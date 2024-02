Statnett-sjefen vil ha vekk strømstøtten. Det får flere til å reagere

Mens Statnett-sjef Hilde Tonne mener dagens strømstøtte er såpass raus at den potensielt bremser viljen til kraftutbygging, og derfor håper ordningen fases ut etter hvert, har EL og IT-leder Geir Ove Kulseth et annet syn på saken

– Problemet er ikke strømstøtten i seg selv, men måten den er innrettet som belønner høyt forbruk, skriver han til Nettverk i e-post.

Podkast

Det var i en podkast hos Nettavisen at Hilde Tonne blant annet pratet om strømstøtteordningen.

Hun presiserte også at det er politikerne som tar avgjørelser om den, og ikke hun og Statnett.

Men Tonne sa at hun håper strømstøtten fases ut slik at det blir bedre forståelse for at det må bygges ut mer kraftproduksjon.

Det er frykten for å gå i kraftunderskudd som gjør at Tonne ønsker bedre forståelse blant nordmenn for at strøm faktisk koster det det koster – og at strømmen kommer til å koste enda mer i Norge dersom vi ender opp med å gå i kraftunderskudd.

Det er behov for å bygge ut mer kraftproduksjon, ifølge Statnett-sjefen, og da tenker hun særlig på landbasert vindkraft som aktuell løsning.

Offentlig kraftkontroll

Geir Ove Kulseth poengterer at Norge har sterk offentlig eierskap til krafta og politisk kontroll over kraftinntektene, i motsetning til andre land i Europa.

Det er det som har muliggjort strømstøtte i Norge, ifølge Kulseth.

– Strømstøtten er bra og viktig fordi den omfordeler uvanlig høye inntekter fra kraftselskapene og stat til oss forbrukere. Når det er fellesskapet, og ikke private som eier kraftproduksjonen, kan kraftinntektene brukes på offentlige tilbud og tjenester som vi alle nyter godt av og inntektene kan brukes på å hjelpe forbrukerne med uvanlig høye strømregninger, poengterer han.

EL og IT-leder Geir Ove Kulseth, her fotografert under LOs representantskapsmøte denne uka. (Leif Martin Kirknes/FriFagbevegelse)

Enøk

Men han legger til at det er viktig å ikke legge opp til ukritisk bruk av energi, ettersom Norge vil trenge mye fornybar energi framover.

Han er enig med Tonne i at det må produseres mer kraft, men legger til at det også må spares mer på strømmen.

– Mer sparing vil gi mindre behov for ny produksjon, og skal folk spare må de ha et bevisst forhold til hva energien koster, erkjenner Kulseth.

– Det vi trenger er en raus strømstøtte for normalforbruk, og samtidig gjøre det lønnsomt å gjennomføre energisparende tiltak for de med høyest forbruk.

Staten bestemmer over Statnett

Mani Hussaini (Ap) fra energikomiteen på Stortinget minner om at Statnett er et statsforetak som eies av Energidepartementet, altså staten, og med det altså oss alle.

– Hva sjefen i Statnett mener er ganske irrelevant. Hennes jobb er å gjøre det regjeringa bestemmer, skriver han til Nettverk i en sms.

Mani Hussaini (Ap). (Stortinget)

– Regjeringa har siden 2021 sagt at folk skal trygges og skjermes for de ekstraordinære strømprisene, og at strømstøtta blir så lenge vi har ekstraordinære strømpriser, forsikrer han.

– Folk sliter

Sofie Marhaug fra Rødt og fra energikomiteen på Stortinget understreker at Statnett-sjefen har ytringsfrihet som alle, men mener det Hilde Tonne sier i podkasten ikke kan stå uimotsagt.

Marhaug mener Tonne framstår som en politisk aktør i podkasten.

– Når hun opptrer som en politisk aktør med en agenda, så fortjener det politiske reaksjoner, sier hun.

Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Marhaug er enig i at strømstøtten ikke er perfekt, men mener det blir feil å ta til orde for å fjerne den. Hun påpeker at det for Statnett-sjefen med årslønn på 5,7 millioner kroner i 2022 kanskje ikke vil by på store problemer.

– Hun sier at «vi har så god råd». Det kan godt være for henne. Men folk sliter. Det er for dem med dårligst råd strømstøtten er viktigst, sier Marhaug.

Hun legger til at hun heller ikke skjønner hvorfor Statnett skal mene ting om vindkraft.

– Det er en politisk debatt, det samme med kjernekraft. Derfor må jeg ta til motmæle, sier Marhaug.

