Tenner lys for muslimenes fastemåned i Oslo

Dagen før første fastedag tennes det lys for den muslimske høytiden Ramadan. Det skjer for første gang i Norge, nærmere bestemt på Roald Amundsens gate i Oslo.

Her har gaten blitt pyntet opp med halvmåner for å markere ramadan. Norge følger etter England, i London ble flere gater pyntet i anledning Ramadan i fjor.

– Jeg mener det er viktig å markere at Oslo er en mangfoldig by. Det er viktig å vise at alle kan føle seg hjemme i Oslo, og at også deres kultur og religion blir verdsatt av kommunen, sier byrådsleder i Oslo kommune, Eirik Lae Solberg til NRK.

Over hele verden har muslimer begynt å forbedre seg til den muslimske fastemåneden kalt Ramadan. Høytiden feires på forskjellige datoer hvert år, men fastemåned starter omtrent 11 dager før den gjorde året før. Den nøyaktige datoen avhenger alltid av når månen viser seg, og i år forventes det å falle rundt 11. mars.

Derfor vil mange muslimer begynne å faste fra soloppgang til solnedgang natt til mandag i Norge.

Ifølge ramadan-kalenderen laget av Islamsk Råd Norge vil fasten starte mandag 11. mars klokken 04:41 og brytes 18:14 i Oslo. Tiden forandrer seg avhengig av hvor du bor og når sola går opp og ned der du bor.

Id-festival på Rådhusplassen Bildet er tatt i 2022 under Id-festival utenfor Rådhusplassen. (Javad Parsa/NTB)

Gode gjerninger

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen (Hijri), og varer i 29 eller 30 dager, avhengig av når månen viser seg.

Selv om mange forbinder høytiden med faste det er ikke kun mat og drikke man skal unngå. Man oppfordres også til å delta i aktiviteter som utfordrer ens selvbeherskelse.

Til USA Today forteller Tyler Mallari, talsmann for Zakat Foundation, at Ramadan er en tid der muslimer kommer sammen, fokuserer på åndelig og personlig utvikling, gir til veldedighet og samles til bønn og andre arrangementer.

– Muslimer oppfordres til å vise nestekjærlighet under Ramadan for å hjelpe lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig, i tillegg til sin egen personlige åndelige utvikling. Gjennom veldedighet under ramadan forsøker muslimer å ta vare på sine naboer og de trengende rundt om i verden, forteller Mallari.

Han legger til at de siste nettene av ramadan er spesielt hellige, og natten som omtales som Laylat al-Qadr er aller helligst. På denne natten mangedobles gode gjerninger, og derfor pleier mange muslimer å be de siste ti dagene da det ikke er kjent når Laylat al-Qadr natten faller.

Mange får pyntet hendene sine med henna-maling. Id Ul-fitr er festen etter fasten Ramadan. (Alf Simensen/NTB)

Id al-Fitr

Imam Ebad Rahman ved Religious Life Associate for Muslim Life ved Columbia University sier til USA Today at i år er det spådd at ramadan avsluttes 9. april, og dagen etter er den første dagen av Id al-Fitr. Men i likhet med starten på ramadan er også avslutningen av måneden avhengig av når månen kommer til syne.

Id al-Fitr faller alltid på den første dagen i den tiende måneden i den islamske kalender, måneden blir kalt for shawwal.

Til forskning.no forteller Farhat Taj, som er sosiolog og forsker ved UiT Norges arktiske universitet i Alta at feiringen til Id al-Fitr starter på morgenen med bønn i moskeen. Alle er invitert. Etterpå har man feiring hjemme sammen med familie, slekt og venner. Hun legger også til at de fleste muslimer går til innkjøp av nye klær til Id, og barna får pengegaver av familie og den nærmeste vennekretsen til foreldrene.

