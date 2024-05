Lover 70 millioner til klimatiltak i Oslo-budsjettet: – Trenger flere med på dugnaden

Torsdag legger byrådet i Oslo fram forslag til revidert budsjett for 2024. På forhånd avslører byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), det hun omtaler som en av de aller største satsingene på klimatiltak.

Byrådet foreslår nemlig å bruke 70 millioner kroner til å fylle på kommunens klimafond. Siden det nye byrådet tok over etter valget i fjor høst, har de fylt på kommunens klimafond med til sammen 170 millioner kroner.

Det betyr mer penger til innbyggere og bedrifter som ønsker å gjennomføre klimatiltak, enten det er å installere ladere, energikartlegging av borettslag eller kommunens andre støtteordninger. Tilskuddsordningene dekker en andel av kostnadene til det som det søkes støtte til.

– Jeg er glad for at så mange Osloborgere og bedrifter viser interesse for å investere i grønne løsninger som tar oss nærmere klimamålene, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel (V) til Dagsavisen.

Hun sier videre at det handler om at fondet må ha nok penger til å få utløst disse klimatiltakene som er viktig å få gjennomført.

Populær ordning

Gruppeleder for Høyre, Merete Agerbak-Jensen, er også svært fornøyd med det økte tilskuddet.

– 70 millioner til klima- og energifondet gir flere innbyggere og bedrifter muligheten til å kutte utslipp og redusere bruken av energi i Oslo. Vi trenger at enda flere blir med på dugnaden. Derfor er jeg glad for at kommunen bidrar til å gjøre det lettere å velge miljøvennlig og foreslår penger til klima- og energistøtteordninger. Det er veldig bra for både klima og lommeboken til folk flest.

Interessen for ordningene har vært svær stor. På nettsiden til klimaoslo.no ble det meldt at aldri før har så mange søkt om støtte til klimatiltak som i 2023.

Byrådet er glad for at mange innbyggere er med på dugnaden, og forteller at i 1. kvartal 2024 var støtteordninger for ladeinfrastruktur for borettslag og sameier mest populære.

– Klimafondet er et av de viktigste virkemidlene for å få folk til å gjennomføre klimatiltak på kortest mulig tid, derfor er det viktig å fylle på. Dette er klimainvesteringer som lønner seg, og ikke minst gjør det mulig for folk å bytte til en elbil som er billigere i drift. Dette er en vinn-vinn situasjon for både innbyggerne og kommunen, og så lenge etterspørselen er stor, må vi fylle på, sier byråd Vea.

Hun håper at enda flere kan være med på dugnaden, og legger til at flere fortsatt føler på en barriere når de ønsker å gå over til elbil, elvarebil eller enda tyngre elkjøretøy. Dette spesielt på grunn av ladeinfrastruktur. Derfor inneholder mange av tiltakene støtteordninger for å gjøre det lettere å bytte til elkjøretøy.

– Det viktige er at slike ordninger hele tiden utvikler seg, sånn at vi til enhver tid har støtteordninger som treffer best for at Oslo skal få gjennomført klimamålene sine. Det står jo i byrådserklæringen også at vi skal forsterke klimastrategien, og sørge for at det blir enklere å delta i klimaarbeid for både innbyggere og bedrifter. Da er nettopp dette kommunale klima- og energifondet vårt det viktigste virkemidlet for å dra folk med oss, sier hun.

Lang vei å gå

Byråd Vea legger ikke skjul på at Oslo kommune ikke har kommet så langt som de ønsker når det gjelder å redusere utslippene. Siden 2009 er utslippene i Oslo redusert med 28 prosent, mens målet kommunen har lagd seg er å være nær utslippsfri i 2030.

– Dette er jo kjempeambisiøse mål, og vi jobber med å få opp farta. 28 prosent er ikke dårlig sammenlignet med mange andre kommuner, men det er for dårlig sammenlignet med de problemene vi står overfor hvis vi ikke når målet, sier hun

Derfor mener Vea at vi har innmari dårlig tid.

– Da Høyre og Venstre sist gang gikk ut av byrådskontorene, var det 15 år igjen til 2030. Nå er det i underkant av seks år, og vi er fortsatt langt unna nå klimamålene våre. Ting må gjøres mer effektivt i klimakampen, og ikke minst må vi dra med oss folk og bedrifter på den omstillingen som må skje. Grunnen til at vi fyller på dette fondet er jo nettopp for at vi skal ha pengene som trengs for å oppmuntre folk til å delta i den klimadugnaden vi er i gang med, avslutter byråd Marit Vea.

Dette er noen av tiltakene man kan søke om penger til:

Oslo kommune støtter inntil 80 prosent av utbyggingskostnadene for offentlig tilgjengelige hurtigladere til tunge kjøretøy.

Du kan få dekket halvparten av kostnadene til energirådgivning. Enova dekker den andre halvparten.

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Søk om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

Tilskudd til å etablere nye hurtigladere som er forbeholdt taxier. Eller å holde av eksisterende hurtigladere, slik at de kun kan brukes av taxisjåfører.

Om du er drosjesjåfør kan du få tilskudd til å montere ladestasjoner hjemme.

Om du eier en privat tomt og ønsker å etablere offentlige ladestasjoner, kan du få dekket 20 prosent av kostnadene.

Din bedrift kan oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler, med støtte fra kommunen.

Borettslaget ditt kan få støtte til å kartlegge klima og energitiltak, samtidig kan du også få støtte til å innføre energibesparende tiltak slik som isolering og solceller.

Oslo kommunen kan dekke inntil 10.000 kroner hvis du ønsker å skaffe deg smarte styringssystemer for bolig eller fritidsbolig.

Støtte til elsykkel eller elmoped.

Kilde: Klimaoslo.no

