Taxisjåførene må kjøre opptil fire mil for å lade elbilene

ASKIM (Dagsavisen): – Infrastrukturen burde vært utbygd før kravet om en fossilfri drosjepark ble innført, da hadde det vært optimalt, sier Sigbjørn Julien.

Han er daglig leder for Østfold taxitjenester og har totalt 49 drosjer som dekker et stort område i Indre Østfold. Fra svenskegrensa til Nordre Follo i en retning, til avgrensning mot Sarpsborg og Moss – og Lillestrøm i nord. I løpet av året vil det Julien kaller småbilsegmentet av drosjene være fossilfrie. Nå er det 28 elektriske taxier på veien i Indre Østfold. Men ikke uten problemer.

– Ladeutfordringer. Vi har stasjonert biler på Ørje, i Trøgstad, Askim, Mysen og Rakkestad. I vårt område er det kun én fullgod ladestasjon, på YX Jaren i Tomter. Det betyr at kjøreturen blir henholdsvis 43 kilometer fra Ørje, 27 kilometer fra Trøgstad og ei drøy mil fra Askim for å komme til hurtigladerne. Med en taxi som i beste fall kan ta imot mye strøm raskt, betyr dette en til en og halv time for sjåføren i kjøring og ventetid ved ladestasjonen, sier Julien.

På YX Jaren ved E18 hurtiglader taxiene i Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Vinteren er ekstra problematisk, forteller daglig leder.

– Når rekkevidden blir halvert i streng kulde, blir problemene ekstra store. Vi kan ikke justere ned varmeapparatet i bilene for å spare strøm. Det er krav til hvordan turen for passasjerene skal være. I tillegg er det selvfølgelig ingen drosjesjåfører som ønsker å avbryte vakta for å lade – vi vil jo at hjula skal gå hele tiden, sier han.

Mangler hurtigladere

Sigbjørn Julien er klar på at mangel på ladestasjoner ikke er et næringsproblem, men en samfunnsutfordring.

– Det holder ikke å si at bransjen har hatt god tid på å omstille seg, når ladestrukturen ikke er godt nok utbygd. Indre Østfold kommune flagger at de skal være en miljøkommune. Jeg tok initiativ til et møte for å se om vi i fellesskap kan komme fram til en løsning rundt ladeutfordringene. Svaret var at de har forståelse for problemet og skal se på det. Men også at utbygging av ladestasjoner er noe det private markedet må stå for og ikke er et kommunalt ansvar, sier han og presiserer:

– Det er for så vidt nok av 7 kW-ladestasjoner i området, men vi kan ikke la taxiene bli stående og lade i timevis, eller over natten. Montere hjemmeladere hos sjåførene byr også på utfordringer. Det er mange som leier, og noen bor i et gammelt borettslag uten mulighet til å få montert en lader. I tillegg er det viktigste at en taxi ikke har «arbeidstid» fra 08:00 til 16:00. Når dagskiftet er over, må den rulle videre på kvelden. Ofte hele døgnet.

Sigbjørn Julien, daglig leder for Østfold taxitjenester. (Tomm Pentz Pedersen)

Pasienttransport med lading

Neste år må daglig leder Sigbjørn Julien igjen levere anbud på kjøring av pasienter for Helse Sør Øst. Kravet til en fossilfri bilpark hos anbudsyterne er ufravikelig, noe også regjeringen legger opp til.

– Slik transporten organiseres vil det bety at på en type kjøring vi i dag gjør med en dieseldrevet drosje, vil kreve to elbiler på de tøffeste dagene for dette oppdraget. På grunn av lading. Noe som igjen betyr flere biler, sannsynligvis noe som ikke er like lønnsomt, forteller Julien.

Våre sjåfører er ofte den eneste sosiale kontakten for flere eldre mennesker. Mange har heller ingen alternative transportmidler. — Sigbjørn Julien, daglig leder Østfold taxitjenester

Fra Askim til Sykehuset Østfolds avdelinger i Sarpsborg og Moss er det drøye fire mil. Østfold taxitjenester har mange oppdrag for Pasientreiser i løpet av en uke. Men det er ikke alltid pasientene blir transportert rett hjem til Indre Østfold uten ladestopp på returen.

– På vei til sykehuset får vi ofte samkjøringsoppdrag, fremme blir det nye oppdrag i området. Det betyr at når returoppdraget tikker inn må vi melde at denne turen innebærer en ladestopp. Da blir det opp til Pasientreiser å takke ja eller nei, forklarer Julien.

Bygdedrosjer

Julien tviler på at alle forstår hvor viktig drosjenæringen er for lokalsamfunnene på bygda.

– Det snakkes mye om taxinæringen i de store byene. Jeg mener det er vi bygdedrosjene som utøver yrket vårt på en tilfredsstillende måte i mange sammenhenger. Våre sjåfører er ofte den eneste sosiale kontakten for flere eldre mennesker. Mange har heller ingen alternative transportmidler. Vi ruller rundt hele tiden. Varsler nødetater ved behov. Med GPS-trackingen i bilene kan vi gi informasjon til politiet etter alvorlige hendelser. Bistår folk som blir liggende i veikanten. Kjører unge og eldre til ukentlig kreftbehandling osv.

– Jeg håper vi fortsatt kan drifte virksomheten på en slik samfunnsnyttig måte. Men da må det offentlige være villig til å betale prisen for det grønne skiftet, avslutter Sigbjørn Julien.

– På vei til sykehuset får vi ofte samkjøringsoppdrag, fremme blir det nye oppdrag i området. Det betyr at når returoppdraget tikker inn må vi melde at denne turen innebærer en ladestopp, forteller Sigbjørn Julien i Østfold taxitjenester. (Tomm Pentz Pedersen)

