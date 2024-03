Svensk ros: 1-0 til Norge i krisehåndtering

Skal vi tro meningsmålingene, er det lite begeistring for Støre-regjeringens politikk mot dyrtid og økonomisk krise blant norske velgere. Arbeiderpartiet sliter tungt i motbakke og har i lang tid hatt målinger godt under 20 prosent.

Men Aps søsterparti i Sverige, Socialdemokraterna (S), som selv flyr høyt over 30 prosent på målingene, er på sin side imponert over hva Støre-regjeringen har fått til av tiltak i de to kriseårene etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

– Slik jeg ser det, har den norske regjeringen reagert raskere og vært mye mer aktiv i sin krisehåndtering enn regjeringen i Sverige. De har brukt flere sosialpolitiske verktøy for å bøte på krisen, sier Socialdemokraternas økonomisk-politiske talsperson Mikael Damberg til Dagsavisen.

– Norge har vært mer aktiv

Damberg var finansminister i tidligere statsminister Magdalena Anderssons regjering i årene 2021-2022, og før det var han innenriksminister i Stefan Löfvens regjering. Etter at Socialdemokraterna tapte valget i 2022, overtok Ulf Kristerssons borgerlige regjering makten.

Mikael Damberg er nå talsperson for økonomi for det ledende opposisjonspartiet i Riksdagen, noe som tilsier at han i utgangpunktet har en grunnleggende kritisk holdning til Sveriges regjering. Som sosialdemokrat har han jo også sansen for Støre-regjeringens økonomiske politikk. Den tidligere finansministeren står uansett fast på at Norge har klart seg bedre gjennom de siste to økonomiske kriseårene enn Sverige.

– Norge har vært mer aktiv, blant annet på skattesiden og på strømstøtte. Kort sagt: Man har vært mer aktiv overfor grupper som har levd på små marginer under krisen, slik at de har greid seg bedre enn de ville gjort ellers. Dette har vi sett lite av i Sverige. Der har man hatt en mer passiv holdning, sier han til Dagsavisen.

Sveriges tidligere finansminister Mikael Damberg tok turen fra Stockholm for diskutere med sosialdemokratiske kolleger i Oslo. (Mathias Hansson)

– Gjort veldig lite

Mandag var Damberg i Oslo for å delta på Arbeiderpartiets Bratteli-seminar som arrangeres hvert år. Der diskuterte han med deltakere som statsminister Jonas Gahr Støre, Aps finanspolitikere i Stortinget og økonomiprofessor Steinar Holden. Årets tema var dyrtid, økonomisk krise og sosialdemokratiske løsninger, og et ønske om å gi svar på spørsmålet: «Hvorfor trengs sosialdemokratisk politikk i en krisetid?»

Damberg er ikke i tvil om at sosialdemokratiet de har beste løsningene i økonomiske krisetider.

– Man jobber med et mye bredere arsenal av tiltak for å hjelpe husholdningene gjennom denne kostnadkrisen vi har hatt siden Russland invaderte Ukraina. Til tross for at en tredjedel av husholdningene i Sverige sliter med å få pengene til å strekke til, så har den svenske regjeringen gjort veldig lite for å hjelpe dem, mener Damberg, som blant annet peker på at man burde senke skattene for vanlige folk, og at regjeringen må bli bedre på omfordeling.

– Vant til økonomiske krisetider

I fjor inngikk fagbevegelsen i Sverige en toårig avtale om lønnsoppgjør som gir dem kraftig svekket kjøpekraft for å holde inflasjonen nede. Damberg reagerer på at vanlige arbeidstakere må bære denne byrden, mens den svenske regjeringen for eksempel har senket skattene for de aller rikeste. Han syns også at regjeringen gjør for lite for å hjelpe den kriserammede byggenæringen, og et helsevesen som sliter.

Slik forklarer den svenske finanspolitikeren hvorfor han tror Arbeiderpartiet gjør det så dårlig på meningsmålingene, mens søsterpartiet i Sverige i perioder har nærmet seg 40 prosent i oppslutning.

– Nå tapte vi valget sist, da! Men det er riktig at meningsmålingene våre er gode. Det er selvsagt også slik at det er lettere å gjøre det bra i opposisjon, men jeg tror nok svenske velgere husker at Socialdemokraterna har stått støtt i økonomiske krisetider tidligere, og at de liker våre løsninger. I Sverige er vi dessverre også vant til økonomiske krisetider, sier Damberg, og legger til:

– I Norge har økonomien vært så sterk så lenge, at man ikke lenger er så vant til krisetider. Det var nok et sjokk da også Norge fikk kjenne på økonomiske problemer, og da var det nærliggende å skylde på den sittende regjeringen.

