Så mye kan uføretrygda øke. Se de viktige datoene

Pensjoner og trygder i Norge blir endret i mai hvert år. Mange lurer på hvor mye uføretrygda øker.

Pensjonistforbundet har regnet på saken og har lagt ut et anslag for årets økning i uføretrygd.

Forbundet skriver at uføretrygden skal øke i takt med lønnsveksten.

Årets lønnsvekst er anslått til 5,2 prosent. Dette er størrelsen på ramma i industrien – det såkalte frontfaget.

Hvor mye får de uføretrygdede?

Pensjonistforbundet understreker at utregningene er en prognose og ikke helt sikre.

Forbundet har lagt ut denne prognosen på sin hjemmeside:

4,56 prosent økt uføretrygd fra 1. mai 2024.

Dette gir en årlig uføretrygd som er 5,15 prosent høyere i 2024 enn i 2023.

Hvor mye øker trygda?

Pensjonistforbundet har regnet på hva økningen vil bety for den enkelte.

Dersom du har en månedlig uføretrygd på 25.000 kroner i april 2024, vil den øke til 26.140 kroner fra 1. mai, ifølge forbundets beregninger.

Den endelige fasiten får vi etter trygdeoppgjøret i midten av mai.

Viktige datoer

Den økonomiske ramma i frontfaget i lønnsoppgjøret ble klar 7. april. Den ble på 5,2 prosent.

Denne ramma er viktig for beregning av pensjoner og trygder.

14. mai legger regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Her kommer regjeringa med nye tall for anslag på lønnsvekst og prisvekst i 2024. Dette er også viktige tall for trygdeoppgjøret.

16. mai starter trygdeoppgjøret.

23. mai avsluttes trygdeoppgjøret.

