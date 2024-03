LO-lederen går kraftig ut mot oljeselskaper: – De sviktet

Peggy Hessen Følsvik savnet at de norske arbeidsgiverne som opererer på sokkelen gikk åpent ut og støttet kravet fra LO og LO-forbundet IE-FLT.

– De hadde muligheten til å stå opp for egne avtaler og virksomheter, egne ansatte og den norske modellen. Men de sviktet, sa LO-lederen da hun talte til Ekofisk-Komiteen, som avholdt sitt årsmøte – og 50-årsjubileum – på Quality Stavanger Airport tirsdag.

Les også: Dommen er en av LOs største seiere noen gang, mener nestleder

«Stille i båten»

Forbundsleder i IE-FLT, Frode Alfheim, ga også noen klare meldinger til motparten, som holdt seg helt tause under streiken som varte nesten et helt år.

Han mener medlemsbedriftene i Offshore Norge må adressere noen klare meldinger til sin hovedorganisasjon, om at de nå må ta et initiativ overfor IE-FLT for å gjenopprette tilliten.

– Vi har mange ubesvarte spørsmål, sier Alfheim til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i IE-FLT, Frode Alfheim, mener Offshore Norge har mye å svare for etter å ha vært tause under streiken som varte i nesten et år. (Leif Martin Kirknes/FriFagbevegelse)

Fikk to seire

LO og IE-FLT vant kampen mot arbeidsgiverne to ganger.

– Først vant vi i Arbeidsretten. Så fikk vi avtalen som gjør at de streikende kommer inn på tariffavtalen, som de har krav på. Det er jeg glad for. Men jeg er ikke glad for at vi måtte holde på i nesten et år før arbeidsgiversiden skjønte at den norske modellen skal gjelde på norsk sokkel. Og til vi fikk løsningen vi skulle hatt med en gang, sier Alfheim.

Han hadde en klar melding til arbeidsgiverne i salen.

– Etter å ha holdt oss gående så lenge som nesten et helt år, kan vi ikke bare lukke øynene og tenke at vi er «best friends» igjen. Vi vil ha klare svar på hvorfor vi måtte vente så lenge – og om de egentlig ønsker den norske modellen på norsk sokkel og havbaserte næringer. Eller om de vil gå ned på standarden på helse, miljø og sikkerhet og ha uorganiserte forhold for å gjøre det billigere, sier Frode Alfheim.

Han beskylder blant annet Offshore Norge for å ha sittet stille i båten og se på at konflikten ble den historiens lengste streik på norsk sokkel.

– De kunne bidratt til at partene møttes. Vi kunne fått løsningen på plass før konflikten startet, poengterer han.

Det var først da LO og Industri Energi vant fram i Arbeidsretten, og satte i verk sympatiaksjoner, at det ble en løsning på konflikten. Kun timer før sympatiaksjonen skulle tre i kraft.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Et angrep på norsk arbeidsliv

LO-leder Peggy Hessen Følsvik viste til at streiken handlet om noe så grunnleggende som tariffavtaler og retten til å organisere seg.

– Jeg har sagt at dette har vært et angrep på norsk arbeidsliv og den norske modellen.

Offisielt kom angrepet fra De britiske øyer.

– Men saken i Arbeidsretten dreide seg om norsk arbeidsrett og at norske tariffavtaler skulle gjelde på norsk sokkel. Norges Rederiforbund var vår motpart i retten. Offshore Norge valgte radiotaushet, sa Følsvik.

LO-lederen mener det er en ting som er sikkert:

– Når vi skal utvikle nye havnæringer er det norsk arbeidsrett, norske tariffavtaler, og den norske modellen som skal gjelde i Norge og på norsk sokkel, sa hun.

Hun siterte energiminister Terje Aasland (Ap):

– Det skal ikke utvikles nye næringer uten at vi er verdensledende på nettopp det.

Les også: Halvparten av nordmenns matkurv kan gi økte helserisikoer

– Dere har vært med på å skrive norsk historie

Følsvik mener utfallet av kampen som de ni streikende sto i, vil ha stor betydning for all framtidig havrelatert industri.

– Det var en kamp som måtte vinnes, og vi vant.

Det var mye takket være de som var klare til å gå til sympatistreik. Blant annet medlemmer i Ekofisk-Komiteen.

– Det var det som skulle til for å få slutt på konflikten. Dere har vært med på å skrive norsk historie. Tusen, tusen takk. Vi er virkelig stolte av dere. Vi er stolte av våre oljearbeidere i dette landet, var budskapet til jubilanten.

Ekofisk-Komiteen var den første fagorganisasjonen på norsk sokkel. Det er en fagforening for ansatte i ConocoPhillips Norge, som i dag er tilknyttet LO-forbundet Industri Energi.

Tre av fire fagorganiserte i bedriften er medlem av Ekofisk-Komiteen, som har i underkant av 1500 medlemmer. Foreningen ble formelt stiftet på Ekofisk i 1974 av ansatte i det som den gang het Phillips Petroleum Company, nå ConocoPhillips Norge.

Dette svarer Offshore Norge

Selv vil ikke Offshore Norge ta noen kritikk fra verken Alfheim eller Følsvik.

– Offshore Norge var ikke part i denne streiken, som gjaldt ni ansatte i SLK UK, som ikke er medlem hos oss. Offshore Norge er tilhenger av det organiserte arbeidsliv, er svaret kommunikasjonsleder for tariff og arbeidsliv i Offshore Norge, Stian Danielsen, gir til FriFagbevegelse.

Les også: Flyplassvektere under opplæring får ikke betalt: – Riv ruskende gærent

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen