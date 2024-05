– Et svik mot sjøfolk

Ordningen som skal sikre norske sjøfolks konkurransekraft mot billigere utenlandske sjøfolk, blir svakere.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, den såkalte nettolønnsordningen, svekkes i regjeringens oppdaterte budsjett.

Norsk Sjømannsforbunds leder, Kurt Inge Angell, er svært skuffet.

– Her legges det opp til å bruke mer penger totalt i budsjettet, men igjen så ser vi at regjeringen svikter sjøfolkene.

En svak ordning har tidligere vist at norske rederier flagger ut skipene, og erstatter norske mannskap med utenlandske og billigere sjøfolk.

Ideen med ordningen er at norske rederier skal tape mindre penger ved bruk av norske sjøfolk.

Nettolønnsordningen blir i revidert statsbudsjettet ikke prisjustert. Det betyr i realiteten en sterk svekkelse av ordningen. Hadde den blitt prisjustert ville dette taket vært på over 250.000 kroner – for sysselsetting av sjøfolk. Nå beholdes makstaket på 220.000 kroner.

Kystrederiene har tidligere vært klar på hvor viktig det er med en god nettolønnsordning:

“Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er den viktigste av de maritime rammevilkårene. Ordningen skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til rederier som opererer under andre flagg”, er deres klare beskjed til myndighetene.

Nettolønnsordningen

• En støtteordning til norske rederier og sjøfolk hvor fartøyene registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR).

• Staten refunderer beløpet sjøfolk betaler i skatt.

• Rederiene betaler i virkeligheten bare nettolønnen.

• Ordningen heter opprinnelig «Tilskuddordning for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs».

• Skip i NIS er unntatt. Der begrenses utbetalingene til 26 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

– Vi håper alltid på at ordningen skal styrkes, slik regjeringen har lovet klart og tydelig i Hurdalsplattformen. Det minste vi kunne forvente er en prisjustering slik at ordningen ikke svekkes. Nå skjer det motsatte. Dette viser igjen at sjøfolk ikke blir prioritert, det er ikke godt nok, sier Angell.

NSF-leder: Kurt Inge Angell. (Roy Ervin Solstad)

Regjeringen har valgt å redusere utgiftene på denne ordningen med 44 millioner kroner. Tidligere har posten vært budsjettert med rundt 2,4 milliarder kroner.

– Vårt ønske er at de skulle bruke mer penger for å bevare norske sjøfolk og styrke sjøfartsnasjonen Norge. Nå skal de altså bruke mindre, sier Angell oppgitt.

Han mener at svekkelse av den fremste ordningen for å sikre norske sjøfolk, også betyr en svekkelse av helt kritisk kompetanse inne i hele den norske maritime verdikjeden.

Frifagbevegelse har foreløpig ikke klart å få en kommentar fra regjeringen om denne saken.

