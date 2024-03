Grønlands spiralkampanje: Oppfordrer dansk minister til å høre ofrenes historie

Tidligere denne måneden saksøkte en gruppe på 143 kvinner den danske staten fordi de som unge fikk innsatt spiral av danske leger, uten deres samtykke.

Kvinnene skal ha fått satt inn spiral uten deres vilje i en periode fra 1966 til 1970. Dette var for å redusere folketallet i den tidligere danske kolonien Grønland. Minst 4500 kvinner er berørte, men man tror at det faktiske tallet kam være enda høyere, skriver The Guardian.

Kvinnene krevde en erstatning på 43 millioner kroner til sammen. Det gjorde de fordi den danske regjeringen ikke har svart på erstatningskravet som en rekke kvinner fremmet i oktober i fjor, ifølge NTB.

Da krevde 67 kvinner 300.000 kroner hver for brudd på menneskerettighetene.

Naja Lyberth var kun 14 år gammel i 1976 da hun fikk satt inn spiral mot sin vilje. Hun sto fram i DR med sin historie, og fikk stor oppmerksomhet for den.

– Det var som å ha kniver inni meg. Det føltes som et overgrep. Staten tok jomfrudommen min, sa hun til DR.

Lyberth kjente flere som gikk gjennom det samme. Hun var langt ifra den eneste som ble berørt av det som nå er kjent som «Spiralkampanjen».

Så mange kvinner som mulig

Da Grønland ble en del av Danmark, ble det satt i gang en modernisering av øya. Dette førte til at antallet levendefødte barn i Grønland steg betydelig. Dette bekymret danske politikere, som skjønte at de nå ville måttet bruke mer ressurser på skole og barnehager. I tillegg ble hvert fjerde barn født i 1965 født utenfor ekteskap, sammenlignet med ni prosent i Danmark.

Dette var bakgrunnen for spiralkampanjen. Målet var at så mange fødedyktige grønlandske kvinner som mulig skulle ha spiral. Mange jenter og kvinner fikk da satt inn spiral, ofte uten samtykke og foreldrenes kjennskap.

Sammen med resten av jentene i klassen ble Naja Lyberth sendt til sykehuset av en dansk distriktslege.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte til sykehuset og få satt inn spiral. Det var ingen veiledning, vi ble ikke spurt. Foreldrene mine ble ikke spurt, forteller Lyberth til DR.

På sju år klarte man å halvere antall fødsler i Grønland.

– Sett deg på fly

Grønland er i dag selvstyrt, men fortsatt en del av Danmark.

Nå ber Grønlands likestillingsminister Naaja Nathanielse helseministeren i Danmark Sophie Løhde til å «sette seg på et fly og besøke» og høre på historiene til kvinnene som ble berørt av kampanjen.

– Hun har blitt invitert flere ganger, men har ennå ikke funnet tid til å komme. Hun burde sette seg på et fly og besøke og snakke med disse kvinnene, sier Nathanielsen til The Guardian og legger til:

– Det gir deg et annet perspektiv.

Aki-Matilda Høegh-Dam, en politiker i Grønland som sitter i det danske Folketinget, beskriver spiralkampanjen som et folkemord.

– Kan man forestille seg at den danske regjeringen skulle si at vi må spare inn, det er for mange dansker, så halvparten av alle danske kvinner må få en tvangsspiral? Nei, det kommer du aldri til å høre noen foreslå, sier hun til Sermitsiaq.

Prøvd forsoning

Flere ganger har Danmark og Grønland prøvd å forsone seg, uten å lykkes. Nå har denne rettssaken igjen skapt et behov for forsoning.

Tidligere har det også blitt avslørt at den danske regjeringen for over 73 år siden innførte et hemmelig prosjekt, det såkalte «grønlandske eksperiment», skriver NRK. Med hjelp fra Røde Kors og Redd Barna skulle 22 barn sendes til ett års opphold i Danmark. Tanken bak eksperimentet var at barna skulle bli danske og få et bedre liv.

Dette endte med at flere av barna mistet kontakt med familiene sine. De ble enten adoptert bort, eller sendt til et barnehjem.

Denmark Russia Ukraine War Dansk statsminister Mette Frederiksen har beklaget på vegne av regjeringen sin. (Liselotte Sabroe/AP)

I 2022 beklaget Danmarks statsminister Mette Frederiksen til de seks barna som fortsatt levde da.

– Det som dere ble utsatt for, var galt, umenneskelig, urimelig og hjerteløst, sa hun.

Grønlands likestillingsminister Naaja Nathanielse sier at de ikke har fått den responsen de ønsket seg fra den danske regjeringen etter at flere kvinner har gått rettens vei. Derfor har Grønland selv satt i gang en etterforskning.

Til The Guardian sier det danske innenriks- og helsedepartementet at de ikke ønsker å kommentere det faktum at Løhde ikke har besøkt Grønland, og sier at de ikke er kjent med at det pågår en etterforskning.

Nathanielse sier at det har tatt lang tid å avsløre denne skandalen, og at det er først nå at de danske politikerne innser omfanget av det som skjedde. Det er fortsatt mange andre som har problemer med å akseptere det.

– Det er en urettferdighet som ble begått, og beslutninger som ble tatt på vegne av andre mennesker, som fikk store konsekvenser for livene deres, noe som var ganske ødeleggende, sier hun.

