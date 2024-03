NM-gull til Ready etter utrolig avslutning

Fredagens NM-finale mellom Ready og NTNUI sto nemlig og vippet svært lenge. Etter 0–0 til pause og etter at det var målløst til det var spilt 65 minutter, tok kampen virkelig fyr.

Ina Dahl satte inn 1–0 på corner etter 65 minutter, før Laura Follesø utlignet til 1–1 etter 72 minutter. 90 sekunder senere satte Marie Dregler inn 2-1, før en av lagets største profiler i Linnea Grönquist pådro seg en ti minutters utvisning for fastholding. Da tenkte nok de fleste at det kom til å bli kjør mot Ready-målet, men den gang ei!

Filippa Horn, som tidligere i kampen bommet på straffe, satte inn 3–1 tre minutter etter utvisningen. Så økte Ina Dahl til 4-1, før Dregler fastsatte sluttresultatet til 5–1.

Dermed vant Ready sitt tredje NM-gull på rad, og sin sjuende tittel på tre år, med fire seriegull og ett NM-gull!

– Vi visste ifra serien at NTNUI er et tøft lag å slå. Vi var klare og tente fra start, gjorde slik vi hadde avtalt, noe som gjorde at selv om pauseresultatet var 0-0, så følte vi at vi hadde taket på kampen. Jeg synes vi spiller best og kriger mest. NTNUI gir oss en fair kamp, men når vi mater på hele kampen, så får vi til slutt de målene vi fortjener og ikke klarer å sette i første, sier målvakt Karen Solem Knutsen.

– Det var virkelig fortjent med seier. Vi har jobbet gjennom hele sesongen mot dette målet og var så forberedt som det går for denne matchen. Vi visste at målene våre kom til å komme, men NTNUI ga oss en ordentlig kamp i første omgang. Men vi trodde på oss selv og sa i pausen at vi bare fortsetter, sier Linnea Grönquist.

– NTNUI skal ha all heder for de prestasjonen de gjør, med de forholdene de har hatt denne sesongen. Med det sagt så har Ready en grunnmur som er såpass stabil at det aldri var noe spørsmål i min mening, sier hun videre.

Nora Bakke sier finalen var veldig spennende og at det var en kul ramme rundt oppgjøret.

– I første omgang ble det mye stang ut, men i andre omgang skjedde det noe som gjorde at det plutselig ble stang inn på stang inn, og plutselig var vi i god ledelse. Vi kjempet hard og likeså gjorde NTNUI. Til tross for at de var veldig sterke motstandere hadde vi flere målsjanser og til slutt gikk de inn også.

– Det føles bra! Vi har jobbet hardt og trent mye så det er gøy å se at det blir gode resultater av det og. Det skal feires med pizza på Gressbanen!

Trener Gustav Eriksson sier:

– Det var en kul kamp. Jentene følger kampplanen bra og får til slutt uttelling. NTNUI prøver å stå litt høyere på 2-1, som gjør at resultatet blir som det blir. Etter hvordan det har sett ut dette året er det så klart fortjent. De viser at de har vært det beste laget de siste årene, sier han.

– Ready jobber med å løfte fram jentene og de gjør virkelig jobben. De er utrolige! Det blir litt fest før pre-season begynner igjen på mandag. Nei da! Nå får de en pause før vi kjører i gang i april igjen.

