– Barna i Rafah er truet fra alle kanter

– Vi står midt i en katastrofal situasjon for den palestinske befolkningen, som nå også trues av evakuering og bakkeinvasjon. Ødeleggelsene i Gaza er fra før helt enorme. Dette er så ekstremt, vi har ikke sett slike ødeleggelser før, sier Mads Frilander, som har vært landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Palestina i snart fem år.

– De neste dagene fram til 10. mars blir avgjørende, sier Anna Hamre, som er humanitærrådgiver for SOS-barnebyer.

– Hvis man ikke får til en løsning eller våpenhvile før, og det blir evakuering av 1,5 millioner mennesker og militær bakkeinvasjon i et område på størrelse av en tiendedel av Oslo, så sier det seg selv at dette ikke kan ende bra. Det er vanskelig å finne ord som er store nok for den katastrofen vi nå ser nærme seg, men vi er nødt til å minne verdenssamfunnet på konsekvensene av dette, sier Hamre til Dagsavisen.

– Hvem er Hamas?

SOS-barnebyer tar seg av barn som er alene og familier i krise, og er stasjonert i byen Rafah i Sør-Gaza, et område som nå er sterkt preget av store teltleirer med 1, 5 millioner internt fordrevne flyktninger fra Nord-Gaza. Etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu offentliggjorde sin plan om en evakuering av disse flyktningene og en militæroffensiv mot Rafah på bakken, er et stort politisk spill i gang som kan få dramatiske følger for de sivile i området.

Israel krever at Hamas innen 10. mars, starten på ramadan, utleverer de 136 israelske gislene som fortsatt skal befinne seg i Gaza. Samtidig truer Netanyahu med å gå inn militært for å knuse Hamas en gang for alle.

– Men så er spørsmålet: Hvem er Hamas? Hva vil det si å «knuse Hamas en gang for alle?» spør Frilander.

– Gjelder dette bare Hamas-krigere med våpen i hånd, eller vil de også knuse den sivile delen av Hamas? Hvor langt føler Israel at de kan gå? Eksisterer det en rød linje, der USA og landene i Europa vil sette ned foten for Israel? spør Frilander videre, som syns spørsmålene om hva som vil skje videre i Gaza er mange og vanskelige å svare på.

– Aldri sett noen lignende

Dagsavisen møter Frilander på Kirkens Nødhjelps Oslo-kontor, men ellers er han stasjonert i Jerusalem. Det vil si, han og familien bodde i Jerusalem fram til den skjebnesvangre dagen 7. oktober 2023, da Hamas gikk til angrep på Israel.

– Det var en lørdag morgen, og jeg var på vei til fotballtrening med mine to sønner. Da meldingene om Hamas’ angrep begynte å tikke inn, skjønte jeg ganske raskt at nå kom ingenting til å bli det samme igjen, sier han til Dagsavisen.

Et par uker senere ble han evakuert sammen med familien til Amman i Jordan. Siden har det ikke vært mulig å få innreise til Israel igjen, hans Palestina-team er splittet og spredt i flere land, og humanitære organisasjoner sliter generelt med å få komme inn i Gaza.

– Å drive nødhjelp slik forholdene nå er i Gaza er vanskelig og frustrerende, sier Frilander.

Men Kirkens Nødhjelp har i alle fall vært i stand til å gi en del grunnleggende hjelp de siste fem månedene etter at krigen startet. Som utdeling av varme måltider, tørrmat, tepper og vann. All annen langsiktig bistand som Kirkens Nødhjelp har drevet med i årtier, som yrkesopplæring, er stanset.

– Alle de jeg kjenner i humanitære organisasjoner som har vært inne på Gaza, sier det samme: «Vi har aldri sett noe lignende før». Det var ikke noe som kunne forestille seg at det skulle bli så ekstremt, sier landdirektøren.

Sult og sykdommer

Situasjonen er dermed allerede kritisk for de mange flyktningene i Gaza, og da særlig i Rafah. Frilander ser i tillegg for seg store tap av menneskeliv dersom det blitt mer bombing av dette tett befolkede området, og ikke minst hvis det blir en israelsk bakkeinvasjon.

– Det sier seg selv, at mange liv vil gå tapt, sier han, samtidig som han også tror at krigens følgevirkninger kan bli svært alvorlige. Han tror mange palestinere vil dø av sult, eller sykdommer, og understreker det «alle» nå vet: De palestinske flyktningene i Rafah har ingen steder å gjøre av seg.

Grensen til Egypt er foreløpig stengt, og skulle flyktningene få kommer over dit, er det usikkert hva slags skjebne som venter dem. De kan bli internert i en leire, og mange av dem frykter også at de aldri vil få komme tilbake til Gaza igjen. De historiske erfaringene skremmer, som «Nakba», krigen i 1948 som endte med at rundt 800.000 palestinere ble fordrevet til nabolandene. De fikk aldri komme hjem igjen.

– De er redde for å miste sitt land, om de flykter til Egypt. Da vil de heller dø hjemme, sier Palestina-direktøren, som mener at «evakuering» er et altfor svakt ord for det som skjer nå.

– «Fordrivelse» er et bedre ord for dette, mener Frilander.

Mads Frilander har vært Kirkens Nødhjelps landdirektør i Palestina i snart fem år. (Håvard Bjelland)

– Ekstremt bekymret

Anna Hamre i SOS-barnebyer forteller at mellom 17.000-19.000 barn i Gaza har mistet sine foreldre og andre omsorgspersoner etter at krigen startet 7. oktober. Mange av de disse foreldreløse palestinske barna befinner seg i leire i Rafah, men 76 av dem bodde allerede fast i SOS-Barnebyers fasiliteter i byen. I det siste har de tatt imot enda flere barn, slik at det nå er i underkant av hundre barn som bor der, i tillegg til flere hundre internt fordrevne familier.

– Vi er ekstremt bekymret for disse foreldreløse barna i Rafah og ellers i Gaza, som er uten foreldrenes beskyttelse, sier Hamre.

– Noen av dem blir tatt vare på av andre familiemedlemmer, som også har fått hjelp av SOS-barnebyer, mens andre må klare seg alene. Barna henger gjerne rundt sykehus eller matutdelinger, der de ser etter trygge voksne. De bor i en leir full av desperate mennesker samlet på en liten plass, og har ikke nok mat. Situasjonen er i ferd med å bli mer og mer tilspisset. Bare de siste dagene har 10 barn dødd av underernæring, sier Hamre, som legger til:

– Barna i Rafah er truet fra alle kanter. Det kan bli mer krigføring og bombing, men sult er også en veldig stor trussel. Får vi ikke inn mer nødhjelp nå, så kan dette utvikle seg til ren hungersnød. Denne «evakueringen» som Israel snakker om, av 1,5 millioner mennesker som ikke har noe sted å dra, finnes det foreløpig ingen praktisk plan for. Hvis det da i tillegg skulle komme en bakkeinvasjon, så tror jeg ikke noen av oss greier å forestille oss hva som kan skje disse menneskene.

SOS-Barnebyers skole i Rafah har også blitt mottakssenter for flyktninger. (SOS Barnebyer)

– Hvem skal betale?

Mads Frilander i Kirkens Nødhjelp har også vanskelig for å se hvordan det skal bli for Gaza den dagen krigen er over.

– Ødeleggelsene er bare så enorme. Det vil ta mange år gjenreise Gaza igjen. Og hvem skal betale for det? Hvem får bo der? Hvilke myndigheter skal få kontrollen? spør han.

– Kanskje kan en annen palestinsk gruppering enn Hamas få styringen, men det spørs om de vil ha legitimitet i befolkningen, sier han.

Hvis det blir Israel som får kontrollen over Gaza, og de palestinske flyktningene ikke får komme hjem, tror Frilander det kan komme flere israelske bosettere.

– Det er sterke krefter i Israel, også i regjeringen som ønsker dette. Uttalelser fra noen av disse politikerne tyder på at de ikke har i sinne å la flyktningene komme tilbake, sier han til Dagsavisen.

