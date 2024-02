NRK fant svindel-etterlyst mann før politiet: – Veldig glade politiet har tatt ham nå

Mannen er tiltalt for å ha svindlet tolv personer for penger, nesten alle de tolv ofrene hans har innvandrerbakgrunn. Beløpet han angivelig skal ha svindlet til seg er rundt 12 millioner kroner. I april i 2022 skulle rettssaken starte, men før den tid var han sporløs borte.

Helt til NRK fant ham i Romania. Til NRK sa han at han ikke hadde lurt noen for penger, at de som mener de har blitt lurt, hadde vært med på det selv. Han sa at det var de andre som var slanger, ikke han.

Mannen ble pågrepet 20. januar 2024 i Timisoara i Romania, med hjelp fra rumensk politi. Han ble overlevert til norske myndigheter 29. januar 2024, og er nå varetektsfengslet i fire uker.

Nå glimter ofrene endelig litt håp om å se den mannen som ifølge dem lurte dem trill rundt, i fengsel. Samtidig håper de at de nå kanskje kan få pengene tilbake.

Dagsavisen har tidligere skrevet om arbeidsinnvandrerne «Marina» og «Christoffer» som sitter igjen med en stor gjeld. Hver måned sier de at de må ut med 24.000 kroner for gjelden de aldri fikk benyttet seg av. Paret ønsker å være anonyme i frykt for egen sikkerhet.

Mannen skal ifølge tiltalen ha tilbudt sine ofre hjelp til å søke lån og dermed forledet dem til å gi ham deres bankbrikke og personopplysninger. Tiltalte skal ifølge tiltalen ha tatt opp lån og kredittkortgjeld navnet deres, og pengene brukte han til egne formål.

Ifølge tiltalen skal det ha foregått fra 2017 til 2020.

Dagsavisen har bedt om en kommentar til saken fra den tiltaltes forsvarer, advokat Farid Bouras fra advokatfirmaet Elden. Han har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

– Vi ble kjempeglade, vi hadde jo jobbet så hardt med å få lån og tillot oss ikke noen goder mens vi sparte. Jeg var overlykkelig, forteller «Marina». Men gleden varte ikke lenge. (Hina Aslam)

Reagerer på politiarbeid

Nå håper «Marina» og «Christoffer» å få tilbake pengene de mener mannen skal ha svindlet dem for. I flere år har «Marina» betalt rundt 10.000 kroner fra lønnen sin til gjeld og inkasso, og «Christoffer» betaler rundt 14.000 kroner i måneden, forteller paret.

De har lite igjen å rutte med, begge sier ja til all overtid de får, forteller «Marina og Christoffer».

Paret får nå hjelp fra familien deres i hjemlandet for å få endene til å møtes. Familien sender blant annet mat og penger, men det var ikke derfor paret kom til Norge. De ville finne lykken her og hjelpe familien i hjemlandet.

«Christoffer» sier at han stusset litt over banksystemet i Norge. Han forteller at han var naiv og trodde at slikt kan ikke skje i Norge.

– Når vi dro vi til banken, ble vi møtt med stengte dører og fikk beskjed om å legge inn en digital søknad. I hjemlandet mitt har vi ikke bankbrikke, alt blir betalt med kontanter, sier han.

Begge reagerer nå på at journalister fra NRK fant mannen før politiet.

– Vi er veldig glad for at politiet nå har tatt han, men vi har ventet lenge. Og siden da har vi betalt på et lån som vi ikke fikk benyttet oss av. Vi lever på veldig lite. Det har preget både meg og min kone både psykisk og fysisk. Derfor er det litt uforståelig at noen journalister kan finne han så lett, mens politiet brukte så lang tid, sier «Christoffer».

«Marina» og «Christoffer» ser nå litt lysere på fremtiden og håper at de kan få igjen noen av pengene tilbake slik at de kan realisere drømmen sin om egen bolig i Norge.

Egil Sundvor blir er redaktør for Dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK.

– Forsvant under jorda

Politiadvokat Line Lobben Pettersen sier at på dette tidspunktet ønsker de ikke å uttale seg om hvordan mannen forholder seg tiltalen.

– Sør-Øst politidistrikt og FAST (Fugitive Active Search Team) på Kripos, har i samarbeid med rumensk politi jobbet kontinuerlig med å finne ham. Det er foretatt en rekke undersøkelser i den sammenheng. Politiet hadde også på tidspunktet hvor NRK oppsøkte ham kontroll på hvor han befant seg, samt planla å gjennomføre en aksjon. Etter at han ble konfrontert av NRK ble dette imidlertid vanskeliggjort, da han «forsvant under jorda» etter dette, sier hun.

Til det svarer redaktør for dokumentar og samfunnsavdeling i NRK, Egil Sundvor slik:

– Vi forstår at ofrene reagerer på at politiet har brukt lang tid på å finne ham, men det er urimelig å antyde at NRK er skyld i det. Vi vet at norsk og internasjonalt politi hadde jobbet med denne saken i mer enn et halvt år før vi publiserte, uten å finne eller pågripe ham. Vi stiller oss derfor undrende til at de mener å ha kontroll på ham. Politiet var godt kjent over at vi jobbet med saken, og at NRK lette etter ham.

Akkurat nå jobber politiet med å gjennomføre avhør av tiltalte, dersom han ønsker å forklare seg, deretter vil de vurdere om det er ytterligere etterforskningsskritt som skal gjennomføres.

– Ofre forteller at det var flere personer som skal ha samarbeidet med mannen. Er det en spor dere følger nå?

– Det vil vi ikke uttale oss om på nåværende tidspunkt. Vi jobber med å få oversikt over dette, sier politiadvokat Line Lobben Pettersen.

Pettersen forklarer også at det er vanskelig å si noe på nåværende tidspunkt om hvor stor sjanse det er for at ofrene får pengene tilbake, men at de forsøker gjennom etterforskningen å sikre midler som kan inndras.

Paret sitter igjen med regning på 24.000 kroner hver måned som de må betale for lånet de ikke fikk benyttet seg av. (Hina Aslam)

Drømmen om bolig

Det var en egen bolig «Marina» og «Christoffer» ønsket seg for seg selv og barna. Med lite norskkunnskaper og lite forståelse av banksystemer i Norge trengte de hjelp for å få lån.

– En familievenn, som selv var innvandrer, fortalte at man trenger egenkapital for å kjøpe hus. I løpet av tre år klarte vi å spare opp 500.000. Vi levde ikke akkurat et luksusliv, og det ble mye overtid uten penger til ferie eller annen kos, fortalte «Marina» til Dagsavisen.

Denne familievennen ble en slags rådgiver, og hjalp ekteparet med å dra til flere banker for å få boliglån. Samtidig snakket han om at han kjente en mann som har hjulpet mange med å få lån.

Slik kom den nå tiltalte mannen inn i bildet. Ifølge paret skal mannen ha ringt på eget initiativ. De ble bedt om å komme innom hans kontor med de tre siste lønnsslippene. Paret tok turen til kontoret hans som lå i Nedre Slottsgate. Et fasjonabelt strøk, der man blant annet finner den eksklusive butikken Louis Vuitton.

Paret ble glad over å få den veiledningen de trengte for å oppnå boligdrømmen.

Begge overleverte sine bankbrikker og overførte sparepengene til et kontonummer, slik de sier at de fikk beskjed om. Etter hvert sluttet den nå tiltalte mannen å svare, ifølge paret. Da det tikket inn regning ble «Marina» og «Christoffer» urolige. Da forsto paret at de kunne ha vært ofre for svindel. Nærmere to millioner kroner og sparepenger på 500.000 kroner var borte, forteller «Marina» og «Christoffer».

[ Marianne går ikke på ski: – Jeg føler at Marka ikke lenger er for alle ]

Her er kontorlokalet ofre Marina og Christoffer ble lokket inn til ifølge dem. (Privat)

