Costaricansk inferno kommer «hjem» til Norge

Umbra Conscientias skaper og hovedgitarist Esteban Sancho, også kalt «Aether», snakker med Dagsavisen på telefon fra Dresden, hvor bandet akkurat er ankommet som en del av Europa-turneen de gjør i forkant av Inferno-festivalen.

«Aether» skriver tekster og musikk, og er fra Costa Rica, men samarbeider med en tysk venn på trommer i Umbra Conscientia, som betyr å være bevisst mørket. På turneen har de med seg en costaricaner på vokal, og to tyskere på den andre gitaren og bassen.

Dette er andre gang bandet er i Norge: første gang var på Beyond the Gates i Bergen i 2022.

– Det var vår første konsert noensinne, sier Aether, vel vitende om at han har vært i hjertet av norsk black metal.

– Det var kjempebra, plassen var full, og vi storkoste oss.

– Ble det Grieghallen?

– Ikke ennå. Vi er ikke der ennå.

Kaller Mayhem og Satyricon sine forfedre

– Du har kalt Mayhem, Emperor og Satyricon dine forfedre. Hva var så spesielt med den norske scenen sett fra kontinentet deres?

– Å være fra Costa Rica er ikke så metal … Men vi har Sepultura fra Brasil. Den første norske black metal’en jeg noen gang hørte var Dimmu Borgir og Immortal – og da gikk jeg på videregående, sier Aether.

Han begynte å grave dypere, og oppdaget Mayhem.

– Fra et costaricansk perspektiv ser man norsk black metal som veldig mystifisert. Da jeg gikk på videregående i 2005, hadde jeg ikke datamaskin eller internett hjemme. Men vi så alle disse bildene fra Europa med Mayhem, og historiene om Varg Vikernes og kirkebrannene. I Latin-Amerika er norsk black metal veldig respektert. Fordi det var så uoppnåelig den gang. Så langt, langt unna, og det så kult ut på bildene. Musikken og stemningen de skapte hadde en stor sjokkverdi, sier Aether.

– Og så kom du «hjem» til Bergen. Fikk du sett norsk skog, natur og kirker?

– Vi dro til kirken i Bergen som brant ned, sier Aether, og ler godt.

Han snakker åpenbart om Fantoft Stavkirke som ble satt i brann og brant ned til grunnen i 1992. Ingen ble dømt, men Kristian «Varg» Vikernes fra daværende Mayhem – tidligere og senere Burzum – var siktet.

Historiskebilder Fantoft stavkirke ble totalskadet etter en brann pinseaften 1992. (Stark, Gidske/NTB)

– Fantastisk!, sier han, og ler igjen.

– Vi fikk sett litt skog, men vi hadde ikke mye tid. Men vi fant ut hvorfor musikken de lager i Norge er så mørk – det må være på grunn av været, sier han.

Den costaricanske musikeren mener black metal vokser i Mellom-Amerika.

– For undergrunnsband vokser scenen. Vi har en utfordring med mangel på infrastruktur, som jeg tror kan skade miljøet: Går du til en drittplass og ser et band, blir du kanskje ikke like imponert. Men ser du det samme bandet i et europeisk land hvor infrastrukturen er god, vil du kanskje synes at det var kjempebra, sier han.

Han legger til at i det siste har mange band fra Costa Rica blitt signert i Europa og USA. Og i Sør-Amerika, har metal-scenen alltid vært stor.

Helvete kommer innenfra

– Det er lett for meg, siden jeg bokstavelig talt vokste opp i skogen i Norge, å forstå hva norsk black metal har tatt inspirasjon fra. Hvordan lokker du fram skrik, tortur og helvete rundt sol, palmer og strender?

Aether ler igjen.

– Det kommer ikke fra den sosiale situasjonen, for som du sa: Det er alltid varmt og det er alltid sol. Vi har fjell hvor det blir veldig kaldt. Men naturen der nede er veldig annerledes enn deres.

Aether tror at helvete kommer fra sjelen.

– Det spiller ingen rolle hvor du er født. Noen ganger kobler du deg bare til forskjellige ting som er mer abstrakte og mer åndelige. Det kommer fra innsiden. Musikken og uttrykket vårt kommer fra mer spirituelle ting – ikke utenfra.

– Apropos det: Norske black metal-folk som Satyricons «Satyr» lager nå vin og champagne og kjører fancy Porscher – litt unna det norsk black metal startet som. Har du en drøm om at black metal skal gi deg champagne og Porscher?

– Ikke egentlig. Jeg drikker heller ikke noe særlig.

– Det virker heller ikke sånn når vi hører musikken din eller leser intervjuer med deg?

– Musikken vår er et resultat av min personlige reise, og hvordan jeg ser livet. Det er mye påvirkning fra den sosiale situasjonen rundt om i verden. Men jeg ser det fra et åndelig, eller baby-eterisk perspektiv, der forskjellige krefter i universet materialiserer seg i menneskelig atferd.

