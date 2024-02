Dette bruker vi penger på nå - flere må prioritere hardere

Høye renter, inflasjon, dyr strøm og økning i matvarepriser gjør at flere må prioritere mer. Så hvordan bruker vi pengene våre i dyrtiden?

Klær, sko og tilbehør drar opp pengebruken så langt i år, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB. Samtidig bruker vi mindre på mat og drikke, altså på dagligvarer og Vinmonopolet, forteller hun.

– Kategorien klær, sko og tilbehør bidrar på oppsiden med fem prosent vekst, mens kategorien mat og drikke har fire prosent nedgang, sier Oftedahl.

Matvareprisene var i januar 8,8 prosent høyere enn januar i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flere dagligvarekjeder hadde varslet kutt i prisene, men likevel bidro matprisene til å dra opp prisutviklingen forrige måned. Prisveksten endte på 4,7 prosent i januar, målt mot samme måned i fjor.

Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

Sammenlignet med i fjor fortsetter tjenestekonsum å styrke seg med en vekst på to prosent. Dette er alt fra frisør til sminke, parfyme og kiropraktor. Igjen trekker også reiseliv ned snittet med en nedgang på ni prosent fra januar i fjor.

Varehandel styrker seg også etter lengre periode med svake resultater, og har år-over-år det sterkeste resultatet siden april 2022. Likevel ender vi en prosent under 2023.

Kjøper mindre av dyre varer

Oftedahl får støtte av bransjedirektør for Handel i NHO Service og Handel, Linda Vist, som forteller at vi nordmenn handler først og fremst nødvendighetsvarer, altså dagligvare og apotekvarer. Samtidig gjør hverdagsluksus som kosmetikk det også bra.

– I snart 2,5 år har mengden varer som har blitt solgt, gått gradvis ned måned for måned. Dette henger sammen med tiden vi lever i: Høyre renter, inflasjon og tidvis høye strømpriser. I en periode etter pandemien hadde forbrukerne oppsparte midler å ta av, men disse midlene tæres kraftig nå, sier hun.

Vist forteller videre at forbrukerne prioritere hardere nå og velger nødvendighetsvarer og hverdagsluksus, men velger da heller de rimeligere variantene hos for eksempel apotek og kosmetikkbransjen.

Så det betyr at varer som koster mer, handler vi mindre av. Det gjelder også møbler, sportsutstyr, elektronikk og bygg ifølge Vist.

– Vi vil nok også se at en annen 2023-trend fortsetter, nemlig at bygg, elektronikk, møbler og elektronikk nedprioriteres, uttaler Vist.

Bransjedirektør for Handel i NHO Service og Handel, Linda Vist.

– Prisvekst er årsaken

Hun forteller at nordmenns kortforbruk har holdt seg uendret i januar i år sammenlignet med januar 2023.

DNBs kortdata er aggregert opp mot tall fra SSB. Det betyr at tallene gjelder for alle i hele landet, og ikke bare DNB-kunder.

– I nominelle beløp har vi likevel aldri brukt mer penger i januar enn i år, selv om det selvsagt er prisveksten som legger grunnlaget for rekorden. Det medfører at nordmenn fortsatt reduserer overskuddsparingen for å opprettholde forbruket, sier hun.

Regionbanksjef i Oslo, Ann Mari Fjelltveit.

Oslo skiller seg ut

Vist forteller også at vi reiser mindre med fly enn før pandemien og reiser mer med kollektiv enn før pandemien.

Regionbanksjef i Oslo DNB, Ann Mari Fjelltveit forteller at her så skiller Oslo seg ut ifølge deres tall. Beboere i Oslo kutter mer enn det nasjonale snittet når det gjelder reise.

– Ser vi på tallene for Oslo så ser vi at vi reduserer kortbruket vårt i større grad enn nasjonalt. Det er særlig reiseliv man kutter på i Oslo. Med 9 prosent nedgang, kontra 7 prosent nasjonalt. I Oslo kutter alle aldersgrupper jevnt over på reiseliv. Med et lite unntak aldersgruppen 50–59 som ligger på samme nivå som i fjor, forklarer hun.

Hun forklarer videre at nedbetaling på bolig lån er noe flere prioriterer høyt.

– Vi ser at de fleste kundene våre fortsatt har god kontroll på økonomien sin. Stadig flere må gjøre tilpasninger i forbruket sitt og prioritere pengebruken sin annerledes, sier Fjelltveit.

