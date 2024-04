Feirer id med grillspyd, lefser og søt te

---

Navn: Jamilla El Haddaoui

Hva: Matblogger og forfatter

Hvorfor: Aktuell med boka «Jamillas marokkanske kokebok». Muslimer verden over markerer fra solnedgang tirsdag til solnedgang onsdag id al-fitr, festdagen som avslutter fastemåneden ramadan.

---

Gratulerer med ny bok! Du starter med å sitere et gammelt uttrykk: «Øyet spiser før magen» – hva betyr det egentlig?

– Det betyr at når du ser noe som interesserer deg og som du tenker du vil like, har du allerede smakt litt på det. Nå hender det jo at ikke alt smaker så godt som du trodde, da. Men spist er spist. Nå gjelder ikke dette uttrykket bare for mat, det gjelder egentlig for mye.

Onsdag starter id og det er knyttet mange mattradisjoner til festen. Hva pleier du å spise?

– Vi er glade i det som mamma pleide lage, nemlig grillspyd med lamme- eller oksekjøtt som marineres dagen i forveien. Det blir slags sen frokostlunsj, litt sånn som 17. mai-frokost. I år er jeg så heldig at jeg er blitt invitert bort, men jeg vil lage en skikkelig id-frokost til barna mine: hjemmebakte marokkanske lefser og søt myntete.

Moren din jobbet som kokk, hvordan har hun påvirket din matinteresse?

– Ja, nå var hun ikke utdannet kokk, men hun jobbet på storkjøkkenet på Ullevål sykehus. Og siden jeg gikk på Majorstua skole var jeg innom henne på jobb hver dag så vi kunne ta følge hjem. Nå tok det mange år før jeg ble interessert i matlaging, men jeg var en ivrig observatør som satt på kjøkkenet og så på når hun rørte i gryta med den ene hånden og knadde brøddeig i bakebollen med den andre mens vi pratet sammen. Det var alltid mye prat på kjøkkenet. Så dette ble min læring.

Men du begynte ikke å lage mat før du ble voksen og fikk barn selv, hva syntes hun om det?

– Hun var sånn «Hvordan skal det gå med deg som ikke er interessert i å lage mat?» For henne var maten viktig, ikke bare det vi spiste i seg selv men å samles rundt bordet. Selv begynte jeg ikke å lage mat før jeg flyttet hjemmefra.

I dag er du matblogger med over 50.000 følgere på Instagram – hvordan er det?

– Det er veldig gøy. Jeg har så utrolig hyggelige følgere, og det er faktisk de som oppmuntret meg til å gi ut kokebok med oppskrifter basert på tradisjonell marokkansk mat.

Hvor mange krydder er det i en god marokkansk krydderblanding?

– Å det kan være mange, opptil 10–20 forskjellige. I noen familier er det til og med hemmelig hvilke krydder de blander sammen for å få til spesielle smaker, men jeg deler min oppskrift i boka. I dag er utvalget i helt vanlige norske dagligvarebutikker blitt så godt at jeg får tak i det meste jeg trenger.

Du skriver at i Marokko kan man få servert retter laget med kamelkjøtt, har du smakt kamel og i så fall, hvordan smakte det?

– Ja, i bryllupet til kusina mi fikk vi servert kamelkjøtt. Hva skal jeg si? Jeg er jo matblogger og skal like å smake på alt mulig. Men det må være lov å innrømme at jeg ikke var så begeistret.

Har du noen tips til de som strever med å bli flinke til å lage mat?

– Ikke gi opp. Spesielt baking er en treningssak. Når du ført får dreisen på det går du løs på oppgaven med mer selvtillit.

Jeg blir så sinna når jeg har brukt en time på å bake og så blir det feil. Men kaker bakt i sinne smaker ikke så godt, har du tro på kjærlighet som ingrediens?

– Ja, det har jeg i aller høyeste grad tro på. Å lage mat til andre er det jeg liker best, å samles rundt bordet for å spise gir en ekstra varm og god følelse som gjør at maten faktisk smaker bedre.

Til noen av våre faste spørsmål: Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg en kopp god kaffe og spiser sjokolade sent på fredagskvelden uten å bekymre meg for at jeg ikke får sove, siden jeg ikke må opp tidlig på lørdag.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Vel, jeg er religiøs. Så jeg tror det måtte blitt en av profetene – Jesus eller Muhammed.

