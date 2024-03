Bane NOR med bråkete arbeid i påsken – midt på natta

– Dette er ikke det eneste stedet det skal jobbes i Oslo i påsken, og vi jobber på dagtid også. Arbeidet er døgnkontinuerlig.

Det sier presseansvarlig i Bane NOR, Britt Johanne Wang.

Flere jernbanebruer i Oslo-området er i ferd med å oppnå levealder og må byttes ut. Dette er et pågående vedlikeholdsarbeid i hovedstaden. Den gamle stålbjelkebrua over Loelva skal nå erstattes med en ny ståltraubru. Arbeidsstedet er der Arnljot Gellines vei og Fagerlia møtes, ifølge Bane NOR sine nettsider.

Arbeidet skal pågå fra 28. mars klokken 20 til 31. mars klokken 15, og det kan tenkes at arbeidet vil høres ikke bare der, men i hele det nærliggende nabolaget.

Wang påpeker at det er snakk om helt nødvendig vedlikeholdsarbeid.

– Bruer har en levealder, og dette går på sikkerhet, sier Wang.

Arbeidet pågår i påsken, slik at blant annet færrest mulig togavganger skal bli berørt.

– Vi er kjent med at ikke alle synes det er så kult at vi skal jobbe på natta, men ber om forståelse for at dette er viktig, sier hun.

Bane NOR tilbyr også hotell for de som bor i området om bråket skulle bli for sjenerende.

– Det er en del mennesker som takker ja til hotell. Men vi opplever også at mange liker å være hjemme. Når det er varslet i såpass god tid så hender det også folk har reist vekk, sier Wang.

Kjente ikke til arbeidet

– Nei, det kan jeg ikke si vi har blitt informert om, sier styreleder i Lodalen borettslag, Paul Gunnar Smith, når Dagsavisen spør om de kjenner til at påskefreden vil preges av tungt maskineri i år.

– Må de, så må de. Det er vel ikke så kult om det om det blir for mye støy, når vi ikke får bruke vinkelsliper eller løvblåser på helligdagene engang, sier Smith.

Han har likevel forståelse for at arbeidet er viktig og må utføres.

– Det er klart det er forståelig. Men ting kan ta litt lang tid her til lands, sier han.

Smith påpeker at beboere i området tidligere har takket ja til hotellopphold i forbindelse med lignende arbeid, og ser ikke bort ifra at noen vil takke ja til det denne gangen også.

