjøper bare fordi «alle andre» også har sykkel?

– Mange tenker nok at sykkel er noe vi må ha. Få har vokst opp i et hjem uten sykkel, svarer Oftedal.

– Sykkel er da også et enkelt og praktisk transportmiddel, og nå med elsyklene går det også an å reise litt lenger på sykkel, fortsetter hun.

I fjor var for øvrig gjennomsnittlig lengde på sykkelturene 4,8 kilometer, ifølge reisevaneundersøkelsen.

Nå er vi igjen inne i den tida da en sykkeltur nok frister mer enn på lenge.

– Det er tørt og fint og varmt, oppsummer Oftedal forholdene.

Men …

– Så tar plutselig sykkelfeltet slutt og så må du dele veibane med trafikk i høy hastighet, konstaterer Oftedal.

– Vi opplever et visst generasjonsskille for hvordan syklister takler dette. Litt voksne syklister – spesielt menn, synes det er litt greiere enn andre å dele veibane med biler. Men for yngre – som har vokst opp med større fokus på sikkerhet, er det en høyere barriere for å gjøre det.

­– Tenk sykkelparkering

Det finnes også en annen barriere som kan forhindre mer bruk av sykkelen, påpeker Oftedal.

– Én ting som trengs er gode sammenhengende sykkelveinett, men hvis det ikke er et trygt sted å parkere sykkelen, går sannsynligheten for å sykle noe ned. Det betyr mye å kunne parkere trygt, både der man jobber, dit man skal og hjemme.

I fjor registrerte forsikringsbransjen over 16.000 sykkeltyverier, ifølge Tryg Forsikring.

– Jeg vil oppfordre både kommuner, boligutbyggere, kjøpesentre og andre til å tenke sykkelparkering. Ta noen parkeringsplasser og gjør dem om til trygge steder å parkere sykkelen. La folk slippe å måtte bære sykkelen sin opp til åttende etasje, for at den skal stå trygt, anmoder Oftedal.

Hvem er det så som i størst grad vil nyte godt av tiltak som gjør det enklere og tryggere å bruke sykkelen?

Av reisevaneundersøkelsen framgår det at 71 prosent hadde tilgang til sykkel i 2023. I denne andelen inngår både vanlig sykkel, elsykkel og dem med app eller kort til bysykkel.

De som i enda tørre grad enn andre har tilgang til sykkel, er ifølge den samme undersøkelsen:

Personer i alderen 13–17 og 35–54 år.

Par med barn.

Studenter og yrkesaktive.

Husstander med høy inntekt.

Personer uten fullført utdannelse.

