– I ytterste konsekvens et demokratisk problem

– Denne nyheten kom som lyn fra klar himmel. Vi trodde vi hadde lest feil, og trodde ikke på det. Ingen hadde sett det for seg, sier Christian Aune Falch, om kuttet, eller omdisponeringen på 4 millioner kroner fra dokumentarfilm til spillefilm fra Norsk filminstitutt (NFI).

Aune Falchs filmselskap Upnorth Film er aktuelle med dokumentaren «Phantoms of the Sierra Madre», om en forsvunnet Apache-stamme i Mexico, som hadde verdenspremiere på dokumentarfilmfestivalen i København, CPH:DOX 17. Mars. «Phantoms of the Sierra Madre» kommer på kino til høsten.

Upnorth Film produserte også dokumentaren om Arbeiderpartiet og Trond Giske, «Makta rår», og NRK-aktuelle «Praying for Armageddon».

Norsk dokumentarfilm på kinotoppen

Aune Falch er rystet over kuttet i tildelingen av midler fra NFI til norsk dokumentarfilm, nå som norske dokumentarfilmer troner på kinotoppen − over fiksjonsfilmene. Senest forrige uke kom beskjeden om at Benjamin Rees kritikerroste dokumentarfilm «Ibelin» var nummer to over de mest sette førpremierene i februar – kun slått av «Kung Fu Panda 2».

Han mener NFI skapte ytterligere frustrasjon og forvirring i måten de kommuniserte dette ut på. I nyhetsbrevet fra NFI sto det at denne fordelingen var gjort i samråd med bransjens egne ønsker.

– Da kan du tenke deg hvor mange telefoner jeg fikk fra diverse dokumentarister, sier Aune Falch, som representerer dokumentarfilmskaperne i Produsentforeningen.

Han mener det var klønete gjort av NFI å legge det fram som et ønske fra bransjen selv.

– Det ble tatt midler fra dokumentarfilm og lagt over i fiksjonsfilm-potten. Det kan skape en unødvendig splid innad i filmmiljøet, mellom de forskjellige sjangerne, sier han.

Han fortsetter:

– Direktøren for NFI selv, som jo er ansvarlig for dette kuttet, blir sittende på 10 millioner kroner, i en «strategisk pott». Om jeg hadde hatt Kjersti Mo foran meg her nå, så skulle jeg gjerne sagt at «om du skal være strategisk, så bruk av den strategiske potten og legg 4 millioner tilbake til norsk dokumentarfilm», hvor pengene faktisk ble tatt fra.

Svar på brev til Norsk filminstitutt (Skjermdump. )

– Et demokratisk problem

– 4 millioner hører kanskje ikke voldsomt ut, men det er voldsomt, fordi vi mister folk. Og det er alvorlig fordi NFI, vår største støttespiller, sender et signal om å nedprioritere dokumentarfilmen, sier Aune Falch, og fortsetter:

– Det er i ytterste konsekvens et demokratisk problem. Når pengene heller går til underholdningsfilm mens dokumentarfilmen svekkes som en uavhengig sterk stemme i folkeopplysningen og samfunnsdebatten, så er NFI med på å undergrave en pilar i demokratiet vårt. Til syvende og sist er det publikum som er den store taperen.

Dokumentarfilmen Phantoms of the Sierra Madre Dokumentaren "Phantoms of the Sierra Madre" handler om dokumentarskaperen Håvard Bustnes og hans danske kollega Lars K Andersen som legger ut på en reise i fotsporene til den kjente oppdagelsesreisende Helge Ingstad for å finne en forsvunnet Apache-stamme i Mexico. Reisen tar en uventet vending etter et sjokkerende funn på loftet til Helge Ingstad som endrer hele historien. (UpNorth Film / Handout/NTB)

Aune Falch mener NFIs omprioriteringer skaper usikkerhet i dokumentarfilmbransjen.

– Når vi skal til utlandet for å finansiere filmene våre, så ligger det alltid et krav og en forventning om at vi har med oss støtte fra NFI. Det vi får fra NFI er ikke nok til å lage en film.

Han mener timingen ikke kunne vært dårligere, med tanke på hvor godt norsk dokumentarfilm nå gjør det – både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er direkte umusikalsk. Vi kan godt lage prisbelønte filmer som blir sett av millioner av mennesker. Men vi kan aldri konkurrere kommersielt med spillefilmer. Vi lager høykvalitetsprodukter som har internasjonal rekkevidde, men der vi samtidig blir skviset ut av kommersialismen som gjennomsyrer bransjen, sier han, og legger til:

– Og det er der jeg tenker at et statlig organ som NFI må være en motvekt til det kommersielle. I stedet føler jeg at de går i feil retning. Kommersielle aktører vil alltid ha en større sjanse for å overleve, nettopp fordi de er kommersielle. Mens dokumentarfilm lever farligere, og trenger mer offentlig støtte.

Christian Aune Falchs produksjonsselskap Upnorth Film produserte Tonje Hessen Scheis nye film «Praying for Armageddon». (Tour De Force)

– Dere har vel andre offentlige støttespillere, som kan søkes?

– Det har vi. Men NFI er primærkilden. Det er der de største midlene ligger. Uten støtte fra NFI er det ikke liv laget for en kvalitetsdokumentarer. Det er helt avgjørende, sier Christian Aune Falch, som selv skal sette seg ned og søke til NFI for en dokumentar han har jobbet med i mange år: om UFO-fenomenet i Hessdalen.

Han legger til at det ikke er slik at dokumentarister på død og liv må stå bak et kamera.

– Den dagen jeg ikke kan lage dokumentarfilm, kommer jeg til å gjøre noe helt annet. Helkommersielle produksjoner interesserer meg ikke i det hele tatt, avslutter Christian Aune Falch.

Ingvil Giske: – Alvorlig

– Det som er merkelig med det, er at 4 millioner betyr utrolig lite for fiksjon, men samtidig utrolig mye for dokumentarfilm. Å påstå at det er for å styrke fiksjonsfilmen er ganske merkelig. Det rammer oss dokumentarfilmskapere mye mer enn det styrker fiksjonsfilmen. Det er også et veldig uheldig tidspunkt. I tillegg setter man sjangere opp mot hverandre, slik at vi ender med å krangle om pengene, sier Ingvil Giske.

Giske har jobbet som regissør og produsent i over 20 år, og mottok nylig Edit Carlmar-prisen 2024, som deles ut til profesjonelle kvinnelige filmarbeidere som har vist integritet, uredd evne til nytenkning og vilje til å bryte grenser. Giske var sist produsent for prisbelønte «Ibelin».

«Ibelin» vant publikumspris på Sundance Ingvil Giske (til høyre) vant den internasjonale publikumsprisen og den internasjonale regiprisen for dokumentarfilmen «Ibelin» på filmfestivalen Sundance i Utah, USA. (Norsk filminstitutt/NTB)

Hun råder NFI til å gå tilbake på omdisponeringen på 4 millioner. Samtidig minner hun om den strategiske potten på 10 millioner.

– Dette har ikke vært vanskelig for NFI. Det de i realiteten har gjort er å holde tilbake penger fra oss. Det gjør at det blir mindre forutsigbarhet for oss.

Støtten til dokumentarfilm har økt de siste ti årene.

– Det var jo en strategisk og bevisst styrking til en sjanger som uansett alltid er den som er minst, og opererer med små budsjetter. Jeg forstår ikke hvorfor NFI velger dette kuttet nå som norsk dokumentar står så sterkt, sier hun, og fortsetter:

– Enten blir det mindre penger til hver film, i en tid hvor alt blir dyrere å produsere, ellers så blir det minst to filmer mindre i året. Det er ganske alvorlig.

Store næringer internasjonalt

– Vi trenger alle sjangrene i norsk film. NFI bør heller fremstå som noen som omfavner alle, fremfor å oppfordre oss til å slåss mot hverandre, sier Giske.

Hun vil også gi en streng beskjed til alle landets politikere.

Fra dokumentarfilmen «Ibelin», her Mats Steen sin avatar i rollespillet i World of Warcraft (Medieoperatørene/Euforia)

– Om Norge skal kunne hevde seg internasjonalt innen alle sjangrene, må flere enn kulturpolitikerne lytte. NFI støtter også spillproduksjon. Og fiksjonsfilm, spill og dokumentarfilm er store næringer internasjonalt, og noe av det viktigste innen norsk kultureksport om dagen.

Derfor sender hun også en beskjed til næringspolitikerne – at de må se verdien av hele den norske spill- og filmbransjen.

– Hvis man klarer å opprettholde produksjonsnivå- og kvalitet i Norge, så er det mye norsk film i alle sjangere som når bredt ut. Netflix har tatt inn både «Ibelin» og «Troll», avslutter Ingvil Giske.

NFI: – Prioritert dokumentarfilmen i mange år

– Vi har trangere budsjettrammer i år enn i fjor, og kunne ikke videreføre samme budsjettnivå på alle poster, deriblant dokumentarfilmen, svarer Kjetil Omberg, avdelingsdirektør for produksjon og internasjonale relasjoner i Norsk filminstitutt, i en e-post.

Videre skriver Omberg at NFI har prioritert dokumentarfilmen i mange år.

– Siden 2013 har dokumentar hatt en større vekst i tildelte i inflasjonsjusterte midler enn andre formater. I år har vi blant annet prioritert å indeksregulere markedsordningen for spillefilmen, som ikke har blitt justert på flere år, skriver Kjetil Omberg.

Oscar-utdelingen Kjetil Omberg er produksjon og internasjonale relasjoner i NFI. Her under Oscar-utdelingen i 2022. (Terje Bendiksby/NTB)

