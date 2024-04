Ny leder for finans: – Her er det bare å hoppe i det

– Dette er en stor og viktig oppgave som man må bare stupe inn i med en gang. Vi er jo midt i stortingssesjonen, så det er ikke noe tid til noen opplæring. Det blir travelt fra første stund, her er det bare å hoppe i det, sier Tuva Moflag (Ap), som onsdag blir valgt til ny leder av finanskomiteen i Stortinget.

Det er en av Stortingets absolutt mest prestisjefylte toppstillinger, om man ser bort fra de ulike partienes parlamentariske ledere.

– Med Tuva Moflag som ny leder er finanskomiteen sikret både en erfaren forhandler og en dyktig og profilert politiker. Hun vil få en nøkkelrolle i budsjettforhandlinger framover, sa Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud i en pressemelding, like etter at partiets stortingsgruppe i et møte hadde pekt på Moflag som ny komitéleder og finanspolitisk talsperson.

Huitfeldt-rokade

Det var utnevnelsen Anniken Huitfeldt til Norges nye ambassadør i Washington som utløste en større rokering i Aps stortingsgruppe. Aps Rune Størstad tar for eksempel over Huitfeldts posisjon som andre nestleder og fraksjonsleder i næringskomiteen – som hun har sittet i etter at hun måtte gå av som utenriksminister i oktober i fjor. Tuva Moflag ble altså flyttet fra sin posisjon som fraksjonsleder og andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen til fraksjonsleder og ny leder i finanskomiteen. Hennes forgjenger, Aps Eigil Knutsen, varslet i slutten av mars at han ville trekke seg fra stillingen, og at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2025.

Ny nestleder i finanskomiteen blir Nils Kristen Sandtrøen, mens Åse Kristin Ask Bakke blir ny leder i Aps familiefraksjon.

Muntlig spørretime på Stortinget Tidligere fiskeri- og havminister BjørnarSkjæran (Ap) under en tidligere muntlig spørretime på Stortinget. (Hanna Johre/NTB)

– Aldri i tvil

Moflag sier at hun tenkte seg nøye om, men at hun aldri var i tvil da hun ble spurt om å ta over ledelsen i finanskomiteen. Hun er fullt klar over at dette er en prestisjeposisjon, men også at det kommer til å kreve mye hardt arbeid, og som sagt: Det blir ikke tid til noen opplæring. Allerede om en måneds tid må komiteen begynne å lande revidert nasjonalbudsjett.

– Dette er jo en viktig oppgave for partiet, som krever god oversikt og mye jobb. Det er jo i denne komiteen at statsbudsjettet forhandles. Det er kjempeviktig for at vi skal få realisert politikken vår og lande gode flertall sammen med SV, sier Moflag til Dagsavisen, og legger til:

– Jeg setter stor pris på den tilliten jeg har fått.

Ikke opptatt av titler

Det har tidligere mye vært bråk rundt rollen som finanspolitisk talsperson i Ap. Det vakte blant annet oppsikt da daværende talsperson Marianne Marthinsen måtte vike for Trond Giske etter stortingsvalget i 2017. Rollen blir ellers sett på som et springbrett for eventuelle statsrådsposter senere. Bjørnar Skjæran er på sin side en tidligere statsråd og nestleder, som i fjor mistet begge verv etter omrokeringer i regjering og partiledelse. I forbindelse med Huitfeldt-rokeringen blir Skjæran nå flyttet fra sin posisjon som menig medlem i finanskomiteen, til å bli fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen.

– Føler du det som en liten forfremmelse?

– Vet du, jeg har aldri vært opptatt av sånne ting. I Ap så tar du de oppgavene du blir bedt om å løse, sier Skjæran til Dagsavisen.

– Jeg har aldri lagt noen politiske karriereplaner. Jeg har vært statsråd, nestleder i Ap, fylkesleder i mange år og jeg har vært ordfører, men jeg har aldri vært opptatt av de titlene. Jeg tenker at nå er det jeg som får ansvaret for å lede en fraksjon. Det tar jeg på alvor, og det tror jeg skal gå veldig greit, sier Skjæran.

– Helt strålende

Selv om han tidligere har vært mest profilert som næringspolitiker, som da han var fiskeri- og havminister i perioden 2021-2023, er Skjæran ikke enig i at arbeidslivspolitikk og sosialpolitikk blir et helt nytt beite for ham.

– De områdene jeg har engasjert meg mest i politisk på nasjonalt nivå, det har handlet om samferdselspolitikk, næringspolitikk og arbeidslivspolitikk. Jeg har alltid vært opptatt av arbeidslivsspørsmål, og jeg sa ganske ofte når jeg var statsråd og nestleder at i Jonas Gahr Støres regjering så bør alle Aps statsråder være arbeidsminister på sitt felt, sier Skjæran.

– Som fiskeri- og havminister tok jeg tak i det som handlet om arbeidsforhold og trakassering, så arbeidslivsspørsmål har alltid vært viktig for meg. Arbeid til alle, det å ha trygge og skikkelig arbeidsforhold og det å ha et godt sikkerhetsnett for de som ikke kan stå i jobb, det har alltid vært jobb nummer en for Ap, framhever Skjæran.

– Å få ansvar for å lede arbeidet med dette i vår stortingsgruppe, det syns jeg er helt strålende. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier han, som ser fram til å lose regjeringens stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk gjennom Stortinget. Den skal etter planen kommer i løpet av denne våren.

– Samtidig som jeg må innrømme at jeg har trivdes veldig godt i finanskomiteen, sier Skjæran.

