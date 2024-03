Frankrike bøtelegger selgere av hurtigmote

Underhuset i det franske parlamentet godkjente torsdag et lovforslag om å straffe ultra-raske moteprodukter som selges av selskaper som kinesiske Shein, for å motvirke miljøpåvirkningen, melder Reuters og CNN. Lovforslaget krever gradvis økende bøter på opptil 10 euro (rundt 115 norske kroner) per klesplagg innen 2030, samt et forbud mot reklame for slike produkter.

Alle stemmeberettigede lovgivere godkjente enstemmig lovforslaget, som nå skal videre til senatet før det kan bli lov.

Kjente kjedebutikker

Populariteten til moteforhandlerne Shein og Temu - som skalerer opp bestillinger basert på etterspørsel takket være svært fleksible forsyningskjeder - har forstyrret detaljhandelen, mens etablerte aktører som Zara og H&M fortsatt i stor grad er avhengige av å forutsi kundenes preferanser.

Den kinesiske klesgiganten Shein er blant de som vil bli rammet av det nye lovforslaget i Frankrike. (YUICHI YAMAZAKI/AFP)

«Utviklingen i klesbransjen i retning av masseprodusert såkalt hurtigmote, som kombinerer økte volumer og lave priser, påvirker forbrukernes kjøpsvaner ved å skape kjøpsimpulser og et konstant behov for fornyelse, noe som ikke er uten miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser» heter det i lovforslaget.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Miljøverstinger

Moteindustrien er blant verdens mest forurensende bransjer og står for mellom tre til fem prosent av de globale karbonutslippene, ifølge konsulentselskapet McKinseys State of Fashion-rapport. Rundt halvparten av alle fibrene som produseres i bransjen, er oljebasert polyester, ifølge rapporten.

Shein sier i en uttalelse til Reuters at klærne de produserer dekker en eksisterende etterspørsel, noe som gjør at andelen usolgte plagg holder seg på et lavt ensifret antall, mens tradisjonelle aktører kan ha opptil 40 prosent svinn. Selskapet legger til at den eneste effekten av lovforslaget vil være å forverre kjøpekraften til franske forbrukere, i en tid der de allerede merker effekten av levekostnadskrisen.

I en kommentar på X beskrev Frankrikes miljøvernminister Christophe Béchu lovforslaget som et stort skritt i riktig retning, og la til:

– Et stort skritt er tatt for å redusere tekstilsektorens miljøavtrykk.

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen