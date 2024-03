Økt kokainbruk blant unge elektrikere

– Vi merker helt klart at det er en økning i antall bedrifter som henvender seg til oss hvor tema er ansattes kokainbruk, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

I en melding til medlemsbedriftene i elektrobransjen kommer bransjeforeningen nå med både en advarsel og råd for hvordan de kan håndtere økt kokainbruk blant unge.

Akan, som bistår arbeidslivet med å håndtere ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk, opplever den samme utviklingen.

I løpet av en toårsperiode fra 2020 til 2022 doblet bruken seg fra tre til seks prosent blant unge menn mellom 20–40 år, meldte Folkehelseinstituttet tidligere i år.

Bruk av illegale rusmidler er mer utbredt blant sysselsatte som også har et høyt alkoholforbruk.

Det kom også fram at håndverkere oppga en høyere bruk av kokain, ecstasy/MDMA og amfetamin enn gjennomsnittet.

Frykter arbeidsulykker

– Kokain er blitt et vanligere rusmiddel blant dagens unge og de tar med seg disse vanene inn i arbeidslivet, sier Eirik Remo.

Han jobber som fagsjef for HMS og rådgir bedriftene i spørsmål om rus, arbeidsmiljø og sikkerhet.

– Det er ikke bare den enkeltes personlige helse som står på spill. Det kan i verste fall gå ut over arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen, som igjen kan føre til arbeidsulykker.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Elektrobransjen krever nøyaktighet og konsentrasjon, og enhver påvirkning av disse faktorene kan føre til farlige situasjoner.

– Det er derfor viktig at du som leder adresserer denne problematikken for å bevare både et godt arbeidsmiljø, ivareta sikkerhet og god produktivitet, skriver Nelfo i brevet til sine medlemsbedrifter.

«Som daglig leder i en elektrobedrift har du en sentral rolle i å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, inkludert lærlingene. Det er viktig å ta et proaktivt standpunkt ved å ha retningslinjer og tiltak som adresserer problemet med kokainbruk eller andre rusmidler. Dette kan inkludere informasjonskampanjer, støtteordninger eller tydelig kommunikasjon om bedriftens holdning til narkotikabruk».

Samarbeid og støtte

Nelfo mener samarbeid er vesentlig for å lykkes i arbeidet mot rusbruk på arbeidsplassen.

Det inkluderer samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og andre relevante parter som for eksempel Akan eller din bedriftshelsetjeneste.

De peker på noen faktorer det er viktig å være klar over ved bruk av kokain eller andre rusmidler på arbeidsplassen:

Økt risiko for ulykker og skader

Forverret arbeidsmiljø

Nedsatt produktivitet og kvalitet på arbeidet

Juridiske konsekvenser og ansvar

Påvirkning på mental helse

