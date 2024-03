En liten fornemmelse av vår

Plutselig var det nydelig å rusle rundt i Oslo sentrum. Mildt, vindstille, bare fortau, og ikke minst var det lyst. Det virket som om vinteren endelig hadde gitt opp. Men vårfornemmelser til tross, det kan komme tilbakefall.

Frosne sjeler

For statsmeteorolog Alexander Skeltved ved Meteorologisk institutt heller litt kulde i frosne sjeler.

– Det ser bra ut de neste dagene, og kanskje inn i helgen for Oslos del. Situasjonen vil holde seg i ro de neste dagene, men det vil nok ikke bli like mildt og fint som det har vært de siste dagen. Men temperaturen vil fortsatt holde seg på plussiden, sånn rette over null, sier meteorologen.

Han tør ikke love noe, og nedbøren, i form av snø og sludd, som kommer inn over Agder onsdag, kan trekke mot Oslo senere i uken.

– Det er en liten risiko at denne nedbøren treffer Oslo, og i så fall ytterst mot kysten, sier Alexander Skeltved.

Vi har sett det tidligere. Vi har vært sikre på at nå er det endelig vår, så våkner vi plutselig til snø, når vi minst venter det.

– Vi tør ikke love at våren er her. Det kan plutselig komme kaldluft og nedbør. Vi kan få et lite tilbakefall mot slutten av måneden, sier han.

– Så det er ingen grunn til å legge om til sommerdekk riktig ennå, sier han.

Pollen

Med våren kommer pollensesongen, en sesong ikke allergikere er særlig glad i.

Det har vært kraftig spredning av orepollen flere steder i landet denne uken. Tirsdag er det kun Østlandet hvor den kraftige spredningen fortsetter, skriver NTB.

Or er den pollentypen som først starter spredning og som for mange allergikere markerer starten på sesongen. Mandag var det kraftig spredning av or i kystnære områder på Østlandet med Oslo.

Også tirsdag er det her ventet kraftig spredning av or, samt beskjeden spredning av hassel, ifølge pollenvarslingen til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Flere steder i landet er det ventet moderat spredning av or tirsdag. Dette gjelder Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane, og Rogaland. Flere av disse stedene hadde kraftig spredning av orepollen mandag.

Det antas at i overkant av 20 prosent av befolkningen har en mer eller mindre alvorlig pollenallergi, ifølge Astma- og Allergiforbundet. Hvis du har pollenallergi, reagerer kroppen på proteiner fra noen trær og vekster, som for eksempel bjørk.

Forbundet har flere råd til pollenallergikere, blant annet at man bør ta medisin – og helst starte før symptomene blir for sterke. Det oppfordres også til at man vasker ansikt og hender når man har vært ute.

