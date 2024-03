Har ikke savnet seg selv i politikken

---

Hvem: Knut Arild Hareide

Hva: Tidligere KrF-leder og avtroppende sjøfartsdirektør

Hvorfor: Ble overraskende ny administrerende direktør for Norges Rederiforbund

---

Plutselig fikk du ny jobb! Ble du så fort lei av være sjøfartsdirektør i Haugesund?

– Nei, på ingen måte, jeg var slett ikke lei av verken Sjøfartsdirektoratet eller Haugesund, og har trivdes utrolig godt. Jeg tenkte ikke på noe annet enn at jeg skulle ha seks gode åremålsår i direktoratet. I stedet ble det to og et halvt veldig gode år, både i direktoratet og på Vestlandet. Men av til kommer det muligheter man bare ikke kan si nei til. Jeg hadde nok heller ikke fått den muligheten jeg får nå, uten den erfaringen jeg har hatt med maritime næringer i direktoratet. Nå vet jeg at selv om Norge er et lite land i verden – så er vi en supermakt som sjøfartsnasjon. Jeg har pleid å si for spøk: «Dere får unnskylde meg litt, men det er en liten overgang å gå fra KrF til noe som er verdensledende».

Hva blir forskjellen på å det å være sjøfartsdirektør, og det å være direktør for rederinæringen?

– Å være sjøfartsdirektør betyr å ha en myndighetsrolle der du er tett på næringen, og jeg syns det har vært spennende og lærerikt. Det var faktisk befriende å slippe å mene noe, etter nærmere 25 år i rikspolitikken der jeg måtte mene noe hver dag, både om saker jeg hadde lyst til å mene noe om, og saker jeg ikke hadde lyst til å mene noe om. Det var en stor overgang og et tydelig skifte å gå til en slik byråkratrolle. Men den rollen jeg går inn i nå, som direktør i Rederiforbundet, vil jeg nok få enda mer bruk for erfaringene mine fra de 25 årene i politikken. Ser man på det Knut Arild har gjort i sitt liv, vil nok den jobben jeg går til nå, passe meg enda bedre.

Så nå vil vi få se deg kritisere statsbudsjettet eller dukke opp i Dagsnytt Atten?

– Ja, det er en rolle der du kan ta del i de politiske debattene om den maritime næringen. En direktør i Rederiforeningen kan ha en meningsbærende rolle.

Knut Arild Hareide Knut Arild Hareide da han fortsatt var samferdselsminister i Solberg-regjeringen. Nå er han på vei tilbake til Oslo-trafikken og Østlandet, etter noen år på Vestlandet. (Javad Parsa/NTB)

Du var partileder i KrF i åtte år, satt på Stortinget var statsråd to ganger. Har det hendt at du har «savnet deg selv i politikken», som Carl I. Hagen en gang sa det?

– Jeg har ikke savnet meg selv i politikken, men jeg må nok si at jeg har savnet mange av menneskene i politikken. De siste par årene har ryktet til norske politikere blitt noe svekket, men min erfaring er at politikere er dyktige folk som vil vel. Det å få bruke mer tid sammen med politikere, det er noe jeg ser fram til.

Hvem ser du mest fram til å møte igjen, da?

– Jeg er forlot politikken med et godt forhold til de fleste politikere, jeg. Selv de politikerne som man kanskje hadde de mest krevende politiske debattene mot, kan det åpne seg et godt forhold til. En politiker jeg har masse kontakt med i den rollen som jeg har hatt nå som sjøfartsdirektør, er Frps Siv Jensen. Hun har gjort et så flott arbeid først i Redningsselskapet, og så i organisasjonen Flyte. Når jeg har møtt henne, enten i Haugesund eller i Oslo, har det hendt at vi har mimret om den gangen vi som partiledere hadde mange, og noen ganger nesten for mange, møter med Trine Skei Grande (V) og Erna Solberg (H).

Knut Arild Hareide har hatt mye kontakt med Siv Jensen i sin rolle som sjøfartsdirektør. Her fra 2018, da de to var partileder i henholdsvis KrF og Frp. (Cornelius Poppe/NTB)

I partilederdebattene hadde du alltid en vits på lager. Er det noe du kommer til å ta med deg inn i din nye rolle?

– Jeg liker ikke ordet «vits», for da er det noe ny har planlagt. Men det spontane, som kan få fram smilet, det har alltid fascinert meg. Man trenger ikke alltid se så alvorlig på verden.

Din forgjenger, Harald Solberg, har jo også bakgrunn fra KrF. Er det slik at du må ha vært med i KrF for å bli sjef i Rederiforbundet?

– Det tror jeg ikke! Faktisk var jeg i sin tid med på å foreslå Harald Solberg til å overta etter meg som statssekretær for finansminister Per-Kristian Foss (H) i Bondevik II-regjeringen. Selv om ikke han har vært med på å peke ut meg nå, det er det styret som har gjort, så er det jo litt artig at jeg overtar etter akkurat ham. Vi har kjent hverandre i 30 år, helt fra tiden i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

Hvordan ser forresten årets påskeferie ut?

– Nå sitter jeg akkurat og gjør ferdig talen til pappa, som fyller 90 år 26. mars. Det blir påskens store høydepunkt i år: Å feire pappa, som har gitt meg og mine fire brødre alt godt. Det blir hjemme hos foreldrene mine på Bømlo. Etter det reiser vi på hytta til en av brødrene mine, som ligger ved Sjusjøen. Selv om vi har bodd på Vestlandet de siste årene, så har vi hatt vinter- og påskeferiene på Østlandet. Foreløpig skal jeg pendle til Oslo, så får vi se om og når det blir flytting med hele familien. Dette kom litt brått på, så vi har ikke fått tenkt oss ferdig ennå.

Over til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg må jo bare vært ærlig på at det er Bibelen som har betydd mest for meg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Når jeg drar på skiferie til Alpene, så føler jeg at jeg skeier skikkelig ut. Det gir meg glede og en mulighet til å kjenne på en frihet. Da kan jeg være helt meg selv.

Jeg trodde ellers dere gamle KrF-ere bare skeiet ut med ekstra mye syltetøy på vaffelen?

– Jeg skal si det rett ut: Da jeg var presteassistent i militæret, stekte jeg 14–1500 liter med vaffelrøre. Da måtte jeg ta en to til tre års pause med vaffel etter det. Det blir derfor ikke så mye vaffel-utskeielse.

Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Siden jeg nettopp har fått ny jobb, så kunne jeg kanskje stått fast i heisen med en som kjenner den maritime bransjen godt. Da må det bli Fred. Olsen. (Kjent norsk skipsreder, red.anm.). Jeg møtte ham en gang jeg var student ved Handelshøyskolen, og var så heldig at jeg fikk treffe ham på Rederiforbundets årskonferanse i fjor. Kanskje kan han være den som kunne gi meg noen korte, gode råd nå i denne nye jobben.

