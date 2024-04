Får du dette fradraget? Her kan det være penger å hente

Fagforeningsfradraget er til glede for alle fagorganiserte. Fradraget senker skatten og gjør det billigere å være organisert.

Du kan trekke fra summen på skattemeldingen slik at du slipper å skatte av det. Dagens fradrag på 7.700 kroner er i tråd med det Ap lovet før forrige stortingsvalg i 2021.

Fradraget sto stille under åtteårsperioden med Solberg-regjeringene, men er nå blitt doblet.

Les også: Mobbing ødela livet til Kathrine: – Hvorfor meg?

1.694 kroner mindre i skatt

Skatteeffekten av et fagforeningsfradrag på 7.700 kroner er 22 prosent av dette beløpet. Det vil si 1.694 kroner.

Skattemeldingen din er normalt utfylt med hva du har betalt i fagforeningskontingent, men du bør for sikkerhets skyld sjekke at alt er riktig.

Summen baserer seg nemlig på hva som er rapportert inn av arbeidsgiveren din i a-meldingen. Denne meldingen er en månedlig rapport som arbeidsgivere må sende inn via Altinn til Nav, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Skatteetaten.

– Arbeidsgiver plikter å rapportere den innbetalte fagforeningskontingenten når kontingenten er trukket i lønna, sier seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten til FriFagbevegelse.

Det samme gjelder når en arbeidstaker har betalt kontingent direkte til foreningen og deretter har dokumentert innbetalingen overfor sin arbeidsgiver, for eksempel i forbindelse med beregning av grunnlaget for forskuddstrekk.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Ordskiftet om fattigdom kan være vanvittig krevende å stå i

Må følge med selv

Du kan imidlertid ikke ta det som en selvfølge at denne kontingenten blir trukket fra på skattemeldingen. Du må være på vakt. Spesielt hvis du ikke har en tariffavtale.

I LO-forbundet Handel og Kontor var 67 prosent av de yrkesaktive medlemmene omfattet av en tariffavtale ved utgangen av 2023.

Det betyr at 33 prosent av medlemsmassen selv må føre opp det de har krav på som fradrag på lønns- og trekkoppgaven.

– Det gjelder å følge ekstra godt med for å få dette fradraget. For de som har tariffavtale, står dette fradraget både på lønnsslippen og i skattemeldingen, sier Bjørn Mietinen til FriFagbevegelse.

Mietinen er leder av Handel og Kontors avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt. Han sier at ordningen med automatisk trekk for arbeidstakere med tariffavtale er bestemt i hovedavtalene mellom LO og NHO.

– Medlemmer som får en faktura og betaler fagforeningskontingenten selv, har et ansvar for å få igjen det de har krav på. Fradraget blir nemlig ikke rapportert inn av arbeidsgiveren din, sier Mietinen.

Les også: Dette må du tjene hvis du vil gå av med pensjon som 62-åring

Slik gjør du det

Hvis kontingenten ikke er innrapportert av arbeidsgiver, må du kunne dokumentere den innbetalte kontingenten.

Fagforeningene har ikke opplysningsplikt til skattemyndighetene om at de har mottatt en kontingent, men noen foreninger rapporterer frivillig kontingenten som er betalt direkte av lønnstaker.

Er du en av dem som betaler fagforeningskontingenten med faktura, er det en enkel og grei fremgangsmåte for å få registrert det som trengs i skattemeldingen.

Fører du fradraget selv, må du også dokumentere at kontingenten er betalt. Det kan gjøres på følgende to måter:

Attestert oppgave fra økonomiansvarlig/kasserer i fagforeningen hvis du har betalt direkte til forbundet ditt

Bekreftelse fra arbeidsgiver på trukket beløp hvis du har betalt via trekk fra arbeidsgiver

For alle andre som har en tariffavtale og en skattemelding som er ferdig utfylt med hva som er betalt i kontingent, oppfordrer Skatteetaten å sjekke at alt er riktig.

Fagforeningsfradraget senker skatten og gjør det billigere å være organisert. (Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

Disse kan få fradrag

Lønnstakere kan kreve fradrag for fagforeningskontingent når følgende vilkår er oppfylt:

Arbeidstakerorganisasjonen må vesentlig ta seg av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Organisasjonen må være landsomfattende og normalt organisere lønnstakere fra flere enn én bedrift.

Dersom kontingenten bare er betalt for en del av året, vil maksimumsbeløpet også bli redusert forholdsmessig.

– Det er også et vilkår at lønnstakeren må være i lønnet arbeid i inntektsåret, understreker Jebsen i Skatteetaten.

Pensjonister og andre som ikke har vært yrkesaktive i noen del av inntektsåret, vil ikke få fradrag selv om de betaler kontingent.

Lønnstakere som i perioder av inntektsåret ikke er yrkesaktive, vil likevel få fradrag for all kontingent som er betalt i året innenfor fradragsrammen.

Les også: Per Olav mistet jobben i operasjonskø: – Det er veldig sårt

Endringer i tre år

Det er fremdeles ikke for sent å føre fradraget dersom du har godkjent og levert skattemeldingen. Det gjelder også hvis du allerede har fått utbetalt skattepengene dine.

– Hvis du oppdager at du har glemt noe, eller du får nye opplysninger, kan du logge deg inn på skatteetatens sider, gjøre endringene og levere skattemeldingen på nytt, sier Ole Vincent Jebsen.

Dette kan du gjøre når som helst opp til tre år etter leveringsfristen 30. april. Det vil da bli laget et nytt skatteoppgjør for deg.

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Ekspert: Dette er den største pensjonsfella i 2024

Les også: Her går nesten alle av med tidligpensjon: – Kroppen blir utslitt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen