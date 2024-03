5.620 bileiere har fått nytt vognkort - uten å vite hvorfor

– Vi driver fortløpende kontroll av datakvalitet i vårt register, og noen krever at det blir utsendt nye vognkort.

Det sier Richard Brokhaug, overingeniør i Statens vegvesen. Flere tusen bileiere har nylig fått tilsendt nytt vognkort.

– Det er som regel feil innsendte data fra fabrikanten som utløser disse korreksjonene. Eksempelvis feil antall sitteplasser, feil effekt, feil vekter, feil dekkdimensjon osv. Slike korreksjoner skjer sporadisk og det er ingen fabrikant som stikker seg ut. I denne runden hadde 5.620 kjøretøy avvik og er korrigert. Av disse har 5.399 fått nye vognkort, forteller Brokhaug til Dagsavisen.

Feil antall sitteplasser

Overingeniøren bruker antallet sitteplasser i varebilen VW Transporter som eksempel på korrigeringer – som vil kreve nytt vognkort.

– Vi har i flere år mottatt feil sitteplasser på Volkswagen Transporter. Typegodkjenningen åpner opp for maksimalt antall sitteplasser foran i kjøretøyet – som kan være tre – men mange av kjøretøyene ble levert med to sitteplasser foran. Kjøretøyene dette gjelder er fra 2014 og nyere. Bakgrunnen til at vi reagerer er at kjøretøyene får mangler på periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) på grunn av at antall sitteplasser foran ikke stemmer med vognkortet. Vi har tatt kontakt med importøren og mottatt liste på alle kjøretøy som var levert med to sitteplasser foran, og sammenlignet disse med vårt register, forklarer Brokhaug.

Overingeniør i Statens vegvesen, Richard Brokhaug. (Statens vegvesen)

Vurderer mer informasjon

Richard Brokhaug i Statens vegvesen forteller at de har fått et begrenset antall tilbakemeldinger fra bileiere som uten forvarsel har mottatt nye vognkort. Men legger til:

– Vi ser nå på muligheten for å produsere et følgebrev med mer informasjon i forbindelse med utstedelsen av nye vognkort.

---

Hva er et vognkort?

Vognkortet består av to deler, en teknisk del og en eierdel. Den tekniske delen av vognkortet skal oppbevares i kjøretøyet, og inneholder opplysninger knyttet til eierens og kjøretøyets identitet. I tillegg til tekniske opplysninger om kjøretøyet. Denne delen skal oppbevares i kjøretøyet.

Del to er eierdel som inneholder opplysninger knyttet til kjøretøyets og eierens identitet. Denne delen bør oppbevares på et sikkert sted, atskilt fra kjøretøyet.

Salgsmeldingsdelen av vognkort del 2 ble fjernet 15. januar 2018. Har du en salgsmeldingsdel i vognkortet ditt kan du bruke den ved eierskifte, men det anbefales å bruke salgsmelding på Din side.

Hvis du kjører i Norge med en norskregistrert tilhenger, trenger du ikke ha med det originale vognkortet på hengeren. Det er nok å ha med en kopi. Du trenger ikke å attestere kopien på en trafikkstasjon.

Kilde: Statens vegvesen

---

