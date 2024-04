Støre og Kjerkol møter pressen

Saken oppdateres

Pressekonferansen finner sted på Statsministerens kontor i Oslo.

Det skjer etter at flere medier torsdag meldte at Kjerkols masteroppgave i helseledelse ved Nord universitet ble underkjent, som følge av juks.

Ingen i regjeringen har kommentert lekkasjene fra klagenemnda. Kjerkol selv svarte til pressen torsdag at hun ikke vil kommentere nemndas avgjørelse før hun selv hadde mottatt konklusjonen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fusket forsettlig i sin masteroppgave, heter det i nemndas rapport som TV 2 har sett.

– Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kunnskap til handlingen totalt sett, skriver nemnda for studentsaker ved Nord universitet, ifølge TV 2.

Dommen fra klagenemnda viser at det ikke var mulig at Kjerkol jukset ved en feil.

– Selv om nemnda kan være enige i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig, skriver nemnda.

