Kvinner og jenter hardest rammet av vannmangel

Rundt 2 milliarder mennesker, eller 26 prosent av jordas befolkning, mangler tilgang på trygt drikkevann, og 3,6 milliarder, om lag 46 prosent av verdens befolkning, mangler tilgang til fungerende sanitærforhold.

Det viser en felles rapport fra FN og Unesco i anledning FNs markering av verdens vanndag onsdag. Det skriver NTB.

Et av landene som mangler vann er Pakistan. (Muhammed Muheisen/Ap)

Mangler vann og do

FN-rapporten viser at kvinner og jenter i fattige strøk kommer til å bli rammet i større grad enn andre. Det er de som har ansvaret for å hente vann i fattige land. Og mangel på trygge sanitærforhold er en faktor som bidrar til at jenter dropper ut av utdanningen og øker kvinners sårbarhet. Det skriver The Guardian.

På FNs egne nettsider anslår de at fortsatt mangler 1,7 milliarder mennesker tilgang på helt grunnleggende toalettfasiliteter, og 494 millioner av dem går på do ute.

En rapport som kom i 2016 viste at i 17 millioner hjem i 24 land i Afrika må noen i familien bruke minst 30 minutter på hver tur til vannposten. Kanskje flere ganger om dagen. Og ofte er det kvinner som risikerer helsa for å skaffe det livsviktige vannet.

Utvikling i feil retning

FN påpeker også i rapporten at tilgang til trygge sanitærforhold og rent drikkevann er et av FNs bærekraftmål, men til tross for det har utviklingen gått i feil retning.

– Verden begir seg blindt ut på en farlig sti der uholdbart vannforbruk, forurensning og ukontrollert global oppvarming tapper menneskehetens livsblod, skriver FNs generalsekretær António Guterres i rapportens forord.

