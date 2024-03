Frankrike vil innføre lov mot hårdiskriminering

Lovforslaget ble vedtatt i nasjonalforsamlingens underhus med 44 stemmer for og to imot. Forslaget skal nå behandles i senatet, hvor høyresiden har flertall. Her blir utfallet av avstemningen er langt mer usikkert, skriver The Guardian.

Olivier Serva, en uavhengig representant i nasjonalforsamlingen som selv har afrikansk opprinnelse, står bak lovforslaget.

Forslaget vil gjøre all diskriminering på arbeidsplassen basert på frisyre, farge, lengde eller tekstur på håret ulovlig.

Election 2022 What to Watch Amerikansk politiker Ilhan Omar, har stått bresjen for å innføre hårdisrkimineringslov i USA. (J. Scott Applewhite/AP)

Finnes i USA

En lignende lov finnes allerede i USA, kjent som «The Crown Act», skriver BBC.

I 2019 var California først ute med å innføre loven om å ikke diskriminere mennesker basert på hår og frisyre. Dette fikk medfart da en fire år gammel gutt i byen Chicago ble sendt hjem etter han kom med fletter på skolen.

Både den amerikanske presidenten Joe Biden og den demokratiske representanten Ilhan Omar, som ble den første kvinnen med hijab i den amerikanske kongressen, har støttet opp under innføringen av en hårdiskrimineringslov i USA.

– Jeg vil at mine to jenter skal vokse opp i en verden der de vet at de ikke vil bli diskriminert på grunn av håret eller måten de ser ut, skrev hun på X i 2022.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

France Hair Discrimination Den franske nestlederen i nasjonalforsamlingen, Olivier Serva (Thibault Camus/AP)

Inkluderer blondiner og rødhårede

Hvilke frisyrer som er beskyttet av «The Crown Act» varierer, men omfatter som regel frisyrer som er knyttet til en spesifikk kulturarv, ifølge CNN. Frisyrer og fletter som box braids, cornrows og locks har blitt brukt som begrunnelse for å fjerne afroamerikanske barn og voksne fra klasserommene og fra arbeidslivet. Disse frisyrene skal fungere som beskyttende frisyrer for afrikanske hårtyper.

Bakgrunnen for dette lovforslaget er at kvinner med afrikansk bakgrunn ofte blir bedt om å endre frisyren sin før blant annet jobbintervjuer, forteller Serva. Flere amerikanske undersøkelse viser at en fjerdedel av de svarte kvinnene som ble spurt, sa at de hadde blitt utestengt fra jobber på grunn av hvordan de bar håret på jobbintervjuet.

Lignende undersøkelse er vanskelig å få til i Frankrike, hvor man har strenge lover om å ikke samle sammen personopplysninger som går ut på rase eller etnisk opprinnelse, skriver The Guardian.

Men i lovforslaget har Serva inkludert diskriminering av blondiner og rødhårede også.

Advokat, Eric Rocheblave, sier til The Guardian at denne loven vil kun ha en symbolsk betydning, da det er allerede finnes en lov som tilsier at man ikke skal diskriminere på grunn av utsende.

– Det er ikke noe juridisk tomrom her, sier han.

Les også: Frankrike til sak mot tenåring etter hijabkrangel

Les også: Kvinnegruppa Ottar klager omstridt russebuss inn for Diskrimineringsnemnda

Les også: Fra Davud til David – hva mister jeg?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen