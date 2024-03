Frykter bæsjing ved drikkevann

– Vi er bekymret for at den planlagte skogsbilveien til Losby Bruk vil medføre at området blir mer tilgjengelig som rekreasjonsområde, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten.

– Med økt aktivitet i Elvågas nedbørfelt – og spesielt i restriksjonsområdet, øker sjansene for toalettbesøk i skogen.

– Spesielt avføring fra hunder ser vi på som en stor risiko for spredning av sykdomsfremkallende virus, parasitter og bakterier.

Strenge restriksjoner

Hult påpeker at det er strengt forbudt å forurense drikkevannskilden. I det han omtaler som «restriksjonsområdet», er det derfor en rekke begrensninger i hva folk kan gjøre. Det er forbud mot både bading, fisking, vasking og å slå seg ned nærmere enn 50 meter fra bredden.

– Elvåga er drikkevannskilde til cirka 10 prosent av Oslos befolkning og forsyner i en normalsituasjon områdene Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell, i tillegg til den delen av Nordre Follo kommune som var gamle Ski kommune, opplyser Hult.

Nylig skrev Dagsavisen at også MDG er bekymret for hva den nye skogsbilveien til Losby Bruk vil kunne føre til for Elvåga. Planen er å bygge en nær fire kilometer lang vei som delvis går parallelt med drikkevannskilden og litt høyere i terrenget.

Det aktuelle området ligger i Lørenskog kommune. Losby Bruk eier jord- og skogbruksområder både i Lørenskog og i Rælingen.

Ifølge MDG er det cirka 800 meter fra der veien er planlagt bygd og ned til Elvåga. En rekke bekker/sig renner fra dette området og ned i drikkevannet, konstaterer partiet.

– Jeg vet ikke om dette innebærer noen fare (for drikkevannskvaliteten, journ. anmrk), men jeg synes at det må vurderes, uttalte MDGs Einar Wilhelmsen da Dagsavisen først skrev om dette.

– Det som i størst grad kan påvirke vannkvaliteten til drikkevannet er opphold fra mennesker og dyr i nærheten av drikkevannet, sier Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Kan påvirke vannkvaliteten

En slik vurdering har Vann- og avløpsetaten allerede gjort, får Dagsavisen opplyst nå.

– Vi vurderer at skogsbilveien vil ha svært liten innvirkning på vannkvaliteten i Elvåga, sier Frode Hult.

Han viser i den anledning til hva Vann- og avløpsetaten kom fram til for tre år siden.

– Vi gjorde en risiko- og sårbarhetsanalyse for Maridalen i 2021, hvor det ble vurdert at skogen i Maridalsvannets nedbørfelt drives på en slik måte at skogsdrift ikke utgjør en reell trussel mot vannkvaliteten. Der er både veisystem og skogsdrift mye mer utpreget enn hva tilfellet er og vil være i Elvågas nedbørfelt, påpeker Hult.

– Hva kan generelt sett påvirke vannkvaliteten til drikkevann? Vil for eksempel mikroplast fra bildekk kunne redusere kvaliteten?

– Det finnes ingen standardisert metode for prøvetaking, kvantifisering og identifisering av mikroplast i ferskvann. Flere studier har konkludert med at det er svært lite mikroplast i norske drikkevann – ei heller i Elvåga, svarer Hult.

Men…

– Det som i størst grad kan påvirke vannkvaliteten til drikkevannet er opphold fra mennesker og dyr i nærheten av drikkevannet, påpeker Hult.

– Det øker sjansene for toalettbesøk i skogen og spredning av avføring fra dyr.

– Hvordan blir kvaliteten på drikkevannet sikret?

– Vannet fra Elvåga blir fullrenset ved Skullerud vannbehandlingsanlegg og har ypperste kvalitet, og oppfyller alle krav i drikkevannsforskriften, svarer Hult.

– Området må beskyttes

Da Dagsavisen først skrev om MDGs bekymring for drikkevannet i Elvåga, uttalte Erling Bergsaker – skogsjef ved Losby Bruk, at «jeg kan ikke tenke meg at det er noen avrenningsfare fra veien».

Han opplyste også at det ikke skal brukes noen form for kjemikalier ved byggingen av veien, og at veien ikke vil bli saltet når den tas i bruk. Bergsaker påpekte dessuten at «dette blir en bommet vei, og bruken blir helt marginal».

– Tømmerbiler må nødvendigvis bruke den, men det blir veldig lite trafikk, egentlig, sa Bergsaker også.

Einar Wilhelmsen i MDG, slår seg ikke til ro med dette.

– Jeg er fortsatt bekymret over at Losby Bruk tar så lett på saken, sier han.

– Et uhell i byggefasen fra et ganske stort anleggsarbeid med forurensing fra sprengingen eller større lekkasjer fra anleggsmaskinene eller tanker, vil renne ned i byens drikkevann.

Dagsavisen har også spurt Wilhelmsen om han har noen kommentarer til det Vann- og avløpsetaten uttaler, blant annet om toalettbesøk i skogen og avføring fra hunder.

– Det viktigste er at dette området må beskyttes mot nye inngrep, sier Wilhelmsen.

– Oslo kommune eier mye skog i Østmarka i andre kommuner, som forvaltes på en svært god måte. Byrådet må på banen og bidra til å sikre dette fantastiske området for framtida, i verste fall ved å tilby seg å kjøpe området.

Avgjøres i april

Marit Kristine Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, har så langt vært lunken til et mulig kjøp av det aktuelle skogsområdet av Lørenskog kommune, selv om også hun er imot den planlagte skogsbilveien.

– Jeg mener først og fremst Lørenskog kommune må ta ansvar i denne saken og stille seg på naturens side, uttalte hun nylig til Dagsavisen.

– Oslo kommune har sagt tydelig fra om hva vi mener i denne saken, og jeg vil fortsette å legge fram det budskapet på alle arenaer jeg kan.

Lørenskog kommunestyre behandler søknaden fra Losby Bruk om å få bygge den aktuelle skogsbilveien, i løpet av sitt møte 17. april.

– Jeg skjønner ikke hvordan Lørenskog kommune kan behandle saken uten at det finnes en skikkelig og faglig vurdering av konsekvensene for drikkevannet, sier Einar Wilhelmsen.

– De kan ikke ha en god saksbehandling uten å utrede konsekvensene, mener han.

Administrasjonen i Lørenskog kommune legger fram sin innstilling i saken mot slutten av mars, før den politiske behandlingen, først i formannskapet og så i kommunestyret.

