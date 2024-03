PST sverger til bensin og diesel

– PSTs biltjeneste har kun bensin- og dieselbiler i sin bilpark, opplyser Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

Han forklarer det på følgende vis:

– Dette skyldes at det ennå ikke er leverandører som klarer å levere i henhold til gitte krav og standarder for beskyttelse som PSTs biltjeneste har behov for, på el-biler.

Men…

– PST vurderer løpende om dette er kjøretøy som er tilgjengelig for å kunne redusere sitt klimaavtrykk, påpeker Hugubakken.

Har blitt kjørt i 105 år

Allerede like etter første verdenskrig, i 1919, ble det gjort flere forsøk på å etablere en felles biltjeneste for departementene, men det kom ingen fast ordning ut av det, går det fram av regjeringens nettsider.

I 1945 «eller like etter» begynte sjåfører fra politiet og Postdirektoratet (!) å kjøre statsministeren, utenriksministeren og andre statsråder dit de trengte å bli kjørt. Ordningen ble formalisert i 1962 med opprettelsen av Regjeringens biltjeneste, underlagt Statsministerens kontor. 1. januar 2021 ble så biltjenesten overført til PST.

Dette ble forklart på følgende vis, av Statsministerens kontor:

«Ved å overføre ansvaret for biltjenesten legges det til rette for enklere og sikrere informasjonsflyt og koordinering mellom tjenestene som er involvert i sikkerheten rundt regjeringens medlemmer.»

Sikkerheten står fortsatt sentralt for PST.

– PSTs biltjeneste er et sikkerhetstiltak for myndighetspersoner i Norge for å redusere risiko og sårbarhet under forflytning, opplyser Hugubakken.

– PSTs biltjeneste benyttes først og fremst av regjeringens medlemmer, men også av øvrige myndighetspersoner i Norge.

Mens PST tviholder på sine bensin- og dieselbiler for regjeringen, har andre «høyt på strå» for lengst tilpasset seg det grønne skiftet. Her er Kronprins Haakon på vei fra Skaugum til Slottet i en elbil, helt tilbake i 2004. (Morten Holm/NTB)

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

Viser til sikkerhetsloven

Mye annet av det Dagsavisen har spurt PST om, vil ikke Hugubakken svare på. Han henviser i den anledning til sikkerhetslovens paragraf 5-3 om «sikkerhetsgradert informasjon», nærmere bestemt «bokstav d», om informasjon som er «begrenset dersom det i noen grad kan få skadefølger.»

Dagsavisen kan derfor ikke opplyse noe om hvor mange regjeringsbiler det er nå, hvordan antallet slike biler har utviklet seg de seneste årene, eller hvor de brukes.

Men vi har fått vite at denne bilparken består av merkene BMW, Mercedes og Audi, noe som også framgår av de mange anledningene regjeringsmedlemmer har ankommet ulike arrangementer per bil.

– Er det noen planer om snarlige anskaffelser av nye regjeringsbiler?

– PST vurderer løpende behovet for anskaffelser basert på oppdragsmengde og operativ status på materiell og kjøretøy, svarer Hugubakken.

– Dette gjøres for hele tiden å kunne ivareta sikkerheten til myndighetspersonene i henhold til gitte krav og standarder, samtidig som det vil være naturlig å bytte ut kjøretøy hvis driftskostnadene blir for høye.

I motsetning til PST er det veldig mange andre som har kvittet seg med bensin- og dieselbilene sine til fordel for utslippsfri biler. Blant de nye personbilene som ble registrert i februar, var det 90,1 prosent nullutslippsbiler, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

I februar i fjor var andelen nullutslippsbiler 83,1 prosent.

Statens vegvesen på sin side, konstaterer at fram til 13. mars, var 89,8 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler i år, nullutslippsbiler.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Nullutslipp med unntak

Samtidig er godt under 300 dager til målsettingen om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy.

En rekke måltall for nye nullutslippskjøretøy ble varslet i Nasjonal transportplan 2018-2029, og videreført i NTP for 2022-2033 – deriblant at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, minner Samferdselsdepartementet om.

«Forbedring av teknologisk modenhet i de ulike delene av transportsektoren, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger, ligger til grunn for dette måltallet», skriver departementet i en e-post til Dagsavisen.

Det betyr likevel ikke at PST må kjøpe nullutslippsbiler neste gang det er behov for å anskaffe nye regjeringsbiler.

«Det vil kunne være kjøretøygrupper der nullutslippsteknologien ennå ikke er moden nok, slik som for eksempel for utrykningskjøretøy», påpeker Samferdselsdepartementet.

«Slik sett er måltallet i NTP kun et mål, og det betyr ikke at det blir forbudt å selge eller kjøre biler med forbrenningsmotor fra 2025», understrekes det også.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

– Bør gå foran

I Elbilforeningen tror de det bare er et tidsspørsmål før PST avslutter sin avhengighet av fossilt drivstoff.

– Jeg er sikker på at det raskt kommer elbiler som vil kunne dekke regjeringens behov, sier Unni Berge, kommunikasjonssjef i Elbilforeningen.

– Vi forventer at PST holder seg løpende oppdatert, og at de er raskt ute med å bytte ut sin bilpark når muligheten byr seg.

– Politikerne forventer at folk skal kjøpe elbil, og da bør de selv gå foran med et godt eksempel og velge tjenestebiler uten klimagassutslipp.

Samtidig sier Berge at Elbilforeningen har forståelse for at sikkerhet står i høysetet når PST velger regjeringsbiler.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse