Frode Scheie snakker ut om den vonde tida: – Jeg ville bare dø

«Jeg klarer ikke leve lenger – og livet mitt skal avsluttes på riktig måte.»

Frode Scheies bok «Den siste redningen» starter med at han står ved fjorden og vil drukne seg. Han hadde tråkket over en strek og havnet på den gale siden av loven, og tenkte at nå ville alt bli bedre for de han var glad i om han selv ikke lenger fantes. Da ville i hvert fall familien slippe å måtte leve med skammen.

– Hvordan har det vært å skrive denne boka?

– Det har vært mange tårer, sterke følelser. En del frustrasjon. Men hvis jeg skulle gå ut med historien, så måtte jeg også klare å stå i den, kjøre løpet og fullføre, sier Frode Scheie.

Den tidligere landslagskapteinen og TV-profilen slet i mange år med en spilleproblemer, og i boka forteller han om alt, fra oppveksten og livet på håndballbanen der han var med å skrive norsk idrettshistorie. Og om alt som skjedde etterpå.

Redning: I mål under landslagskamp mot Island. (Gorm Kallestad/NTB)

Å skrive om livskrisen han havnet i da spillegalskapen gikk over styr har fungert som en form for terapi.

– Ja, det har vært en befriende måte å bearbeide det store følelsesregisteret på, disse opp- og nedturene som livet har bestått av. Det har vært flere dimensjoner av både det som er bra og det som er dårlig, med mange nyanser her, sier Frode Scheie til Dagsavisen.

Kometkarriere

På nittitallet jobbet Frode Scheie som salgssjef i Radio 1 og spilte keeper for Drammen Håndballklubb. I 1996 slo de overraskende det laget som ble regnet som ett av verdens beste, nemlig Paris St. Germain, i europacupen.

– Hvordan føltes det?

– Helt fantastisk og meget overraskende! At vi, en gjeng med unge amatører, jeg var 28 og blant de eldre på laget, skulle gå hele veien og vinne en Europacup, det var nesten utrolig, sier han.

For Frode Scheie endte det med plass på landslaget. Det ble starten på en karriere med åtte sesonger på landslaget som keeper og kaptein. Etter hvert ble han også hentet som proffspiller til Tyskland.

– Jeg var den første keeperen som ble proff, og ble solgt for 250 000 kroner. Det var stort den gangen. Dette var en tid hvor du hadde ikke YouTube eller sosiale medier, så det var ikke så lett å få vist seg fram, hva du kunne, minnes han.

HÅNDBALL VM Svensk-norsk håndballforbrødring ved bassengkanten i Port Said i 1999: ( fra venstre): Johan Pettersson,Frode Hagen,Ola Lindgren og Frode Scheie. Til daglig spilte de sammen i den tyske klubben HSG Nordhorn. (Leif R Jansson/NTB/NTB)

Men alt tar slutt, også idrettskarrierer.

– Hva er det som skjer i hodet til en toppidrettsutøver når adrenalinsirkuset tar slutt?

– Det er jo et godt spørsmål. Det blir et savn etter du har drevet med mer eller mindre hele året, hele livet, to-tre ganger om dagen, med tydelig fokus på å hele tiden ville bli bedre. Og så er det selvfølgelig det sosiale. Plutselig så var alt det borte. Da blir det et tomrom som du vil fylle med noe, sier Frode Scheie.

– Jeg hadde familie, barn, jobb. Men for meg var aldri jobben altoverskyggende. Jeg hadde liksom ikke tydelige karrieremål, har aldri jaget penger eller hatt ambisjoner om å bli toppsjef i et stort firma.

I 2003 fikk han jobb som håndballtrener for Bekkelaget og lærerjobb på Treiders Idrettsgymnas.

– Ja, hva skal man gjøre når man er ferdig med proffkarrieren? Det sto ingen siviljobb og ventet på meg, selv om jeg hadde siviløkonom-bakgrunn. Men jeg elsket håndball, så det føltes naturlig å fortsette med det som en fin forlengelse av det jeg hadde gjort.

Overgangen til et vanlig A4-liv ble stor, ikke minst økonomisk. Som proffspiller i Tyskland hadde Frode Scheies årslønn ligget på 800 000 kroner netto. Som trener for Bekkelaget var lønna 450 000 brutto. Så i 2004 begynte han også å kommentere håndball for TV2. Selv om han tjente mindre penger, var alt var på stell. Helt til det ikke lenger var det. For, det var på denne tiden han begynte å spille.

Sport og spill

Sport og spill er to ord som ofte linkes sammen. Når Frode Scheie tenker tilbake, synes han det er problematisk. For, det lyder uskyldig. Selv hadde han pleid å spille litt på Oddsen sammen med kamerater. Det hadde vært gøy, men ingen avhengighet.

Nå kunne han, i motsetning til tidligere trenge å tjene litt ekstra penger. Han har alltid vært en person som ikke har likt å be om hjelp men helst vil ordne opp selv, og med litt flaks var spillautomatene som var plassert rundt på bensinstasjoner og kjøpesentre gode kilder til ekstra penger.

Han begynte å oppsøke spillautomater på steder der han ikke ble så lett gjenkjent. Etter en stund kom også smarttelefonene, der flere selskap tilgjengeliggjorde spillingen ytterligere.

– Det er jo det som er farlig med spill, du tror du har kontroll, at dette håndterer du. Du vinner litt og så taper du og så spiller for å dekke inn tapet. Kanskje får du en jackpot og skikkelig adrenalinrush. En stund klarer du å holde styr på tapene og får det til å gå rundt, men så en dag går det for langt og du mister du grepet. Kanskje må du bli oppdaget før det skjer noe, sier han.

Drammens keeper Frode Scheie mottar Eoropa-cup-trofeet av håndballpresident Tor Lian etter seieren i Europacupen. (Cornelius Poppe/NTB)

For Frode Scheie kom dragningen snikende. Han ble flink til å overbevise seg selv om at han hadde kontroll.

– Det er det gradvise som er litt lumskt, du merker ikke at du bruker mer og mer tid på det. Tiden bare forsvinner og pengeutfordringer løser du bare ved å enten ta opp litt lån eller jobbe mer. Og når du ikke har penger og du ser at du er litt bakpå så pauser du spillet. Det blir som en periodedranker – du rydder opp og går noen måneder uten spill før du begynner på igjen, sier han.

I ettertid har han analysert hva det var som gjorde at det gikk over styr. Han er ennå ikke helt sikker på hvorfor han ble så hekta.

– Det er et evighetsspørsmål jeg ofte har stilt meg selv og egentlig ikke har funnet noe godt svar på. Hvor avhengig var jeg, egentlig? Hadde jeg et altoverskyggende og usunt forhold til spill? Jeg vet ikke. Men jeg føler jo nå, når jeg ikke spiller noen ting, at det har vært ganske greit å bli ferdig med det, sier han.

Gamblingen foregikk i skjul, et parallelliv som snart førte han ut i et økonomisk uføre. Det var et rush å vinne, ofte store summer, som da han dro inn 480 000 kroner på et online kasino. Men det som hadde startet som sug etter spenning hadde gradvis gått over til å bli en mer eller mindre kontinuerlig jakt på å vinne tilbake tapte penger.

– Som med all annen avhengighet, er det de samme mekanismene med dopamin som er belønningssystemet ditt i hjernen. Men, det kan også være en flukt, og det har det nok vært for meg, en flukt fra ensomhet og en selvmedisinering av vonde følelser. Men det var jo ikke noe jeg tenkte på der og da.

Fallet

Våren 2017 begynte han som daglig leder i Grønmo Golfklubb. Det som skjedde nå, skulle få fatale følger. Han begynte å spille med penger fra klubbens kredittkort. Han innså ikke at han var hekta, men sjonglerte inntektene og trodde han hadde kontroll.

– Dette skjedde over en periode da jeg også jobbet utrolig mye og tjente bra på noen ting som igjen gjorde at jeg fikk betalt ned tap. Det ble noen redningsaksjoner der. Men det er klart at når jeg brukte klubbens kredittkort gikk jeg over en grense.

Snart ble han verdensmester i å kamuflere, finne snarveier og forklaringer, men han klarte ikke la være å spille, trekke kortet, tenke at han skulle fikse alt selv i det stille. Litt sånn han alltid hadde tenkt. Samtidig smakte det av dårlig samvittighet hver gang han «lånte» penger fra Grønmo-kortet til gambling. Innimellom hadde han lyst til å komme ut, fortelle ledelsen hva han sto i. Men han torde ikke.

– Man er jo redd for alt som kan ryke når man kommer ut med hele historien. Jeg tenkte at da ryker ekteskapet, jobben, alt. Dermed prøver man heller å holde det skjult og håndtere alt sammen selv.

Samlivet hadde skrantet en god stund, og med tap og skuffelser kom desperasjonen. I boka forteller han om frykten han følte bare ved å gå forbi postkassa hjemme der regninger og brev fra kreditorer innimellom hopet seg opp. Angsten lå som et vått ullteppe, han holdt maska om dagen men var lite sosial. Han stod og spilte på bensinstasjonen til den stengte klokka ett om natta slik at han kunne komme hjem til et hus der alle lå og sov. Og med natta kom mørket og svartsinnet.

En dag kom telefonen fra styrelederen om at det var noe de ikke fikk til å gå helt opp i regnskapet. Da var det rundt 40 transaksjoner på kortet, som han hadde klart å dekke opp. Han måtte fortelle hva som hadde pågått. Han ble først suspendert, så oppsagt og anmeldt til politiet. Samtidig fortsatte han å kommentere håndball på TV.

Familien fikk vite om ståa på bursdagen hans. En person fra Oslo idrettskrets ringte faren og spurte om det stemte at Frode hadde mista jobben. Journalistene begynte å spekulere i hvilken «idrettsprofil» som var blitt anmeldt og snart begynte de å ringe. Til slutt oppsøkte Frode Scheie advokat John Christian Elden for råd. Etter møtet med Elden kommenterte han kamp for Viasat på kvelden, og i pausen satt han på do og grein. Og telefonen sto ikke stille, medietrykket var stort. Å ha et kjent ansikt opplevdes som en ekstra belastning. På det aller verste var det kun to ting som kvernet i hodet: hvordan skaffe mer penger? Og - hva kunne han gjøre for at ikke familien skulle oppleve skammen?

Med Harald Bredeli under håndball-VM 2015 for kvinner. (Vidar Ruud/NTB)

Vendepunktet

Og sånn hadde det seg at Frode Scheie en torsdag ettermiddag befant seg ved kanten av Oslofjorden og tenkte at alt ville bli mye bedre om han bare forsvant ned i det kalde mørket. Han har alltid vært målbevisst, og nå var målet å dø. Selvmordet var planlagt ned til minste detalj, han hadde lest seg opp på kaldt vann, hypotermi og drukning.

Redningen kom i siste øyeblikk bokstavelig talt, av en telefon: to venner som skjønte at han ikke hadde det så bra ringte mens han sto helt på kanten av stupet. Han fortalte kort om ståa. «Nå kommer du hit!» sa de og overbeviste han om å kjøre hjem til dem. Der hadde de en lang samtale som til slutt fikk Frode Scheie til å ane et glimt av håp.

Etter åtte uker ble han kalt inn til avhør hos politiet. Han skjønte at det kom til å bli en sak, at den ikke ville bli henlagt. Men, han hadde bestemt seg for å leve.

Fallet ble stort og brutalt. På grunn av pandemien ble det rettssak på Teams, og i 2021 ble Frode Scheie dømt for underslag av 400.000 kroner fra Grønmo Golfklubb. Straffen? Ubetinget fengsel i 90 dager, soningen fikk han gjøre hjemme med fotlenke. Samlivsbruddet var et faktum og medietrykket fortsatte, ikke bare mot han selv men også familiemedlemmer.

– Jeg følte at jeg sto i en gapestokk i tre år, så på en måte ble jeg straffet der også. Men hjemme snakket vi aldri om det, og jeg fikk backing fra familie og venner, og eksen, som hjalp meg hele tiden. Og jeg må si jeg også var privilegert, med en far som hjalp meg på absolutt alle måter.

Soningen foregikk alene hjemme i det som hadde vært familiens hus i Drøbak. Det var blytungt. At hele Norge var rammet av pandemi og nedstenging passet han bra, han ville helst ikke treffe folk uansett. Kroppen var full av angst og frykt.

Etter en stund ble lenkeperioden også en wakeup call: om han skulle ha noen som helst sjanse til å snu livet til et ok sted å være måtte han opp av sofaen, begynne å leve sunt. Gjøre som han hadde gjort på håndballbanen: sette seg konkrete mål. Svaret ble hardt fysisk arbeid: vedhogging og oppussing, med leveringer av malingsspann fra Jernia på døra, og en personlig trener som kjørte økter i hagen. Straffen og sorgen skulle fordrives med smerte. Innimellom slagene satt han seg ned og grein.

– Det kostet både i tid og krefter, utgifter til terapeuter og psykologer og behandling. Og, aller verst så har det kostet et samliv. Men det som gjør at jeg står ordentlig stødig i dag, er at jeg jobbet ekstremt hardt og mye og gjorde en del fornuftige ting i denne tida, sier han.

Takknemlig

Hos Spillavhengighet Norge møtte han andre som hadde vært i samme situasjon som han selv.

– For meg var det helt avgjørende å komme i kontakt med dem. Å møte andre i samme situasjon, åpne seg helt for folk som skjønte hva du sto i fordi de hadde vært der selv, og hadde opplevd mange av de samme tilbakeslagene føltes lettende. Det har også gitt meg en helt annen forståelse av mekanismene rundt avhengighet, sier Frode Scheie. Han er dypt takknemlig for alle som har brydd seg og hjulpet han gjennom de tunge periodene.

– Det hjelper å ha folk som heier på deg, og kjærligheten til dine nærmeste. Og gode behandlere som hjelper deg å snu det psykologiske sånn at du begynner å fylle hodet med positive tanker i stedet for å spise opp deg selv med selvhat, destruktivitet og negative tanker – for dem har det vært mye av.

Om endringen skulle skje måtte selvpiskingen på et tidspunkt omsider ta slutt.

– Med boka føler jeg at jeg har klart å komme videre. Og at jeg alt har vært heldig, med pappa og alle som har støtta meg hele veien. Det varmer.

Etter at boka kom ut har både venner og vilt fremmede tatt kontakt.

– Det er overveldende, jeg har fått opptil 6–700 hyggelige meldinger fra fremmede i sosiale medier og har svart på alle sammen personlig. Også er det jo selvfølgelig noen du hadde håpet å høre fra, som du ikke hører fra, men sånn vil det alltid være. Noen uvenner, eller folk som ikke liker deg, har man vel også klart å skaffe seg gjennom et langt liv, smiler han.

I dag har Frode Scheie tatt pedagogikkutdannelse og jobber som lærer. På fritiden dyrker han sin favoritthobby: matlaging. Drømmen er et lite spisested i Italia. Han tror det blir med drømmen.

– Men noen drømmer må man ha. Mitt store håp er at boka mi kan hjelpe andre som opplever avhengighet til å åpne opp, selv om det føles tabu og skamfullt.

Frode Scheies familie er gjort kjent med intervjuet og ønsker ikke å kommentere.

