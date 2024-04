Mener nasjonale prøver skaper tapere og vinnere

Bør nasjonale prøver opprettholdes, og resultatene offentliggjøres? Lærernes fagforeninger vil ikke ha dem. Regjeringens ekspertutvalg vil ikke ha dem. Utdanningspolitisk forum i Oslo Ap er enige og ber regjeringen skrote dagens nasjonale prøver i skolen.

– Det finnes ingen pedagogisk grunn til publisering av resultatene til alle klasser ved alle skoler. Foreldre må få info om sitt barn, og lærere om sine klasser, men resten av offentliggjøring av elevers resultater bidrar kun til å skape vinnere og tapere i en fellesskole som ikke skal drives av konkurranse, sier Eivor Evenrud (Ap).

VM i skole

Problemet med dagens nasjonale prøver, mener forumet, er at de både gir upresis informasjon om elevers læring, ikke er et godt nok verktøy for lærerne og at det brukes til å rangere skoler, å skape et slags «VM i skole». I et intervju med Dagsavisen nylig forklarte forumets leder, Anders Kvernmo Langset (som også er utdanningspolitisk rådgiver for Aps stortingsgruppe) at uttalelsen ble vedtatt som et innspill til programkomiteen til Arbeiderpartiet, som i disse dager henter inn innspill til nytt partiprogram som skal behandles på landsmøtet neste år. I stedet for dagens nasjonale prøver vil forumet utarbeide nye prøver i samarbeid med partene i skolen.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Marianne Lange Krogh, har tidligere tatt opp problemet med at prøvene skal tjene to formål – både å gi myndighetene informasjon om hvordan det står til i norske skoler, men også være læringsfremmende for elevene. Hun mener at de nasjonale prøvene ikke gjør noen av delene.

Men selv om Utdanningspolitisk forum nå har vedtatt at de ønsker å avvikle dagens nasjonale prøver, og spiller dette inn til programarbeidet i Arbeiderpartiet, mener leder av Oslo Ap Frode Jacobsen at Oslo Aps politikk om nasjonale prøver ligger fast.

– Det er bra at dette partilaget tenker nytt og utvikler ny politikk. Men så lenge det ikke foreligger noe alternativ mener Oslo Ap at nasjonale prøver bør beholdes, uttalte han til Dagsavisen før påske.

