– Et spørsmål man ofte får er: «kan man dø?»

– Jeg syns hun er tøff som sto fram, og valgte å sette ord på hvordan det var for henne og for barna.

Det sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, etter prinsesse Kate av Wales åpenhjertig delte sin kreftdiagnose i en videohilsen på sosiale medier fredag kveld.

Der kom det fram at den britiske prinsessen i januar hadde gjennomgått en stor operasjon i London, hvor undersøkelser i etterkant hadde vist at det var kreft. Kate er nå i starten av cellegiftbehandling, og Kreftforeningens generalsekretær syns det er beundringsverdig at hun har vært så åpen om egen diagnose.

– Når profilerte personer snakker åpent om kreft er det med på å bryte et stigma og normalisere en sykdom veldig mange får.

I rollen som mor

Kreftforeningen hyller Kates åpenhet Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstavold Ross, hyller Kates åpenhet. (Ingvild Vaale Arnesen)

Videoen kom etter et lengre opphold fra offentligheten, som resulterte i at det flommet over med rykter i sosiale medier om hvorfor prinsessen ikke hadde latt høre fra seg. Men at det tok tid for prinsesse Kate å dele den vonde nyheten har Ross full forståelse for.

– Vi ser prinsessen i rollen av å være en mor som har trengt å bruke tid på barna sine for å forsikre seg om at de forstår hva de står overfor, sier generalsekretæren.

Og nettopp det er noe den britiske prinsessen forklarer at hun har brukt tid på.

– Dette kom selvfølgelig som et stort sjokk, og William og jeg har gjort alt vi kan for å bearbeide og håndtere dette privat for barnas skyld, sier Kate i videoen.

Prinsesse Kate i et klipp fra videoen der hun forteller at hun har kreft og får behandling. (AP )

Ingrid Stenstadvold Ross forteller at det er viktig å informere barna om hva som skjer, og bruke tid til å svare ærlig og med trygghet på alt.

– Barn trenger mye og godt tilpasset informasjon. Man må tenke på hvilken alder barnet har, og bruke tid til å informere om hva som skjer i det tempoet barnet trenger, sier Ross.

– Et spørsmål man ofte får er: «kan man dø?». Og da kan det være riktig å svare ærlig på at man kan det, men at vi er heldige som bor i et land der vi kan få god hjelp.

Stolt av Kate Også Kong Charles ble selv diagnostisert med kreft på nyåret. Han er stolt av prinsesse Kate for hennes mot til å snakke om kreftdiagnosen, melder det britiske hoffet. (Alberto Pezzali/AP)

Alle kan rammes

Rundt 38.000 personer rammes av kreft hvert år i Norge, og for de kan det ha stor betydningen at profilerte personer velger å være åpne om sin diagnose.

– Kreft kan ramme alle, uansett hvem man er. Det er noe betryggende i å vite at uansett hvor ulike liv vi lever, så har vi mange av de samme opplevelsene og utfordringene, sier Ross.

I det britiske kongehuset har både kong Charles og prinsesse Kate fortalt om sine kreftdiagnoser offentlig, og på grunn av sistnevnte forventer Kreftforeningen flere henvendelser om hvordan man skal dele med barna at man har fått kreft.

– Når kjente mennesker står fram, får vi ofte flere henvendelser knyttet til problematikken, sier Ross.

Takker for støtten

Prinsesse Kate og Prins William sier de er svært rørt over all støtten de har fått etter prinsessens kreftdiagnose, ifølge NTB.

– Prinsen og prinsessen er begge enormt rørt over de hyggelige meldingene fra folk her i Storbritannia, fra Samveldet og verden rundt etter prinsessens kunngjøring, sa en talsperson for Kensington Palace i en uttalelse sent lørdag kveld.

Hun ber også om ro til å gjennomføre cellegiftbehandlingen.

En skjørere kongefamilie

Hva slags kreft kongen og prinsessen har er ikke offentliggjort. Likevel kommer begge to til å gjennomgå en cellegiftbehandling som gjør at det britiske kongehuset vil være sterkt redusert en periode fremover.

Ifølge NTB vil heller ikke prins William utføre oppgaver på vegne av kongehuset, ettersom hans syke kone og parets tre barn trenger ham hjemme i påskeferien.

– Dette er en mindre og skjørere kongefamilie enn hva Storbritannia er vant til. Det er nesten ikke til å tro at for bare et tiår siden klaget folk over at den hadde altfor mange medlemmer, skriver journalisten Andrew Marr i magasinet The New Statesman.

