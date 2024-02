Arve kan bli Oslos nye Frp-general. Så langt er han ikke imponert over byrådet han selv fikk på plass

---

HVEM: Arve Lønnum (62)

HVA: Jurist og Fremskrittsparti-veteran. Vara i bystyret.

HVORFOR: Er innstilt som ny leder av Oslo Fremskrittsparti før årsmøtet neste helg.

---

Yo! Jeg hører du skal bli ny leder i Oslo Frp?

– Ja, det er planen. Det er en jobb jeg har hatt før. Fra 2000 til 2002. Det var en meget turbulent periode, men vi fikk orden fort, og da fant jeg ut at jeg kunne overlate roret til noen andre. Nå ble jeg inspirert til å ta i et tak igjen.

Hvorfor det?

– Jeg var med i forhandlingene om konstituering av byrådet. Det var en interessant øvelse som handlet om å gi og ta. det var krevende. Og Oslo Frp kommer til å stå i flere krevende øvelser i årene som kommer. Det gjelder å være realistisk, rimelig fair og ordholden. Det tenker jeg kan hjelpe til og bidra til.

Du har lang fartstid i Fremskrittspartiet?

– Ja, jeg har vært i partiet siden jeg var femten. Og enten medlem eller varamedlem i bystyret, med bare noen få opphold, siden jeg var 22.

Da kjenner du kanskje Oslo kommune ut og inn?

– Man blir aldri helt kjent med Oslo kommune. Det er ikke mulig. Oslo kommune er læren om hvordan veldig mange flinke, sympatiske mennesker satt sammen blir til noe som ikke alltid er helt bra.

Ikke bra? Hvorfor det, da?

– Det lurer jeg på. Hvorfor er det sånn at flinke saksbehandlere, ingeniører og jurister i Plan og Bygningsetaten ender de opp med å gi ut masse gale vedtak. Hvorfor gjør de det? Når du snakker med dem på tomannshånd, så vil de jo ikke ha det sånn.

Hvis du ble diktator i kommunen en dag, hvordan ville du fikse det?

– På byråkratiområdet ville jeg be dem slutte å pirke i bagateller. Si ja, raskt, der hvor det er rimelig sikkert at det er greit. Når det gjelder bedre tjenester, så er svaret å gjøre innbyggerne til sjefen. Oslo kommune har for eksempel sluttet med brukerundersøkelser. Det gjorde de før. Da var det alltid trafikksjefen og Plan og bygg som konkurrerte om sisteplassen. Og så var det tilsynelatende merkelig nok kemneren som vant. Daværende kemner Bjørn Røse hadde skjønt at hans folk var til for innbyggerne og hadde effektiv service og kveldsåpent.

Kanskje vi ikke hater skatt likevel?

– Aksepten i Norge for å betale skatt er forbløffende høy. Og det er masse skatt og avgifter i Frps alternative budsjetter. Vi er ikke tuftet på noe anarkistisk program om at vi ikke skal ha skatter og avgifter. Vi skal ha måtehold fra det offentliges side. Og det betyr skattelettelser.

Jeg vil prøve å plassere deg litt, sånn i Frp-sammenheng. Var du på Bolkesjø, eller?

– Jeg var på Bolkesjø! Der var jeg den jeg pleier å være, nemlig en som prøver å bygge bro mellom frontene. Jeg gjorde alt jeg kunne for å prøve å snakke fornuft, og roe ned utbryterne. Jeg gikk også til Carl Ivar (Hagen) og oppfordret han til å ta imot en utstrakt hånd hvis han fikk en. Da sa jeg at jeg har snakket med disse folkene. Og forsøkt å banke vett inn i dem for å få dem til å gjøre det samme.

Er du i liberalist-fløyen, hvis du må velge side?

– Det er bare tull. Tøv. Jeg blir helt gal av å lese analysene av den tiden. Det var organisatoriske utbrytere. Jeg prøvde å snakke med alle. Da de ikke ville lytte, hadde jeg fred i min sjel. Det var derfor jeg kunne overta etterpå. Jeg går rett på ballen og rett på mål, det er kjernen i Frps program. Og det er skrevet hjemme hos oss på Grefsen.

Hjemme hos deg? Seriøst?

– Det er skrevet i mitt barndomshjem. Faren min var formann i Anders Langes Parti. Han sa at vi måtte skifte navn og lage et prinsipprogram. De prinsippene som ble nedfelt der, i 1977, de er Frps prinsipper.

Arve Lønnum har vært leder i Oslo Frp før. Her er han fotografert sammen med formann Carl I. Hagen da han ble valgt inn i samme stilling i 2001. (Knut Fjeldstad/NTB)

Hva du blir den viktigste jobben for en ny leder i Oslo Frp?

– Å trekke veksler på organisasjonen og få faktisk gjennomslag for det vi har avtalt med de andre partiene på borgerlig side. Vi hadde noen vanskelige forhandlinger. På noen områder fikk vi godt betalt, på andre områder for dårlig betalt.

Vil dere kjempe for å komme inn i byråd? Eller er situasjonen i bystyret avklart?

– Den er avklart for det avtalen gjelder. Det er gjort et høyst midlertidig unntak mot partiets linje, som jeg foreslo i sin tid. At man ikke støtter et byråd man ikke selv er med i. Så ble det skjebnens ironi at det var jeg som foreslo et unntak. Jeg orket ikke tanken på å få et ansvar for at MDG skulle sitte én dag lenger i byråd. Det er ikke noen grunn til å forvente at Frp skal ha den holdningen igjen. Men nå i en periode skal vi snu det andre kinnet til.

Dere vender det andre kinnet til Venstre?

– Man kan ikke skape et godt samarbeid på ikke-sosialistisk side med å slå hånda av hverandre. Vi stakk ut en hånd. Det var ikke for å dele ut almisser, men for å shake hands. Det endte med at vi tok hverandre i hånden. Da står vi for det.

Nå, noen faste spørsmål. Hvem var din barndomshelt?

– Ronald Reagan. Og Margaret Thatcher. Reagan hadde et veldig klart ideologisk fundament, og så gikk han for å være lat. Men han klarte å delegere. Så han var en meget effektiv president. Reagan klarte å få til handling. Han strakk ut en hånd til Gorbatsjov, og i den tiden ble det tryggere å leve i verden.

Hva mener du, bør man strekke ut en hånd til Putin også?

– Nei, det er på ingen måte på tide å strekke ut en hånd til Putin. Det går ikke an å ta i Putins hånd.

Hvem ville du stemt på, om du hadde stemmerett i USA?

– Biden. Jeg ville uten tvil stemt på Reagan, men i Amerika i dag ville jeg uten tvil stemt Biden. Ukraina-politikken er nok for meg. Isolasjonismen til Trump har jeg ikke noe sans for.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er ikke noen særlig god idé. Jeg har lett klaustrofobi, og går aldri inn i en heis uten mobiltelefon. Jeg unngår heis og går mest mulig trapper.

Hvem vil du gå i trappene med, da?

– Jeg tror jeg ville valgt en time med Kirsti Bergstø. Der ville jeg prøvd på det antakelig umulige prosjektet å få henne til å begripe at man ikke hjelper arbeiderklassen ved å jage dem med kapital ut av landet. Det er den største bjørnetjenesten man gjør arbeiderklassen. Antakelig et håpløst prosjekt, men jeg vil vite at jeg har forsøkt. Så får jeg forsone meg med det.

