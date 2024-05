OUS: – Ingen andre alternativer for helikopter-landingsplass

Mens byggingen av den nye plattformen er godt i gang, fortsetter protestene fra naboen, som føler at de ikke blir hørt.

Les også: Får landingsplass i nabolaget: – Mest frykter vi støyen

Samfunnsansvar

– Vi har forståelse for at det stilles kritiske spørsmål til støy og ivaretakelse av sikkerhet i forbindelse med helikoptertrafikken inn og ut av Rikshospitalet. Driften av sykehuset er en del av vårt samfunnsansvar og i dette inngår også transport av kritisk syke pasienter inn til behandling, sier Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF til Dagsavisen.

– Et det fysiske arbeidet med å bygge plattformen i gang?

– Oslo universitetssykehus HF (OUS) har fått tillatelse til å bygge den tidsbegrensede helikopterplassen plassert ved alternativ H4 nordvest for Rikshospitalet. Arbeidet med byggingen av selve landingsplassene ved OUS er nå startet og forventet ferdigstilt i januar 2025.

Vi har forståelse for at det stilles kritiske spørsmål til støy og ivaretagelse av sikkerhet i forbindelse med helikoptertrafikken inn og ut av Rikshospitalet. — Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF

– Protestene fra naboen er massive, og de føler at de blir ignorert. Kommentar til det?

– Oslo universitetssykehus har gjennomført flere møter med naboer i nord og i vest. I møtene har vi orientert om status i prosjektene og fremdriften i bla. avbøtende tiltak for å dempe støy.

Det er utarbeidet støykart i forbindelse med testflyvingen som ble gjennomført i høst. Dette kartet er utgangspunkt for hvilke boliger som får en oppfølging med tanke på støyberegninger og påfølgende avbøtende tiltak. — Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF

– Ris vel sier at det ikke er foretatt støymålinger i nabolaget, kun ved sykehuset. Kommentar til det?

– Det er utarbeidet støykart i forbindelse med testflyingen som ble gjennomført i høst. Dette kartet er utgangspunkt for hvilke boliger som får en oppfølging med tanke på støyberegninger og påfølgende avbøtende tiltak. I samarbeid med Sintef og Cowi AS er det gjennomført støyberegninger. Det er blitt utført støymålinger for naboer i rød støysone nord for Rikshospitalet. Dette ble gjort i forbindelse med prøveflygingen den 26.09.23. OUS er gjort kjent med at naboer i vest har reagert på støynivået i forbindelse med flygingen og at det er blitt utført private støymålinger denne dagen. Dataene OUS innhentet i forbindelse med støymålinger på naboer i nord ble innhentet for å verifisere de teoretiske støyberegninger som allerede forelå.

Les også: Overlege: – Det er bare barn det dreier seg om, da er det ikke så viktig

Utredet

– Er det andre alternativer, enn H4, som vurderes?

– Det er utredet og vurdert flere ulike alternative plasseringer. Dette arbeidet har pågått i helt siden 2015 da det ble besluttet at Redningstjenesten skulle skifte ut Sea King med nye helikoptre – AW101 Sar Queen. OUS har ikke identifisert andre aktuelle plasseringer for den tidsbegrensede plattformen enn H0- og H4-alternativet som tilfredsstiller alle gjeldende krav. OUS har gått bort fra H0-alternativet og står kun igjen med H4.

Geir Teigstad, OUS. (Oslo Universitetssykehus)

– OUS følger gjeldende regelverk for etablering av helikopterlandingsplass. Tilsvarende prosjekter, inkludert støyreduserende tiltak på nabobebyggelse, er blitt gjennomført og gjennomføres for tiden ved andre sykehus – Bodø, Stavanger, Trondheim, Oslo (Ullevål), Namsos. I tillegg er tilsvarende prosjekt gjennomført i for bindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: OUS: Innrømmer dårlig arbeid med helikopterplattform-søknaden

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen