Overvåket gjester: Nå forbyr Airbnb kameraer innendørs

I en pressemelding mandag opplyser utleie-appen Airbnb at de forbyr folk som leier ut overnatting gjennom deres tjeneste å ha overvåkingskameraer inne. Samtidig strammes reglene for utendørskameraer til.

Endringen skjer etter en rekke bekymringer i både sosiale og tradisjonelle medier knytta til overvåking av gjester.

I februar i år ble det blant annet kjent at en Airbnb-utleier skal ha sendt bilder tatt med overvåkingskameraer til en leietagers ektefelle, etter at kunden nektet å godta et ekstrakrav på nesten 10.000 kroner fra en utleier. Saken endte i retten, og ble omtalt av The Daily Beast.

Etter mye kritikk endrer Airbnb nå reglene.

«Airbnb forbyr bruken av innendørs sikkerhetskameraer over hele verden, for å forenkle reglene for sikkerhetskameraer og andre enheter, og for å styrke personvernet til fellesskapet vårt», skriver Airbnb i pressemeldingen.

De forteller at de tidligere har tillatt kameraer, så lenge de har vært i fellesområder som ganger og stuer. Et premiss har vært at kameraene var opplyst om på forhånd, synlige og ikke på soverom eller bad. Nå skal det altså forbys innendørs, uansett plassering.

Det skal fortsatt være tillatt å bruke ringeklokker med kameraer og støymålere, så lenge det opplyses om før kundene bestiller overnattingsstedet.

---

Airbnb

Airbnb er en nettbasert markedsplass, som kobler utleiere av overnattingssteder med folk som vil leie overnatting. Tjenesten ble etablert i 2008, og har gjort det mulig for mange å tjene ekstra penger på boligen sin.

Særlig på privat korttidsovernatting, som en konkurrent til hoteller, har selskapet blitt en enorm suksess i store deler av verden. Samtidig er det en stor andel profesjonelle utleiere som benytter selskapets plattform.

I 2022 omsatte Airbnb for rundt 87 milliarder norske kroner, ifølge selskapets årsrapport. Dette gjør de uten å faktisk eie leilighetene som leies ut.

---

