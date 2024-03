Samfunnstoppen ble lurt trill rundt av svindlerne: – Ikke til å fatte

Pensjonisten (75) har lagt bak seg et arbeidsliv med en imponerende merittliste. Han har innehatt høythengende tillitsverv og posisjoner, og bekledd toppstillinger i sitt felt. En mann som ingen kan mistenke for å være godtroende.

Men likevel gikk han rett i fellen til en Oslo-mann (53) som nå er dømt i Romerike og Glåmdal tingrett for omfattende bedragerier mot både ham og flere andre personer.

– Jeg skjønner ikke at jeg gikk med på det. Det er så ufattelig. Men han var tillitvekkende, og jeg ante ikke større uro, sier mannen til Dagsavisen.

Som så mange av ofrene Dagsavisen har snakket med, er også 75-åringen svært skamfull over å ha latt seg lure. Særlig på grunn av sine tidligere posisjoner i yrkeslivet. Han har derfor hatt et innstendig ønske om å få være anonym i denne artikkelen.

– Jeg har ikke engang turt å fortelle om det til barna mine, sier han.

Godt førsteinntrykk

Et tilfeldig møte 12. august i fjor ble starten på elleve dager der mannen i flere omganger ble lurt med på investeringer som gjorde at han tapte en halv million kroner.

Han satt bak rattet på sin egen bil da en fremmed mann åpnet passasjerdøren for å gi ham komplimenter for bilen. Det var 53-åringen. Han var så imponert av bilen at han tilbød seg å kjøpe den på flekken, forteller samfunnstoppen.

– Jeg hadde da allerede vært inne på tanken om å selge den, og ga ham telefonnummeret mitt.

Noen dager senere møttes de igjen og snart var de i forhandlinger om pris. Samtidig skrøt 53-åringen av at han hadde store verdier i både kontanter og gull. På mobilen viste han fram bilder av seg selv med store pengebeløp. Fremtoningen og oppførselen gjorde at 75-åringen syntes han virket tillitvekkende, forteller han:

Bilder av store kontantmengder ble funnet på Oslo-mannens mobiltelefon. (Privat)

– Jeg fikk et godt inntrykk av ham. Han gikk pent antrukket i dress, og opptrådte på en høflig og flott måte.

Samtidig fremsto han som en mann med mye omsorg for familien sin. Et av barnebarna var på sykehus, fortalte han, og han og kona var barnevakt for de andre barnebarna mens foreldrene var på sykehuset.

Første bommert

I løpet av samtalen betrodde 53-åringen seg om en forestående gullhandel som skulle være særdeles lukrativ. Om 75-åringen ville være med på handelen, kunne han tjene 50.000 kroner. Samfunnstoppen lot seg lokke.

– Det var min første bommert, sier han.

Avtalen var at han skulle hente 13 gullmynter hos Tavex Gull og Sølv i Lillestrøm. Han måtte også legge ut 273.000 kroner for myntene – penger han skulle få tilbake umiddelbart. Oslo-mannen skulle deretter selge gullet med en profitt på 100.000 kroner som de to skulle dele, går det frem av dommen.

Skrytebilder av gullmynter ble funnet på 53-åringens mobiltelefon. (Privat)

Men før samfunnstoppen hadde rukket å få både tilbakebetalingen og sin halvdel av utbyttet, ble han igjen sendt av gårde på oppdrag til nok en mynthandler. Denne gangen kjøpte han 23 mynter for 252.000 kroner.

Oslo-mannen skyldte ham nå flere hundre tusen. Inkludert kjøpesummen for bilen, skulle han betale ham 900.000 kroner, ifølge dommen. Men da de to møttes for å overlevere pengene, hadde 53-åringen bare med seg 50.000.

– Han ga meg en stor bunke med sedler. Det så gjerne mye ut, men det viste seg at det bare var småsedler. Heldigvis fikk han aldri bilen min.

– Ufattelig

Flere av de avtalte møtene mellom dem ble aldri noe av. Hver gang var unnskyldningen at situasjonen var alvorlig for det syke barnebarnet, eller kona måtte trøstes på sykehuset, ifølge mannen.

– Men han forsikret meg om at jeg ikke behøvde å være redd for pengene mine. Han var godt bemidlet og hadde millionbeløp i omsetning som fotograf og myntselger.

Samfunnstoppen forteller at han var blendet, og ikke lyttet til egen magefølelse.

– Jeg var i tvil om jeg skulle gi meg i kast med noe sånt, for jeg liker jo ikke å gi fra meg verdier til 500.000 kroner uten dokumentasjon. I dag skjønner jeg ikke at jeg gikk med på det. Det er så ufattelig. Men da jeg først hadde tatt et skritt inn i dette systemet, var det vanskelig å komme ut.

Da han ble bedt om å bli med til Sverige på nok en gullmynthandel, fortsatt uten å ha fått tilbake pengene han hadde lagt ut, satte han foten ned. Nå hadde han heller ikke mer penger å bruke. Men det stoppet ikke Oslo-mannen.

– Han ville jeg skulle ta opp banklån og hente ut gullmynter for fire millioner. Da jeg nektet, gikk han gradvis ned i beløpet. Men det ble ikke aktuelt, selv om han ringte og maste flere ganger i timen. Jeg ville ha det han skyldte meg og bli ferdig med hele saken.

Mystiske søknader

En dag fikk han melding om at han var blitt kredittsjekket av DnB, forteller han.

– Jeg ringte banken og spurte hva som var årsaken til sjekken. Da fortalte de at det lå en lånesøknad på 250.000 kroner på mitt navn. Jeg spurte hvem som hadde kommet med den søknaden, men svaret jeg fikk var at det var fortrolig. «Dette er kjeltringstreker, og nå blir vi lurt både jeg og dere» sa jeg da, og fikk stoppet søknaden.

Det ble også forsøkt å låne penger i hans navn i Ikano bank, men heller ikke det førte fram. Hvem som sto bak lånesøknadene har ikke vært mulig å dokumentere, ifølge dommen.

Noen dager senere ble 53-åringen og to av sønnene pågrepet i en annen bedragerisak. Ved gjennomgangen av mobiltelefonene, fant politiet SMS-ene mellom ham og samfunnstoppen.

Politiadvokat Mathias Emil Hager i Øst politidistrikt. (Terje Bendiksby/NTB)

– Vi trodde først Oslo-mannens rolle i saken var mindre, men oppdaget stor salgsaktivitet med gull og flere fornærmede da vi gjennomgikk telefonen hans. Blant annet fant vi kommunikasjonen med 75-åringen, forteller politiadvokat Mathias Emil Hager ved Øst politidistrikt.

Aldri funnet

Politiet ringte den eldre mannen for å fortelle ham at han var blitt lurt.

– De fortalte at de hadde drevet omfattende etterforskning, der de blant annet hadde skygget familien. Det var flere saker på dem. Før de ringte hadde jeg allerede vurdert å anmelde saken. Men jeg tenkte at dersom han er en kjeltring som drev lyssky business, var nok pengene uansett forduftet, sier 75-åringen.

Det fikk han rett i. Verken gullmyntene eller pengene ble funnet under etterforskningen.

– Myntene er enten solgt eller gjemt unna, og vi har brukt en del ressurser på å finne dem. Dessverre lyktes vi ikke, og vi har ikke mer ressurser til å fortsette å lete, sier politiadvokat Hager.

Mens 53-åringen satt i varetekt, solgte kona to av myntene i Sverige for 16.000 kroner. Resten skal ifølge ekteparet være overlatt til andre.

På mannens mobiltelefon ble det funnet bilder av gullmynter spredt ut over stuebordet til en av sønnene. Bildene er tatt bare få dager etter innkjøpene 75-åringen gjorde, men det er ikke bevist at det faktisk er de samme myntene.

Tomler opp for det verdifulle tyvegodset. (Privat)

For familien hadde nemlig andre mynttyveri på samvittigheten, ifølge politiet. Et annet offer hadde tapt nesten hele myntsamlingen sin til svindlerne. Les hvordan han ble lurt i denne artikkelen.

– Han angrer

Før jul møtte ekteparet i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for blant annet bedrageri og heleri. Der innrømmet 53-åringen at han hadde lurt 75-åringen. Ifølge hans forsvarer Stian Sletten var hans klient full av anger.

– Han var i en vanskelig økonomisk situasjon da han begikk handlingene. Lenge hadde han et ønske om å gjøre opp for seg, men så etter hvert at dette ikke lot seg gjøre. Det hele ble da en nedadgående spiral. Han erkjente de straffbare forholdene i retten og angret på sine handlinger, skriver advokat Sletten i en e-post til Dagsavisen.

Konas forsvarer har ikke fått kontakt med sin klient, og avslår derfor å svare på spørsmål. I retten erkjente hun ikke straffskyld.

Ettersom tingrettsdommerne mente ekteparet var involvert i svindelen i ulik grad, ble de dømt til ulike straffer. Mannen fikk ett år og to måneders fengsel, mens kona fikk 90 dager.

Samfunnstoppen ble også tilkjent erstatning av 475.000 kroner. Men om han noensinne vil få pengene sine tilbake, tviler han på.

– Nei, de har jeg avskrevet, jeg ser nok aldri de pengene igjen. Det samme sa politiet, så jeg ser ikke noe håp. At de vil betale erstatningen har jeg ingen tro på, sier han oppgitt.

– Mesterlig. Som tatt ut av en lærebok

Han er av den gamle skolen, der et håndtrykk og ens æresord betyr noe.

– Jeg husker at jeg tok ham i hånden og sa «jeg stoler på at du ikke er en kjeltring». Det var den høflige samtalen vi hadde som var tillitvekkende, men sånn er det vel med svindlere – de opptrer på en ryddig og fin måte fram til de har stukket av med pengene dine.

– Måten han gikk fram på var som tatt ut av en lærebok. Jeg ser på meg selv som en oppegående mann som ikke lar seg lure. At han likevel klarte å lure meg gjennom to prosesser, det var mesterlig gjort.

