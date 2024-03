Nye likestillingstall: Hit bør du flytte hvis du vil ha kjønnsbalanse

Trondheim er gode på å få barna i barnehage. Men skal du som kvinne tjene like bra som en mann … da må du flytte til Karasjok!

Jepp, i anledning kvinnedagen 8. mars har SSB publisert nye oversikter over likestillingen i norske kommuner. «Indikatorer for kjønnslikestillingen i kommunene» gir oss lange lister over hvordan likestillingen var i 2022 i akkurat din kommune. Mens enda nyere tall er lagt ut om lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Blant annet kan vi lære følgende:

Damer tjener mest i Karasjok. I hvert fall i prosent. Der tjener de faktisk 108,2 prosent av menns gjennomsnittslønn. Det er best i Norge. I Fedje er det verst, hvor kvinner tjener 78 prosent av menn.

Av de større byene er Tromsø best på likestilling i lønn. Der tjener damer 91 prosent av det menn gjør. OK, det er kanskje ikke særlig imponerende, men det er likevel best. I Bærum tjener damene bare 81 prosent av mennenes lønninger. Til gjengjeld tjener selv damene i Bærum over tre kvart million kroner i året, så de er blant landets aller best betalte kvinner. Dette viser tallene fra 2023.

Det er sju kommuner i Norge hvor det er (minst) like mange damer som menn som jobber. Men det er små kommuner, altså. Vadsø, Namsskogan, Høyanger, Bykler, Nord-Aurdal, Træna og Lurøy kan skryte av det tallet. I de store byene jobber stort sett rundt 80 prosent av menn i arbeidsfør alder, mens dametallet ligger og vaker rundt 75 prosent.

Vevelstad i Nordland skiller seg ut som soleklart dårligst på det området, de har klart færrest damer i arbeid, sammenligna med menn.

Den svært trivelige lille øya Træna sør i Nordland er ikke bare god på kvinneandelen i arbeidslivet, den er også best på pappaperm. Der tar absolutt alle fedre ut hele fedrekvoten når de blir foreldre. Drar du lenger nord i samme fylke, til Evenes, der er det under hver fjerde far som gjør det samme.

TRÆNAFESTIVALEN Træna er et sted mange tar pappaperm. Men aller mest kjent er kanskje øya for den årlige Trænafestivalen, her fra 2009. (Tore Meek/NTB)

I de store byene tar gjerne mellom 60 og 70 prosent av mennene ut hele pappapermen. Kristiansand og Stavanger er dårligst, mens Bodø og Trondheim scorer best.

Oslo har høyest kvinneandel i privat sektor. For hver mann som jobber i privat sektor er det 0,86 damer. Loppa i Finnmark har bare 0,42 kvinner for hver mann.

Til gjengjeld er det motsatt i offentlig sektor. Der jobber jo oftest flere kvinner. I Oslo jobber det 0,71 mann for hver dame i det offentlige. Eller for å si det på en mer forståelig måte: 64,5 prosent av ansatte i offentlig sektor er damer. Stavanger har høyest dameandel i offentlig sektor blant de store byene, mens i Åmot er det klin likt.

For de som er opptatt av kjønnsfordeling blant ledere: Også der er det små steder som er best. Kautokeino, Storfjord, Snåsa, Ulvik og Åseral scorer alle en perfekt 1,0 i kjønnsfordeling blant ledere. Modalen i Vestland er verst. Blant de større byene er Kristiansand soleklart verst. Der er hele 65,9 prosent av alle ledere menn. Oslo og Bodø er best.

I det store og det hele er østlandet og Nord-Norge best på likestilling, mens Sør- og Vestlandet er stabilt dårligst, skriver SSB i denne artikkelen fra 2022.

Det er 16 kommuner i landet hvor absolutt alle barn mellom 1 og 5 år går i barnehage. Mens det er fire kommuner på bunnen, hvor bare 76 prosent av ungene får delta. De store byene ligger mellom 92 og 97 prosent, og Trondheim er best av de store.

(For ordens skyld: Statistikken opererer bare med to kjønn, så hvordan det ligger an med for eksempel ikke-binæres inntekt, det får vi ikke vite.)

