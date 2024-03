Ap nær historisk svakt resultat: – Det siste partiet trenger nå

16,8 prosent for Ap er partiets dårligste resultat på en Opinion-måling siden bunnen ble nådd med en oppslutning på 15,5 prosent for ett år siden.

Partiet har gradvis mistet velgere siden november i fjor, viser mars-målingen som er utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen. Det svake resultat bekrefter også tendensen.

– Dette er en veldig dårlig måling for Ap. Det grunnleggende problemet for partiet er at de har velgere som verken er lojale eller har troen på regjeringsprosjektet, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Høyre og gjerdet

Mer enn én av tre Ap-velgere fra forrige stortingsvalg i 2021 har enten flyktet til Høyre eller satt seg på gjerdet.

Under halvparten av de som stemte på partiet for fire år siden, sier at de vil gjøre det nå.

– Dette er det siste Ap trenger nå. Partiet har ligget på et lavt nivå siden i fjor høst, og en fortsatt tilbakegang er svært alvorlig, understreker valgforskeren.

Aps fallende oppslutning blant velgerne siden november i fjor, er også utenfor feilmarginen og derfor reell.

– Det var en trend for Ap at de vokste litt på målingene for et halvt år siden, men nå klarer partiet verken å skape entusiasme eller vinne tilbake velgere, sier Bergh.

Ifølge partisekretær Kjersti Stenseng skal Ap fortsette å jobbe for å gjenvinne tilliten til velgerne. Hun kommenterer ikke målinga spesifikt, men sier at veldig mange kjenner på summen av økte priser og renter.

– Regjeringen har hele veien jobbet mot et vendepunkt i økonomien. Nå ser vi at prisveksten er på vei ned, og at vi forhåpentlig har nådd rentetoppen. Vårt klare mål er at folk skal få bedre råd i tiden framover, skriver hun i en e-post til FriFagbevegelse.

Tynt flertall

Målingen viser at de borgerlige partiene så vidt klarer å beholde flertallet med til sammen 86 mandater på Stortinget. Blokken har mistet seks mandater fra forrige måling .

For de rødgrønne er dermed veien til en ny seier i stortingsvalget i 2025 ikke altfor kronglete. Ap, Sp, SV, Rødt og MDG er tre mandater unna å oppnå det nødvendige flertallet på 85.

– Vi skal jobbe knallhardt for å oppnå det flertallet som trenges på sentrum-venstresiden av norsk politikk. Ap skal fortsette å lytte og utvikle politikk som løser de utfordringene folk kjenner på i hverdagen sin, skriver Stenseng.

KrF er over sperregrensen og dermed en bidragsyter til at det borgerlige flertallet ikke slår sprekker.

– Målingen viser hvor små marginer det er i norsk politikk. Alle de mindre partiene er over sperregrensen, og det er jevnere enn man noen ganger kan få inntrykk av i mediene, mener Johannes Bergh.

MDG som joker

MDG, ett av de mindre partiene som befinner seg over sperregrensen, får en opptur. Dette er fjerde gang siden forrige valg at MDG får mer enn fire prosent av stemmene.

– Dette gjorde meg glad. Det er hyggelig med fine målinger, og det føyer seg inn i en oppadgående trend for MDG i det siste, sier leder Arild Hermstad.

Før 2021-valget pekte partiet på Aps Jonas Gahr Støre som sin foretrukne statsminister. Nå går MDG til valg i 2025 uten å peke på verken høyresiden eller venstresiden.

Vedtaket fra sentralstyremøtet i januar skal behandles av landsstyret i partiet 15. mars.

MDG kan komme på vippen hvis partiet gjør et godt valg neste år. Støre kan dermed være avhengig av MDG for å få en ny fireårsperiode som statsminister for en rødgrønn regjering.

– Vi vil samarbeide med de partiene som ønsker en trygg og solidarisk kurs for Norge, påpeker MDG-sjefen.

Sverger til rødgrønn side

Selv om MDG offisielt definerer seg som et blokkuavhengig parti, har partiet i stor grad samarbeidet med rødgrønne partier i de kommunene og byene partiet har hatt makt.

– MDGs rolle er forbundet med en del usikkerhet om regjeringsprosjektet ved neste stortingsvalg. Partiet har velgere som sverger til rødgrønne side og misliker Frp. De vil ikke sette pris på et regjeringsskifte, poengterer Johannes Bergh.

For MDG er det avgjørende at natur- og klimahensyn utgjør rammen for all politikk, ifølge Hermstad.

– Det er ikke aktuelt å sitte i en regjering med Frp. Det skyldes at partiet har et verdisyn som strider med vår visjon om et grønnere og mer solidarisk samfunn, sier han.

Facebook og aksjer

Høyre går mest tilbake på målinga – fra en oppslutning på 29,5 prosent i februar til 26,7 prosent nå.

Målinga er tatt opp i kjølvannet av den sterke kritikken som leder Erna Solberg fikk i Stortinget for brudd på habilitetsreglene etter ektemannens omfattende aksjehandel mens hun var statsminister.

– Situasjonen for Høyre er ganske stabil og på samme nivå som før aksjeskandalen, konkluderer Bergh.

Per-Willy Amundsens famøse Facebook-innlegg Facebook-innlegg om kvinnedagen har tilsynelatende gått upåvirket hen hos Frps velgere. Deler av målinga er gjort etter Amundsens innlegg 9. mars.

Partiets stortingsrepresentant og tidligere justisminister trakk seg senere som leder av justiskomiteen på Stortinget og har måttet tåle sterk kritikk fra flere hold.

– Det er ingen tegn til at Amundsen har påvirket Frps oppslutning. Dette er en god måling for Frp, sier Bergh.

---

Fakta om målinga

Opinions barometer for mars er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 5. mars til 11. mars 2024.

74 prosent har avgitt svar om partireferanse. Dette tilsvarer 737 respondenter.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

---