Satyricons Sigurd "Satyr" Wongraven på Tons of Rock i 2019. Wongravens viner er en av Norges mest solgte viner. (Mode Steinkjer/Dagsavisen)

Aether mener vi som mennesker trenger å lære å takle livet og prøve å forstå vår plass i universet. Han er opptatt av meditering, eksistensialisme, filosofi, okkultisme og mer.

– Musikken vi spiller passer bedre til den slags temaer. På grunn av atmosfæren og den typen energi vi viser. Jeg følger ikke en bestemt tro. Jeg lager min egen.

Peker på Trondheim og Terratur Possessions

– Jeg leste en anmeldelse av «Nigredine Mundi», som syntes den norske black metal-scenen er blitt døll og kjedelig, og at albumet deres virkelig sparket oss i ballene i forhold til de norske.

– Godt! Jeg er takknemlig for at noen liker det. Vi lager sterk og hard voldsmusikk, så jeg er glad for at intensjonene mine og metodene mine kommer ut på riktig måte. Hvis de føler det sånn, bør de se til Trondheim.

– Jaså?

– Jeg vil ikke kommentere den norske scenen, jeg tror det er noe veldig subjektivt. Det er mange norske black metal-band som jeg respekterer, og som har vært veldig viktig i livet mitt. Men jeg tror Trondheim bærer flagget for black metal for tiden.

– Kan det være du mener det på grunn av ditt samarbeid med Ole Aune, eieren av det trondheimsbaserte black metal-labelet Terratur Possessions?

– Ja. Jeg har vært fan av Terratur Possessions i lang tid, og da jeg gjorde den første plata, tenkte jeg: «Jeg vil bli signert til Terratur», forteller Aether.

Det costaricanske black metal-bandet Umbra Conscientia kan ses på Inferno-festivalen på langfredag. (Privat)

Han nevner klassikere som Mayhem eller Emperor med mye entusiasme i stemmen. Det er likevel et «men».

– De siste femten årene har de fleste albumene jeg har hørt på kommet fra Terratur. Jeg synes vi passet perfekt på Terratur da vi laget vår første plate i 2019. Men sjansene er små når man kommer fra Costa Rica. Ole Aune, som driver Terratur, sa likevel ja, sier han, og fortsetter:

– Jeg kunne ikke vært stoltere av å jobbe med Ole. Hva han gjør med dette plateselskapet – vi er på samme side om alt. Jeg er glad og takknemlig. Det har hjulpet mye for bandet å få mulighet til det vi gjør i dag.

– Vi er mennesker som føler

– Det siste albumet deres, «Nigredine Mundi» handler ikke bare om musikken. Djevelen er i detaljene i omslagskunsten. Kan du fortelle?

– Det er mye som skjer der. Det er en oppsummering av alt musikken min snakker om på denne plata. Hvis du oversetter «Nigredine Mundi» til engelsk, betyr det «verdens svarthet», som er måten jeg ser de sataniske energiene manifestere seg i verden.

Den spirituelle musikeren fortsetter:

– Overalt i verden, hvor det er noe positivt, vil det også være noe negativt. For at skapelsen og nye ting skal bli født, må andre ting ødelegges og dø. Jeg ser lidelsen i verden, jeg ser krig, smerte og død som Satans energi som manifesterer seg.

For Aether er Satan metaforisk. Han tror vi trenger denne metaforen for disse tingene som vi egentlig ikke kan se.

– De eksisterer, de er ekte. Kanskje de ikke er en ond fyr under bakken som tenker på hvordan han skal kødde med folk, men jeg tror det er energier som eksisterer og har en hensikt.

Han begynner å forklare albumomslaget, som er tegnet av kunstneren Dávid Glomba. Omslaget viser døden og en skygge av Satan i bakgrunnen, som befaler all døden og ødeleggelsen. Du kan også se et annet menneske i midten som holder det blødende hjertet sitt.

– Vi er mennesker som føler. Vi er ikke laget av stein. Mye av det er knyttet til å akseptere disse tingene. Vi må håndtere demonene våre, og akseptere sidene av oss selv som kanskje ikke er så bra eller positive, sier han.

Umbra Conscientias andre album "Nigredine Mundi" betyr "bevisst mørket". (Skjermdump)

Han trekker fram en replikk fra en bok av den tyske-sveitsiske forfatteren Herman Hesse, som vant Nobelprisen i litteratur og Goetheprisen i 1946.

– Den sier at jeg er en impuls fra naturen, og den sier at uansett hva du er, så er det meningen. Det fungerer på et personlig nivå, men også på et sosialt og globalt nivå. Krig, død og ødeleggelse er en del av naturen, mener Aether.

– Namasté! Gjør du yoga?

– Nei. Jeg har prøvd. Men jeg tror ikke jeg var i riktig sinnstilstand. Black metal er mitt sted å gjøre sånt, avslutter Esteban «Aether» Sancho.

Umbra Conscientia spiller på John Dee under Inferno på langfredag.

