Mot dårlige tider for dronehatere

– Dersom det er et ønske i samfunnet er det mulig å få til.

Det svarer Hans Petter Heimro, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, på Dagsavisens spørsmål om det kan bli omfattende bruk av droner i hytteområder for å få fraktet dagligvarer og andre varer til hyttene.

– Stadig mer presserende

Men en slik utvikling vil ikke være uten utfordringer.

– Med mer utstrakt bruk av droner til dette, kan det bli nødvendig med flere tiltak for å ivareta flysikkerheten. For eksempel kan det i enkelte områder bli nødvendig med en lufttrafikktjeneste for droner, litt som det som finnes for passasjerfly, fortsetter Heimro.

– Dette som vil kalles «U-space», er ute på høring nå, opplyser han.

U-space innebærer «samtidig bruk av ubemannede luftfartøyer (droner) i stort omfang, gjennom automatiserte og digitale systemer, i fastsatte områder i de laveste delene av luftrommet», skriver Luftfartstilsynet i forslaget som på høring fram til slutten av mars.

En egen U-space-forordning trådte i kraft i EU i januar i fjor. Her til lands kan det samme regelverket tre i kraft i løpet av sommeren i år, forutsatt at Stortinget samtykker i det.

Samtidig blir behovet for tjenester som kan ivareta sikkerheten til både bemannet og ubemannet luftfart her til lands «stadig mer presserende, særlig på grunn av at mengden droneflyginger i de laveste delene av luftrommet er økende», konstaterer Luftfartstilsynet.

Pakket og klart for avgang, på denne ferden med blant annet ketchup i lasten som Aviants drone skal ha med seg. (Foto: Aviant)

Kritiske røster på Sjusjøen

Seneste tilskudd til slike droneflyginger står selskapet Aviant for, etter at de nylig begynte å levere varer til hytteeiere på Sjusjøen.

– I hovedsak er det mat som blir bestilt, som sushi, kebab og burger, men også medisiner til folk som er syke og ikke vil sette seg i bilen for å hente dem selv, forteller Lars Erik Fagernæs, daglig leder i Aviant.

Da de 16 kilo tunge dronene til Aviant, som flyr i en hastighet på 100 kilometer i timen, ble tatt i bruk på Sjusjøen, lot ikke reaksjonene vente på seg. «Bråker enormt», «særdeles støyende», «lyden bærer over flere kilometer» og «levere melkesjokolade og Cola med droner er meningsløst» var noen av reaksjonene på Facebook.

– Temperaturen på innleggene har gitt seg ganske mye nå. Vi så også at av de om lag 100 som kommenterte, var det ingen som har prøvd tjenesten, sier Fagernæs.

– Jeg tror reaksjonene er en refleks på ny teknologi som blir introdusert. Problemene ved denne teknologien – som for eksempel støy, kan vi løse på sikt.

– Hvor mye lyd kommer det fra dronene deres?

– Det er flere måter å måle støy på. I desibel er det omtrent som en bil, men frekvensen på lyden er slik at den kan oppleves som mer støyende enn en bil, svarer Fagernæs.

Lars Erik Fagernæs fikk mye kjeft da Aviant tok i bruk droner for å betjene hytteeiere på Sjusjøen. – Temperaturen på innleggene har gitt seg ganske mye nå, sier Fagernæs. (Foto: Aviant)

5.000 droneoperatører

Aviants bruk av droner på Sjusjøen skjer med Luftfartstilsynets velsignelse.

– Hva tenker dere om bruk av droner for å frakte dagligvarer til hytteeiere?

– Vi er en pådriver for samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart, svarer Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet.

– Frakt av dagligvarer til hytteeiere kommer ikke øverst på skalaen i samfunnsnytte, men testingen kan gi verdifulle erfaringer til operatører og myndigheter om droneoperasjoner utenfor synsvidde. For eksempel ønsker politiet å fly droner utenfor synsvidde i større skala, fortsetter han.

Heimro viser i den anledning til en artikkel på nettsidene til UAS Norway (Unmanned Aerial Systems Norway).

I begynnelsen av februar skrev UAS Norway at «Politiet ønsker droner som første enhet på stedet», og at «41 dronestasjoner kan dekke 50 prosent av Norges befolkning». Politidirektoratet har levert en utredning om dette til Justisdepartementet, og ønsket er å gjennomføre en testperiode med bruk av droner som første respons fra politiets side ved ulike typer hendelser.

Allerede er det slik at «mer enn 5.000 norske droneoperatører bruker i dag droner til profesjonelle formål», skriver UAS Norway også. Over 2.000 av dem er organisert i UAS Norway.

«Fremtidens luftfart er ubemannet. Det er helt sikkert», slår interesseorganisasjonen fast.

– Når du har tatt en pils

Heimro ser både fordeler og ulemper ved bruk av droner.

– Dersom det fører til mindre bruk av større kjøretøy, kan det føre til mindre utslipp, påpeker han.

– Risiko, støy og privatliv er utfordringer, tilføyer han.

Mye er overlatt til droneselskapene selv, når det gjelder disse utfordringene.

– Operatøren er ansvarlig for risikovurderinger, minimere støy og at regler rundt personvern ivaretas, opplyser Heimro.

– Luftfartstilsynet følger opp operatørene gjennom risikobasert tilsyn.

Aviant har allerede opparbeidet seg mye erfaring. De har drevet med dronelevering siden 2020, blant annet ved rundt 4.000 flygninger med blodprøver og medisiner for mellom andre St. Olavs hospital i Trondheim.

Når det gjelder leveransene på Sjusjøen, så er målgruppen for Aviant, i utgangspunktet eierne av om lag 4.000 hytter.

– Av dem vi har ringt sier cirka 50 prosent at de har lyst til å prøve tjenesten, sier Lars Erik Fagernæs.

– Ikke som et fast alternativ til varetransport, men til den ene gangen du for eksempel har glemt å kjøpe tennbriketter, eller når du har tatt deg en pils i solveggen og får lyst på sushi.

Eksplosjonen i Drøbak Politiet bruker allerede droner og ønsker å utvide bruken av dette hjelpemiddelet. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Har dessuten fallskjerm

I første omgang er planen til Aviant å levere sushi og andre varer til hytteeiere på Sjusjøen fram til påske «og sikkert litt lenger», før de gjør seg en vurdering av erfaringene så langt.

– Hvor løser vi problemer for folk? Hvorvidt det er ved å levere til hytter, til eneboliger i forstedene eller på landet, vet vi ikke ennå. Vi har fått mest respons, men også kritikk fra hyttemarkedet. Denne kritikken var til å forvente når vi introduserer flyvende UFO-er, som innebærer noe helt nytt både visuelt og lydmessig, sier Fasgernæs.

– Hvor mye koster det å få levert sushi på Sjusjøen?

– 34 kroner.

– Kan det lønne seg for dere å ha et slikt tilbud da?

– Det koster lite å gjøre en faktisk levering. Det er ikke så alt for mange som må bruke denne tjenesten for at det skal lønne seg. Og fra en base kan vi levere mer enn bare sushi og medisiner. Droner har mange bruksområder, også samfunnsmessig nyttige ting.

Fagernæs nevner frakt av hjertestartere og mat fra hjemmetjenesten som et par eksempler på det.

– Hva med risikoen for at det kan skje en ulykke?

– Det vi er mest opptatt av er sikkerhet, og har ikke opplevd noen alvorlige hendelser fra driften av Kyte utenfor Trondheim i over ett år. Dronene har dessuten fallskjerm som utløses automatisk hvis noe skjer, svarer Fagernæs.

