Ber om å bli hørt om uroen i Oslo-skolen: – Treffsikre tiltak krever kompetanse

– Det prates mye om det, om «laget rundt eleven», men det er ingen som kan fortelle oss i FO i dag hvem som utgjør dette laget på de forskjellige skolene, sier Joachim Nybakke, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og nestleder i FO (Fellesorganisasjonen) Oslo.

Denne uken kom det nye tall om vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. Tallenes tale er klar: Det har aldri vært mer vold og trusler enn i 2023, og det er særlig de mest alvorlige hendelsene som øker i omfang.

Klar melding fra FO

Til Dagsavisen sa Oslos skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) at de er opptatt av at dette må gjøres noe med.

– Det ble vedtatt en handlingsplan om dette i bystyret i fjor. Den har fått virke en stund, og skal revurderes nå. Jeg er opptatt av å se hvilke tiltak som har fungert, hva som må forbedres og hva vi må sette inn av nye tiltak, sa Midtgarden.

Joachim Nybakke og FO har et helt konkret forslag til skolebyråden. Et de har foreslått flere ganger, og hatt som hovedinnspill til både Utdanningsetaten, byrådsavdeling og politikere i Oslo:

Kartlegg hvem som egentlig er i «laget rundt eleven».

– Når man skal snakke om laget rundt elevene, og god forebygging, er det viktig å finne ut hvem som jobber på skolene i dag, i tillegg til lærerne. Hvilken kompetanse har de, spør Nybakke.

Hummer og kanari

Hvilke skoler har egentlig satset på å bygge opp såkalte miljøteam, og hvilke skoler har ikke det?

– Utdanningsetaten har over 17 000 ansatte totalt sett. Det er Norges største offentlige etat, og nesten en tredjedel av de ansatte i Oslo kommune jobber i utdanningsetaten. Men ingen har oversikt, og det er for meg helt uforståelig. Skal man komme noen vei med å snakke om forebygging, må man vite om hvilket «lag» man har ansatt på skolene.

FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Dette er typiske grupper som miljøteam kan bestå av.

I fjor sendte FO ut spørreundersøkelser til de av deres medlemmer som er ansatt på skoler i Oslo. Der spurte de om hvorvidt skolen medlemmene jobbet på hadde miljøteam, hvor mange de eventuelt besto av og hvilken kompetanse de hadde.

– Der svarte noen at de var eneste ansatte uten noe team, noen svarte at de hadde miljøteam med flere ansatte der alle hadde formell kompetanse, og andre svarte at de hadde team, men ingen av de involverte hadde formell kompetanse. Det er veldig variabelt, sier Nybakke.

---

«Selv om vi har et miljøteam, så jobber det ikke med de mest sårbare barna. Den daglige jobben med disse barna gjøres av lærlinger og vikarer. Disse er unge og uerfarne, og det er langt mellom dem som klarer å stå i belastning det utgjør over tid. Det blir mye brannslukking og lite helhetlig jobbing som følge av dette. De byttes ut flere ganger, og man må starte på scratch igjen. Dette gjelder også da også barna som opplever det som et brudd og en avvisning.»

Eksempel på tilbakemelding fra FOs medlemsundersøkelse.

---

Lærere ønsker støttespillere med kompetanse

Nybakke forteller at det som ofte trekkes fram når det prates om hvilke grep som må til for å stagge den økende trenden med mobbing, vold og trusler, er å ansette flere lærere og helsesykepleiere.

– I 2022 kom det en forskningsrapport om hvordan innføringen av lærernormen i 2018 har gått. Her ble lærere blant annet spurt om hvilke andre yrkesgrupper de savner tilgang på i skolen. Elleve prosent av lærerne svarte at de savnet flere helsesykepleiere, sier han, og fortsetter:

– 64 prosent svarte at de savnet tilgang på miljøterapeuter. Og de presiserer at de savner tilgang på miljøterapeuter med formell kompetanse, som er komplementær til deres egen.

Nybakke og FO har jobbet lenge med å pushe flere sosialarbeidere inn i skolene. De har også de siste årene sett på stillingsutlysningene i Utdanningsetaten. De reagerer på innholdet i flere av dem.

– Vi har sett på hvilke typer stillinger som ligger ute, og det er typisk at det søkes etter assistenter eller miljøarbeidere. Men når du begynner å lese hvilke arbeidsoppgaver skolene vil ha løst, er det ganske komplekse ting. Likevel søkes det ikke spesifikt etter kompetanse som tilsvarer det behovet som egentlig ligger der.

Tror ikke på bedring uten endring

Når Oslo kommune de siste årene har laget budsjett, har FO sørget for å fortelle politikerne hva de mener trengs i budsjettet: en grundig kartlegging, flere miljøterapeuter og mer sosialfaglig kompetanse. Slik kan blant annet mobbetallene gå ned, tror de.

– Vi er ikke veldig trygge på at mobbetallene kommer til å være bedre om et år. Dette er et problem på nasjonalt nivå, men også et Oslo-problem, at man ikke har mer satsing på andre yrkesgrupper i skolen. Typiske arbeidsoppgaver for miljøterapeuter er å kartlegge og analysere skolemiljøet, da er det stor forskjell på om du ansetter noen med formell kompetanse eller ei.

– Skal det settes inn treffsikre tiltak, er ikke det noe man bare tar ut av fantasien, det trengs kompetanse. Det er typiske ting som vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og lignende er utdanna til.

