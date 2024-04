Lotte (26) skulle flytte sørover. Nå kan hun bli på Andøya

Lotte Kristoffersen er sersjant, og seksjonsleder for velferd og idrett på Andøya flystasjon. Hun avtjente verneplikten her i 2018, og likte seg veldig godt. I 2020 ble hun ansatt, og begynte som befal på Andøya i 2022.

Stor usikkerhet

Det har vært stor usikkerhet knyttet til flystasjonen, som skulle legges ned fra 1. august i år.

I forrige uke ble det imidlertid klart at Andøya flystasjon får en ny start. I stedet for at den legges ned, slik Stortinget vedtok i 2016, skal det brukes milliarder på å bygge opp en base for langtrekkende droner på Andøya.

«Hele» Andøya flystasjon fulgte derfor spent med da regjeringens Forsvarsplan ble lagt fram fredag.

Lotte er glad for å vite at flystasjonen nå skal bestå. Men det er mange detaljer som skaper litt usikkerhet fortsatt.

Hun mener også prosessen har tatt altfor lang tid. Det har ført til at flere allerede har planlagt annerledes etter 1. august.

– Dette er kjempegode nyheter for Andøya, men det er fortsatt for sent. Det blir spennende å se veien videre. Mange har fått nye jobber allerede. Jeg håper vi får til noen gode prosesser framover nå i alle fall, sier Lotte, som er avdelingstillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund på Andøya flystasjon.

– Mitt mantra er at det nå skal være full åpenhet og en ærlig og redelig prosess, sier Lotte Kristoffersen til FriFagbevegelse.

Fakta om Forsvarets langtidsplan

Regjeringen foreslår å bruke 1624 milliarder kroner på forsvar de neste tolv årene.

Her er noen av investeringene i langtidsplanen:

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre og minimum fem ubåter. Det skal utvikles og anskaffes en standardisert fartøysklasse med inntil 10 store og 18 mindre fartøy.

Opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4600 flere ansatte i Forsvaret, fram mot 2036.

Hæren skal økes fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene.

Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater.

Det skal anskaffes fire nye batterier med NASAMS-systemer til Luftforsvaret og Hæren, en dobling fra dagens kapasitet.

Det bygges en base for langtrekkende droner på Andøya.

Natos krav om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar skal nås allerede i år.

Kilde: NTB/Regjeringen

De første antydningene om at det kunne bli «noe» her også etter 1. august, kom først rett før påske. Da orienterte forsvarsminister Bjørn Arild Gram om at det skulle være vakthold, sikkerhetstiltak og sikring av verneplikt på flystasjonen også etter 1. august.

Hennes egen avdeling, idrett og velferd skulle også bli.

Selv trives hun på Andøya, hvor det er et godt arbeidsmiljø over hele stasjonen.

– Her jobber vi alle mot et felles mål. Og ønsker å levere på høyest mulig nivå. Her kan vi også utvikle oss både faglig og personlig, sier hun.

Og som tillitsvalgt synes hun det er flott å vite at det vil bli noe her også etter 1. august, selv om hun personlig på sikt kan vurdere å flytte seg sørover nærmere hjemstedet i hovedstaden.

Positivt for de vernepliktige

For de vernepliktige er det også gode nyheter.

Jeanette Leknes, Tuva Elise Henriksen og Daniel Berg-Olsen er vernepliktige på flystasjonen. For Henriksen og Berg-Olsen strakk verneplikten seg opprinnelig til september – altså mer enn en måned etter at flystasjonen egentlig skulle blitt lagt ned.

– Da hadde vi fått en tidligere dimittering herfra, og det ville jo vært uheldig, sier Tuva Elise Henriksen, og viser til at de da trolig måtte tatt de siste ukene av tjenesten i en annen leir.

Nå kan de fullføre tiden som vernepliktige, fra venstre Jeanette Leknes, Tuva Elise Henriksen og Daniel Berg-Olsen. (Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse)

Det at det nå er sikret videre drift på Andøya, øker også sjansen for at de vernepliktige vil ønske å fortsette i Forsvaret også etter førstegangstjenesten – noe forsvarsministeren har vektlagt.

Rekruttering av personell er nemlig noe av de aller viktigste i den oppbyggingen som nå skal gjøres av Forsvaret, og da er de vernepliktige en viktig gruppe å rekruttere fra.

