KrF peker ikke lenger på Solberg som statsminister

På KrFs landskonferanse i slutten av januar framsto det som om KrF-leder Olaug Bollestad allerede har bestemt seg for Høyre-leder Erna Solberg bør bli borgerlig sides statsministerkandidat foran stortingsvalget i 2025. I sin tale snakket hun varmt om Solbergs lederegenskaper gjennom pandemien, og Solberg selv takket henne for støtten via VG.

Under KrFs landsstyremøte mandag presiserer imidlertid KrF-leder Bollestad at dette ikke var «en blankofullmakt».

– Det jeg sa til landskonferansen var at KrF ønsker å støtte at det største opposisjonspartiet har statsministeren, og per nå er det Høyres partileder Erna Solberg. Så er det opp til Høyre å bestemme om de skal ha Erna Solberg i 2025, sier Bollestad til Dagsavisen.

– Alvorlige saker

Onsdag kommer etter planen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med sin innstilling. De har vurdert habilitetssakene til de tidligere Ap-statsrådene Anniken Huitfeldt og Anette Trettebergstuen, til sittende Ap-statsråd Tonje Brenna, tidligere Sp-minister Ola Borten Moe og til tidligere Høyre-statsminister Erna Solberg.

Det er knyttet stor spenning til hva komiteen vil lande på i Solbergs sak, og særlig venter man spent i de borgerlige partiene. Om komiteen feller en hard dom over Solberg, er det ikke sikkert at de vil samle seg om henne som statsministerkandidat. Bollestad nevner uoppfordret kontrollkomiteens innstilling når Dagsavisen spør om hun støtter Solbergs statsministerkandidatur uansett hva som skjer videre.

– Dette er viktig for meg å presisere: Det er jo ikke tvil om at det som har vært gjort av tidligere statsråder, en sittende statsråd, og Erna Solberg som statsminister, er alvorlige saker, understreker hun.

De borgerlige partilederne under en tidligere partilederdebatt. F.v: Olaug Bollestad (Krf), Guri Melby (V), Sylvi Listhaug (Frp) og Erna Solberg (H). (Carina Johansen/NTB)

– Dette handler om tillit

Når Dagsavisen spør at det som kommer fram i innstillingen betyr noe for KrFs vurdering av Solbergs egnethet som kandidat, svar Bollestad:

– Vi kommer fortsatt til å si at vi ønsker det største opposisjonspartiet Høyres kandidat. Saken knyttet til Erna Solberg og mannen Sindres aksjehandler er en alvorlig sak, som Solberg selv har sagt offentlig hun gjerne skulle vært foruten. Dette handler om tillit som folk har til en person, tillit som folk har til politikere. Tillit er ekstremt grunnleggende for å kunne drive med politikk, sier Bollestad, og legger til:

– Når jeg pekte på Høyre som det største opposisjonspartiet, så er det naturlig at det er deres partileder som skal ha statsministeren. Høyre avgjør hvem de mener er den beste statsministerkandidaten for dem, sier KrF-lederen.

Frp vil vente og se

På landsstyremøtet sa Bollestad i sin tale at partiet hennes nå er i full gang med å meisle ut en strategi for stortingsvalget KrF. Bollestad sier at KrF vil være spesielt opptatt av familiepolitikk, eldrepolitikk og næringspolitikk. Også Frp har for lengst startet sin interne strategiprosess foran stortingsvalget 2025, men de har ennå ikke bestemt seg for hvem de vil ha som borgerlig statsministerkandidat.

– Diskusjonen som vi har internt er uavhengig av det som foregår i kontrollkomiteen, sier Frps parlamentariske nestleder i Stortinget, Hans Andreas Limi.

Han mener det gjenstår å se hva kontrollkomiteen kommer fram til, og om det får betydning for om Frp vil peke på Erna Solberg som borgerlig statsministerkandidat.

– Vi gjennomfører våre diskusjoner internt om strategi og alt som berører valget i 2025, og den prosessen har vi satt i gang helt uavhengig av det som skjer i kontrollkomiteen. Så vil vi se om det som skjer der vil påvirke noe. Om det vil påvirke vår videre prosess og standpunkt, det vil jeg ikke mene om før vi ser hva komiteen faller ned på, sier Frps parlamentariske nestleder.

Venstre vil uansett ha skifte

Venstres Grunde Almeland, som også er saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, skriver i en e-post til Dagsavisen at det eneste som er sikkert for Venstres del foran stortingsvalget 2025, er dette:

– Vi vil gå til valg på å bytte ut dagens regjering, sier han.

Om Erna Solbergs statsministerkandidatur, sier han:

– Høyre tar sine egne vurderinger av hvem som skal være deres statsministerkandidat. Kontrollkomiteen skal nå gjøre ferdig vår jobb med habilitetssakene uavhengig av partipolitiske hensyn. Hvilke regjeringsalternativer Venstre skal gå til valg på i 2025 er en prosess for partidemokratiet, og vi skal i god tid før valget i 2025 gjøre det klart hva Venstre går til valg på, sier Almeland.

