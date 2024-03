Frankrike sender mer artilleri til Ukraina

– Frankrike vil snart ha evnen til å levere 78 Caesar haubitser til Ukraina, og vil øke forsendingene av ammunisjon for å møte Kyivs akutte behov i kampen mot Russlands fullskala invasjon, sa den franske forsvarsministeren, Sébastien Lecornu denne uken.

Haubitser er en type artillerikanon.

Frankrike har som mål å levere 80 000 artillerigranater i løpet av året, ifølge AP News. Den siste tiden har flere av Ukrainas allierte kommet på banen med både løfter og planer om storstilte leveranser av artilleri.

Gjør Vesten nok?

Tsjekkias president, Petr Pavel, sa tidligere denne måneden at landet kunne levere så mye som 800 000 artillerigranater til Ukraina, om de fikk nok finansiell støtte fra sine allierte til å gjennomføre det.

– Så langt har vi funnet en halv million kaliber 155 mm artillerigranater, og 300.000 kaliber 122 mm granater, som vi kan bringe til Ukraina i løpet av noen uker hvis vi får midlene som trengs. Vi skal ta dette opp med våre partnere i USA, Tyskland, Sverige og så videre for slik assistanse, sa Pavel ifølge NTB.

Forsendelsen kommer samtidig som diskusjonen pågår i både Nato og EU om Vesten gjør nok for å hjelpe Ukraina. Litauens utenriksminister, Gabrielius Landsbergis, uttalte nylig at han mente Europa ikke manglet evne, men politisk vilje, til å støtte Ukraina og ruste opp sitt eget forsvar.

Presset på Ukrainas allierte om å bidra med mer øker. Nato-leder Jens Stoltenberg uttalte tidligere i år at Nato er i et ammunisjonskappløp mot Russland i Ukraina.

Norge på banen

Tidligere denne måneden kom Norge på banen med flere ambisiøse løfter.

– Ukraina har et akutt behov for store mengder artilleriammunisjon for å stå imot den russiske angrepskrigen. Norge støtter Ukraina med artilleriammunisjon både fra egne lagre og direkte fra industrien. Vi har i dag besluttet å bidra med inntil 1,6 milliarder kroner til et initiativ i regi av Tsjekkia, for å sikre sårt tiltrengt artilleriammunisjon til Ukraina så raskt som mulig, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Langtidsplan for forsvaret Statsminister Jonas Gahr Støre lovet mer støtte til Ukraina tidligere denne måneden. Her med finansminister Trygve Slagsvold Vedum. (Terje Pedersen/NTB)

Nå viser det seg at prosjektet blir større, ifølge Kyiv Independent.

Tsjekkias utenriksminister sa i et intervju med Bloomberg denne uken at de kunne levere mye mer enn først antatt, og estimerer så mange som 1,5 millioner artillerigranater.

Tidligere i mars annonserte også Danmark en ny støttepakke til Ukraina. Pakken består av både artillerikanoner og ammunisjon verdt 2,3 milliarder danske kroner. Artillerikanonene er av samme typen som Frankrike skal sende, ved navn Caesar.

Artillerikappløp

Ukrainerne trenger sårt ammunisjon. Ifølge en studie utført av International Institute for Strategic Studies (IISS), trenger ukrainerne så mye som 75–90 000 artillerigranater bare for å kunne vedlikeholde sine defensive evner tilstrekkelig. Om Ukraina skal sette i gang en ny offensiv for å snu russernes nylige framrykk, ville de ifølge studien trengt så mye som 200–250 000 artillerigranater i måneden.

Fremdeles er det USA som er hovedleverandøren av forsvarsmateriale til Ukraina. Men videre støtte fra amerikanerne til blir et stadig mer komplisert politisk prosjekt. Om europeiske ledere skal møte Ukrainas militære behov, trengs det en storstilt industrisatsning.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg meets Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan in Yerevan Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, omtaler situasjonen som et ammunisjonskappløp. (Stepan Poghosyan/Reuters)

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll, mener forsendelsene av artilleri til Ukraina er viktig.

– De har mye mindre artilleri enn det Russland har. Anslaget varierer, men russerne fyrer av noe slikt som syv til ti ganger mer artilleri enn det Ukrainerne gjør. Så det handler om en underlegenhet som er ganske stor, sier Bukkvoll.

Han påpeker at Ukrainas artilleristyrke har minket over tid.

– Ukraina har vært høyt oppe både i kvalitet og kvantitet i forbindelse med motoffensiven de hadde i fjor, men etter det har de gradvis gått tilbake på antall. Russland har en mye større egenproduksjon av artilleri enn Ukraina, samt at de har skaffet noe fra Nord-Korea, sier han.

Umulig å vinne

Bukkvoll mener man bør være forsiktige med å si med sikkerhet hvor stor produksjonskapasitet Russland har når det gjelder artilleri.

– Anslag er fryktelig usikre, spesielt hvis det estimerte antallet kommer fra russisk hold, da Russland har en stor egeninteresse i å fremstille denne krigen som umulig å vinne for Ukraina. Om Russland får igjennom det narrativet om at Ukraina ikke kan vinne, så blir det jo et spørsmål i Vesten om det er noe vits i å hjelpe dem i utgangspunktet, sier han.

Tor Bukkvoll Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Kan Europa noensinne håpe på å nå opp til russisk produksjonsnivå alene, ikke nødvendigvis kvantitativt, men slik at det er tilstrekkelig?

– Kvantitativt er det ikke sikkert det er mulig, men kvalitetsmessig kan det hende. Det er betydelig forskjell på kvaliteten på artillerigranater – hvor langt de går, hvor nøyaktige de er, og hvor stort skadeomfang de har.

– Det brukes utrolig mye artilleri på slagmarken i Ukraina. Er dette en artillerikrig?

– Ja, og det har det vært fra begynnelsen. Det har litt å gjøre med at du har to konvensjonelle og mekaniserte hærstyrker som står mot hverandre. Det har også noe å gjøre med at begge parter har så mye luftvern. Selv om kampfly brukes av begge sider, så har luftdimensjonen i denne krigen vært redusert. Den er ikke uviktig, men redusert. Når muligheten for luftmakt reduseres, så øker betydningen av artilleriet.

