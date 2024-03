EU vil ha sanksjoner mot Israel – da må Norge slutte seg til, mener MDG

– Ved siste utenriksministermøte i Brussel ble de 27 medlemslandene prinsipielt enige om å innføre sanksjoner mot Hamas, men også mot voldelige israelske bosettere på Vestbredden. USA, Storbritannia og Frankrike har gjort det samme. Så nå er spørsmålet: Vil utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og Norge slutte seg til dette? For det bør Norge gjøre, mener MDGs parlamentariske leder Lan Marie Berg,

– Et solid kompromiss

Både SV, Rødt og MDG har i Stortinget lenge forsøkt å få Støre-regjeringen til å innføre tøffere sanksjoner mot Israel, men regjeringspartiene har stemt dette ned. Ett av utenriksminister Espen Barth Eides hovedargumenter mot boikottaksjoner har vært at han ikke tror det har noen effekt, spesielt hvis Norge står alene uten FN eller EU. Men nå har altså EU bestemt at de vil innføre sanksjoner mot voldelige bosettere på Vestbredden og mot Hamas. Det skjedde på EUs utenriksministermøte i Brussel like før påske.

– Det er enighet om et solid kompromiss i arbeidet, og jeg håper dette videreføres fram til en full innføring om kort tid, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell til journalister etter ministermøtet i Brussel, ifølge NTB.

Utenriksminister Espen Barth Eide under et tidligere besøk på sikkerhetskonferanse i Münch (Javad Parsa/NTB)

– Helt grusomt

Fra før har EU innført sanksjoner mot Hamas etter angrepet på Israel 7. oktober. Det vil etableres nye sanksjoner mot Hamas før de israelske bosetterne sanksjoneres, heter det. EU-sanksjonene innebærer innreiseforbud og frysing av eventuelle verdier bosetterne på sanksjonslista har i EU-land. EUs borgere vil også ha forbud mot å samhandle med personene på lista.

– Dette er første gang EU går sammen om slike sanksjoner mot Israel. Nå bør utenriksministeren sørge for at Norge slutter seg til det, sier Berg til Dagsavisen, og fortsetter:

– Vi mener at det som skjer på Gazastripen nå er helt grusomt, og nylig kom det også en rapport hvor FN sier at de mener man nå begynner å se at det er bevis for at det er folkemord Israel driver med. Men i skyggen av det som skjer på Gazastripen har Israel og bosetterne på Vestbredden utvidet sine områder massivt, og kastet mange palestinere ut av sine hjem. Det er tydelig at de bruker situasjonen på Gazastripen til å utvide områdene sine. Dette må det internasjonale samfunnet slå ned på. Ulovlige bosettinger på Vestbredden undergraver muligheten til en tostatsløsing, mener Berg.

– Kan være effektive sanksjoner

Enigheten på utenriksministermøtet i Brussel kom 18. mars. 21. mars leverte MDG på Stortinget inn et skriftlig spørsmål til utenriksminister Espen Barth Eide, som lyder slik: «Vil regjeringen innføre sanksjoner i forhold til ekstremistiske bosettere på Vestbredden?»

«De 13 sanksjonsforskriftene Norge allerede har vedtatt, retter seg blant annet mot enkeltpersoner i et land, og er enten EU-sanksjoner eller sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd. Hvis EU nå vedtar sanksjoner mot israelske bosettere, så tilsier det at regjeringen mener dette kan være effektive sanksjoner også Norge burde slutte seg til», skriver partiet i begrunnelsen for spørsmålet sitt.

Utenriksdepartementet er forpliktet til å svare Stortinget innen seks virkedager, noe som kan bety at det ikke kommer svar før etter påske. Dagsavisen kontaktet tirsdag UD om saken, som sier de vil vurdere å slutte seg til EUs sanksjoner. Statssekretær i UD, Andreas Kravik, svarer følgende på e-post til Dagsavisen:

– I tilfeller der EU vedtar nye sanksjoner vil norske myndigheter på vanlig vis bli invitert til å vurdere norsk oppslutning i etterkant av EUs beslutning. Dette vil vi også gjøre dersom EU vedtar sanksjoner mot israelske bosettere, Hamas eller andre.

