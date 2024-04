Hotellstreik kan starte neste uke. Nesten 1600 kan legge ned arbeidet

Det kan bli streik ved flere hoteller, restauranter og utesteder neste uke. Det skjer hvis ikke Fellesforbundet og NHO Reiseliv blir enige i sine lønnsforhandlinger denne helga.

Mange Thon- og Scandic-hoteller kan bli rammet. Det samme gjelder flere Peppes Pizza-restauranter i Bergen og Vertshuset Skarven i Tromsø.

I dag har Fellesforbundet brutt den frivillige meklingen med NHO Reiseliv på Riksavtalen – tariffavtalen for ansatte i hoteller, restauranter, uteliv, kantiner og catering.

Forhandlingene gjelder ansatte som i stor grad er lavtlønte. Blant eierne i bransjen finner vi noen av Norges rikeste, som Olav Thon og Petter Stordalen.

Partene har fram til nå vært i frivillig mekling, etter at de brøt forhandlingene før påske.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling, med frist søndag 14. april ved midnatt.

Det betyr at de 1590 arbeiderne på 82 bedrifter som nå er varslet, kan være i streik fra mandag.

Konflikten vil først og fremst ramme bedrifter i byene Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

En av fem tatt ut

Yrker i hotell- og restaurantnæringen er regelmessig å finne på lister over de dårligst betalte jobbene i Norge. Minstelønna for en faglært arbeider uten erfaring er 199,11 kroner i timen.

I tillegg til et dårlig utgangspunkt, sliter tillitsvalgte med å få noe som helst i lokale lønnsforhandlinger. IKEA ga sine restaurantansatte null kroner lokalt i 2023, mens tidligere har hotellansatte blitt avspist med 15 øre i lønnstillegg, selv etter utbyttefest for toppsjefene.

Det er snaut 8000 medlemmer i Fellesforbundet som hører til Riksavtalen. Om det blir streik vil rundt en av fem arbeidere på avtalen bli tatt ut.

Vanligvis vil en eventuell streik føre til opptrappinger raskt, altså at stadig flere ansatte tas ut i streik, for å legge press på arbeidsgiversiden.

Les også: Den kriminelle familien slapp unna gang på gang: – Jeg trodde aldri de skulle bli tatt

– Viktig og rettferdig

Forhandlingsleder for arbeidstakerne i Fellesforbundet, Clas Delp, sier i en pressemelding at han er innstilt på en tøff innspurt på meklingen.

– Kravene vi stiller er viktige og rettferdige, og helt nødvendig å få på plass dersom vi skal skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje for våre medlemmer, sier Delp.

Da forhandlingene brøt sammen og gikk til frivillig mekling før påske, kalte Delp kravene fra arbeidsgiversiden i NHO Reiseliv «dypt alarmerende» og krevde helomvending fra motparten.

– Arbeidstakernes krav lå for langt unna det som er ansvarlig for arbeidsgiversiden å godta, svarte Magne Kristensen, forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

– Det er viktig å være oppmerksom på at det er store variasjoner i inntjeningen i reiselivsnæringen, og at driftsmarginene er betydelig lavere enn det som ellers er vanlig i næringslivet. En kraftig lønnsøkning på toppen av dette vil være svært utfordrende for mange å håndtere, mente Kristensen.

I helgen møtes partene til tvungen mekling hos Riksmekleren. Uten enighet vil det bli streik i hotell- og restaurantnæringen neste uke.

Oppdatering: Fellesforbundet melder torsdag ettermiddag at John Dee, Sentrum Scene og Rockefeller i Oslo ikke lenger står på streikeuttaket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Les også: Disse typene møter du på Tinder

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)

Mer fra Dagsavisen