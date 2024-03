– Hvorfor kan ikke vi eldre bli brukt til å dekke hullene?

– Jeg har følt meg tilsidesatt og diskriminert, og det på grunn av noe jeg verken er skyld i eller kan gjøre noe med – min alder, sier Lars Kolsrud (74).

I løpet av karrieren sin har Kolsrud jobbet som lege, idrettslege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Dette var helt til i fjor, da ble han pensjonist. Han skulle egentlig pensjonere seg da han ble 70, som er pensjonsalderen hans tidligere arbeidsgiver forholder seg til. Derfor føler han seg heldig for at han fikk stå i jobben sin til han ble 72 år gammel, for to år siden.

– Jeg fikk jo stå lenger fordi pandemien slo til og det var planlagt at jeg skulle være med til OL i Beijing, forteller han.

I dag slutter statsansatte når de fyller 70 år, selv om en lege kan få godkjent sin autorisasjon helt til de er 80 år gamle.

Kolsrud følte fortsatt at han hadde mer å bidra med i helsevesenet, selv om han hadde pensjonert seg. I en kronikk publisert i Tidsskrift for den Norske legeforeningen fortalte han hvordan nyttårstalen fra Kong Harald i 2023 satte spor i han.

– Kong Harald ba oss alle om å gå inn i det nye året med å si: «Hva kan jeg gjøre for deg?». Da slo det meg at jeg faktisk ikke kan tilby meg å bidra med det jeg kan aller best, nemlig arbeid som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og som idrettslege. Dette, som jeg er utdannet i og har fått mer erfaring i enn de fleste, har noen bestemt at jeg ikke har lov til å praktisere innenfor det offentlige helsevesenet etter fylte 72 år, sier han.

Ønsker å bidra

Kolsrud mener at det nettopp er helsearbeidere som har nådd dagens pensjonsaldersgrense som må være blant de mest kompetente og erfarne i bransjen. De er også de enkleste å benytte som vikarer, ekstrahjelp eller som nyttig kompetanseressurs, mener han.

Kolsrud har over flere år vært landslagslege for turn, RG, sykkel, skiskyting (2001-fortsatt), hopp, kombinert og skøyter. Lege ved åtte OL fra Seoul 1988 til og med Beijing 2022. (Privat)

I 2023 kom det en rapport fra Nav som sa at helse- og omsorgssektoren trenger mest arbeidskraft, og mangler i dag 13.000 arbeidstakere.

– Nå som helsevesenet mangler personell er det ekstra viktig at man tenker annerledes. Det er helt forståelig at man vil ha folk i heltidsstillinger og ikke deltid, men likevel vil det være behov for vikarer. Og ikke minst så kan vi fungere som en kompetanseressurs for de yngre, nyansatte legene.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan helsevesenet sliter med økende ventelister og betaler store summer for fristbrudd til de private aktørene.

– Hvorfor kan ikke vi eldre bli brukt til å dekke de hullene? Når pensjonsalderen økes om noen år blir vi nødt til å gjøre det uansett, sier han.

Kan jobbe i det private

Det nye pensjonsforliket ble vedtatt 29. februar i år. I dag må statsansatte slutte å jobbe når de fyller 70 år. Denne aldersgrensa heves til 72 år i det nye forliket. Endringene innføres fra og med 2026.

– Jeg har aldri følt meg diskriminert noen gang. Jeg har vært veldig heldig som er født i Norge og har hatt det bra på skolen, i idretten og i livet ellers, men akkurat det der med at «nei, nå er du 72 år, så kan du ikke jobbe lenger» er helt merkelig når du fortsatt kan praktisere i det private, sier han og legger til:

– Det er litt som å si til noen som har kjørt personbil hele livet at de ikke får lov til å kjøre personbil lenger, men kan kjøre lastebil istedenfor.

Pensjonist-lærling

Kolsrud ser på seg selv som en «pensjonist-lærling», som øver seg på å være pensjonist.

– Jeg jobber to dager i uka hos Kostholdsendring AS og jobber på provisjon. Slik bestemmer jeg min hverdag selv. Jeg nyter både hverdagen som pensjonist og hverdagen min som yrkesaktiv. Det er godt å føle seg ønsket og verdsatt igjen, forteller han.

Kolsrud mener selv at han er i like god helse nå, i en alder av 74, som han var da han var 70. Selv om det nye pensjonsforliket er ferdigstilt bør man vurdere enda høyere pensjonsalder for de som har helse til det, også i offentlige sektor, mener pensjonisten.

– Slik kan man gjøre noe med personellmangelen i helsevesenet, og samtidig gi et bedre liv til de som ønsker og har helse til å stå lengre i jobb. Og det må skje nå, før det er for sent, avslutter Kolsrud.

