Harald Zwart har sammen med sin kone og produsent Veslemøy Ruud Zwart vært i Lofoten får å se etter lokasjoner til den nye satsingen hans.

Det bekreftes i en pressemelding fra The Oslo Way.

– En drøm som kommer i oppfyllelse, sier Harald Zwart.

Den nye satsingen er en animasjonsfilm og historie om de to vikingjentene Hedvig og Ingeborg, som drar ut på en eventyrlig verdensreise for å tilbakelevere noe fedrene har tatt med seg fra tokt.

– Jeg har holdt på med animasjon helt siden jeg var en liten gutt. At jeg endelig skal få lage en helaftens animasjonsfilm er en drøm som kommer i oppfyllelse, sier Harald Zwart, og legger til:

– At vi nå også har funnet den fysiske vikingverden, som er så vakker- og som faktisk er et sted du kan reise til, er virkelig helt fantastisk. Vi kunne ikke fått et bedre utgangspunkt.

Og hvor filmen skal spilles inn er nå bestemt, nemlig Lofoten.

Harald og Veslemøy Zwart på vikingskipet med skipper Terje Bøe i Museum Nord. (Linn Olsen)

Fikk 12 millioner

Til Fredriksstad Blad sa Ruud Zwart at manuset ble ferdigstilt i koronapandemien.

– Da var det nedstengt og ikke så mange å leke med, så da jobbet Harald og vår datter Stella med manuset og laget animasjon til Vikingjentene, fortalte Ruud Zwart til Fredriksstad Blad og la til at animasjon har alltid vært en pasjon for Harald, og det er noe han har holdt på med hele livet.

De fikk også tildelt 12 millioner kroner fra Norsk filminstitutt.

Etter det har filmteamet lenge vært på leting etter hvor jentene skal komme fra. Det var viktig med et virkelig sted, en plass som de kan la seg inspirere fra- og nettopp dette har de funnet i Lofoten og Lofotr.

Filmteamet skal nå samarbeidet med og Museum Nord.

– I tillegg til det vakre landskapet, får vi også tilgang til museets kunnskap om vikingtiden, alt fra fakta til diverse kuriositeter; noe som gjør vår jobb enda morsommere, sier Veslemøy Ruud Zwart

