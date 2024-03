Myntsamlingen skulle sikre pensjonen hans. Men så kom han i kontakt med svindlerne

Gjennom flere år hadde mannen i slutten av 50-årene møysommelig bygget opp samlingen sin. Gull- og sølvbarrer i ulike størrelser verdt flere titalls tusen per stykk. Enkilos-mynter i rent gull og sølv preget med australske motiv. Europeiske samleobjekter for investorer. Alt sammen skulle sikre ham en god alderdom.

Men store deler av samlingen hans er nå borte, etter at han ble lurt av en bedrageridømt Oslo-familie, går det frem av en dom fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Sommeren 2023 la han en av sølvbarrene ut for salg til 11.000 kroner på Finn. Snart tikket det inn en melding fra en 33-årig nabomann som var interessert i å kjøpe. Siden han bodde en kort spasertur unna, kom han innom samme kveld.

Til en storøyd 33-åring viste myntsamleren stolt fram andre objekter i edelmetall-samlingen sin.

– Jeg hadde aldri sett så mye gull, uttalte 33-åringen under rettssaken mot ham i høst.

Store mengder mynter i gull og sølv ble funnet hjemme hos 33-åringen. (Politiet)

Tilkalte familien fra Sverige

Da han forlot huset hadde han sikret seg ikke bare sølvbarren, men også ti sølvmynter. Ingenting av det var blitt betalt for, men de to hadde inngått en avtale om snarlig betaling.

33-åringen hadde imidlertid ingen planer om å verken betale, eller nøye seg med det han hadde fått med seg. Han skjønte at myntsamleren var lett å lure, og ringte sin far og halvbror i Sverige for hjelp, ifølge dommen mot ham.

Mens familien var på vei fra Sverige, inngikk 33-åringen flere avtaler med myntsamleren. Totalt skulle han betale 3,3 millioner kroner for samlingen, og ikke lenge etter var han og halvbroren på døren for å laste inn i bilen.

Det var det siste myntsamleren så til mesteparten av gullet og sølvet sitt. Noen betaling så han aldri, går det frem av dommen. For familien gikk raskt i gang med å selge unna myntene til private oppkjøpere og mynthandlere. Tusenlappene vekslet hender i rasende fart.

Poser og kasser med gull og sølv funnet under ransakingen. (Politiet)

I løpet av tre julidager var far og de to sønnene innom Tavex Gull og Sølv i Lillestrøm med bunker av mynter de solgte. Også stemoren forsøkte å selge sølvmynter i samme butikk.

En handel foregikk midt på gaten i Oslo, der en privat oppkjøper fikk sølv for over 100.000 kroner, ifølge dommen.

Les også: Eks-general advarer: – Ukraina taper denne krigen

To tredjedeler borte

Samtidig satt myntsamleren og ventet på oppgjøret, men 33-åringen hadde hele tiden nye forklaringer på hvorfor det drøyde. Blant annet at han hadde 84 millioner kroner på en bankkonto i Luxemburg, men ikke fikk frigjort midlene, forklarte myntsamleren i retten. Etter hvert tilbød 33-åringen et kostbart maleri og en luksusklokke som sikkerhet, men myntsamleren hadde luktet lunten og anmeldte ham i stedet for bedrageri.

– Politiet sporet ham til en leilighet i Oslo, hvor vi gjennomførte en ransaking. Der ble det funnet sølv for rundt en million kroner. Midt i ransakingen dukket også mannen opp, og vi fikk pågrepet ham, sier politiadvokat Mathias Emil Hager ved Øst politidistrikt til Dagsavisen.

33-åringen la alle kort på bordet og innrømmet alt. Men store deler av myntsamlingen var altså borte vekk. Verdier til 1,7 millioner var enten solgt eller gjemt. Politiet fant imidlertid rester av emballasjen til gull- og sølvvarene i leiligheten.

Dette ble starten på oppnøstingen av en sak som skulle vise seg å strekke over flere år med forgreininger til hele landet. For 33-åringen og familien hadde ifølge politiet lurt folk i stor skala:

Flere bileiere solgte bilene sine til dem, men mottok aldri penger

Flere campingvogneiere solgte eller leide ut vognene sine til dem, men fikk verken penger eller vogner tilbake

En mann ble lurt til å legge ut store beløp for en gullmynthandel

En klokke og smykker ble stjålet fra en privatperson og en gullsmedbutikk

En mann tok opp banklån for dem, en annen mann mener de leverte inn lånesøknad i hans navn

Flere tilfeller av ruspåvirket kjøring, vold, butikktyveri, trusler, falsk anmeldelse, våpen- og hasjbesittelse

En gallerieier solgte et maleri verdt 850.000 kroner, men fikk aldri pengene

I tillegg er 33-åringen og halvbroren etterlyst i Sverige for kjøp av biler de angivelig aldri betalte

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

– Krevde betaling

Mens etterforskningen pågikk, og 33-åringen satt i varetekt, fikk myntsamleren tilbud fra ukjente personer om å betale 500.000 kroner for å få samlingen sin tilbake, noe han avslo. Et lignende tilbud fikk angivelig også en gallerieier som i 2021 var blitt lurt av 33-åringen, går det frem av dommen.

De to hadde inngått en kjøpsavtale for Kai Fjeld-maleriet «Lysthuset», verdt 850.000 kroner. 33-åringen fremviste en forfalsket bekreftelse på overføring, og stakk av med maleriet.

Gallerieieren skal så i høst ha blitt oppringt av det han mente var 33-åringen, som på dette tidspunktet satt i varetekt. Han skal da ha lovet å returnere maleriet mot at han betalte 200.000 kroner. Men gallerieieren takket nei, for han hadde allerede gått på samme limpinne tidligere. Ett år tidligere hadde han nemlig betalt 60.000 kroner for at maleriet skulle komme til rette, bare for å bli lurt nok en gang.

Maleriet var det samme som myntsamleren i fjor sommer ble tilbudt som sikkerhet for varene han ble fralurt, ifølge dommen.

Da rettssaken mot 33-åringen startet i oktober, hevdet han at maleriet var blitt solgt for 5.000 kroner til en person i Sverige. Men etter at første rettsdag var over, ble det foreslått en byttehandel. Om politiadvokat Hager droppet å kreve at 33-åringen skulle miste førerkortet, ville han returnere maleriet. Samme kveld leverte mannens forsvarer maleriet på døren til Hager.

Maleriet «Lysthuset» malt av Kai Fjeld kom til rette, men manglet rammen. (Politiet)

– Det er ikke vanlig å inngå slike avtaler, men jeg gjorde det i dette tilfellet, sier Hager.

Som lovet la han ikke ned påstand om tap av førerkort. Det hindret imidlertid ikke tingrettsdommerne i å fradømme førerkortet likevel, og han mistet det for to år.

Refser forhandlere

Han ble også dømt til tre års fengsel for tyveri og grovt bedrageri, og til å betale erstatning til alle han hadde lurt – til sammen 2.010.067 kroner. Størsteparten av beløpet går til myntsamleren, som altså tapte gull og sølv verdt 1,7 millioner til oppkjøpere og mynthandlere.

Politiet fant flere bilder på farens mobiltelefon av mynter strødd utover stuebordet hjemme hos familien. (Privat)

Hager er svært kritisk til bransjen.

– Den er problematisk, og til tider lovløs. Det stilles lite spørsmål om hvor varene kommer fra og man trenger ikke vise fram kvittering. Det gjelder særlig oppkjøpere, men også myntbutikkene. Og på Finn gjøres det lite for å kontrollere salget som foregår der. Vi har sagt til bransjen at de må gjøre flere undersøkelser av selgere, men det tenkes bare profitt, sier Hager.

Det er en beskrivelse Ronald Sookael er uenig i. Han er daglig leder i Tavex Gull og Sølv, som kjøpte deler av det stjålne partiet.

– Vi har lisens for å selge gull og sølv, en lisens som politiet utsteder etter å ha godkjent våre salgsprosedyrer. Alle våre handler følger disse prosedyrene, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– I dette konkrete tilfellet ble vi først oppsøkt av 33-åringen som solgte oss et lite parti sølv. Han oppga å ha kjøpt det på Finn. Neste dag kom faren hans inn med mer sølv, også han sa han hadde kjøpt det på Finn. Vi ble mistenksomme og søkte dem opp på nettet. Men de hadde vanlige navn som ga mange treff, uten at noe pekte mot kriminalitet.

Faren avbildet på Tavex idet han tilbyr en sølvmynt for salg. (Overvåkningsvideo)

Samlet bevis

– Etterspurte dere dokumentasjon på eierskap?

– Vi pleier å gjøre det for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. I dette tilfellet var verdiene under beløpsgrensen for å kreve dokumentasjon.

Senere skulle familien komme tilbake med mer de ville selge.

– Men vi nektet, siden de ikke kunne bevise hvor varene kom fra, og vi følte at noe var galt, sier Sookael.

Da hadde de ansatte allerede varslet politiet om dem, sier han, og de sørget blant annet for å ta vare på overvåkingsbilder av hva som hendte inne i butikken.

– Jeg tror det fikk betydning for saken. I etterkant har vi fått en del kritikk fra politiet som gjorde at vi endret våre prosedyrer. Samtidig vil jeg påpeke at vi også fikk skryt for å ha handlet raskt og tok vare på bevis. Lisensen vår ble fornyet ved årsskiftet.

Les også: Per Olav mistet jobben i operasjonskø: – Det er veldig sårt

– Han angrer

Mens 33-åringen ble dømt til tre års fengsel i sin rettssak, ble faren (53) og stemoren (46) dømt i en separat rettssak. De fikk henholdsvis ett år og to måneder, og 90 dager i fengsel for flere tilfeller av blant annet bedrageri, tyveri og heleri.

Forsvareren til 33-åringen sier hans klient har takket nei til å bidra til denne artikkelen. Stemorens forsvarer har ikke fått kontakt med sin klient, og avslår derfor å svare på spørsmål. I retten erkjente hun ikke straffskyld.

Men advokat Stian Sletten, som forsvarte faren, beskriver en angrende klient.

– Han var i en vanskelig økonomisk situasjon da han begikk handlingene. Lenge hadde han et ønske om å gjøre opp for seg, men så etter hvert at det ikke lot seg gjøre. Det hele ble da en nedadgående spiral. Min klient erkjente de straffbare forholdene i retten, og angret på sine handlinger. Det samme uttrykte han overfor de fornærmede. Nå ønsker han å sone ferdig sin dom og komme seg videre i livet, skriver Sletten i en e-post til Dagsavisen.

Dette bildet ble funnet på farens mobiltelefon, og viser sønnen som poserer med tyvegodset. (Privat)

Helt ferdig med rettsvesenet er familien imidlertid ikke. Påtalemyndigheten har anket dommen mot ekteparet, etter at det skal ha kommet fram nye bevis mot stemoren. I tillegg pågår det etterforskning mot den andre sønnen deres som politiet også mener deltok i gullmyntsvindelen. Han soner nå en dom for en annen bedragerisak, og er også etterlyst i Sverige.

Les også om samfunnstoppen som tapte en halv million på et utspekulert lureri: – Jeg skjønner ikke at jeg gikk med på det. Det er så ufattelig, sier mannen i dette intervjuet med Dagsavisen (+).

Og hvordan den kriminelle familien slapp unna gang på gang: – Jeg trodde aldri de skulle bli tatt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen