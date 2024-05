Merker markant forskjell: – Noe helt annet nå

EKEBERG (Dagsavisen): – KFUMs standarder og krav øker sakte, men sikkert. Det er Odd som kommer til Ekeberg og har full respekt for det vi gjør, tar hensyn og legger seg lavt for å få med seg noe. Det er en greie jeg liker, sier KFUM-trener Moesgaard til Dagsavisen etter lagets fjerde uavgjorte seriekamp denne sesongen.

– Vi har ikke vunnet hjemme ennå, og det irriterer vettet av meg.

Moesgaard skulle gjerne ha sett Kåffa ta sin første hjemmeseier for året mandag, men måtte nøye seg med nok en 0-0-match på Ekeberg. Han merker at sitt nyopprykkede lag få mer og mer respekt fra motstanderlagene i Eliteserien.

– Hvordan blir dere sett på nå sammenlignet med starten av sesongen?

– Det blir noe helt annet nå. I starten oppfattet vi at både supportere og lag tenker “vi kan ikke gjøre feil mot dem, vi må vinne mot Kåffa, vi må styre matchen” fordi vi er “bare” Kåffa, forklarer KFUM-treneren.

Les også: Kåffa-børsen (+)

– Må heve nivået

Han tror laget får det tøft i serien fremover.

– Jeg tror det som blir tøffere fremover er at folk legger mer i det. Jeg tror publikum respekterer oss i større grad og jeg tror trenerne gjør det. Det betyr at inngangen deres blir mer skjerpet.

– Vi må heve nivået i takt med at de tar oss mer på alvor, legger han til.

Kåffa-keeper Emil Ødegaard, som hadde en strålende redning like før pause, mener eliteserielagene ikke helt visste hva som kom da laget rykket opp fra Obosligaen.

– Nå har folk sett litt. De vet at vi klarer å spille fin fotball, kan flytte ball og manipulere hvordan vi vil at det skal være, sier Ødegaard til Dagsavisen.

Les også: Ødegaard reddet Kåffa: – En stygg kamp

Kapteinen: Ikke overrasket

Kaptein Robin Rasch lar seg ikke overraske over at KFUM ligger på en foreløpig sjetteplass med 13 poeng etter ni serierunder.

– Vi har noen gode kamper, og noen kamper som ikke er fullt så bra. Men jeg er ikke overrasket over at det er der vi ligger. Jeg forventet at det skulle være sånn, sier han til Dagsavisen.

Han er skuffet over at vertene ikke fikk med seg mer enn ett poeng mot Odd.

– I dag forventer jeg egentlig mer av oss. Jeg synes vi kan skape mer mot et lag som ligger og forsvarer seg. Vi er ikke helt fornøyde i dag, sier Rasch som mener de var favoritter i forkant av matchen.

Les også: Les også kommentar: Nå kler KFUM Oslo de aller største scenene (+)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen